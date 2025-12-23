وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن بمرحلة فرض السيادة في الضفة الغربية

عربي
أمساليوم
بث مباشر
وأوضح كاتس أن "إسرائيل ستبدأ ببناء 1200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله"، في خطوة تعتبر جزءاً من استراتيجيتها لتوسيع الاستيطان.وأضاف أن "الانسحاب من قطاع غزة غير مطروح على الإطلاق، وأن الحكومة ستعمل على إقامة بؤر استيطانية شمالي القطاع في الوقت المناسب".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، بأن "مستوطنين إسرائيليين يعتزمون بالتعاون مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ضم نقاط استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية".وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العودة لاستيطان شمالي الضفة الغربية، وذلك في سياق احتفال مجموعة من المستوطنين، اليوم (الاثنين)، بالذكرى الخمسين لاستيطان الضفة الغربية".وذكرت الصحيفة أن المستوطنين يعتزمون بناء على طلب الحكومة، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، العودة إلى بعض النقاط الاستيطانية غير القانونية الواقعة شمالي الضفة الغربية، في "خطوة تهدف إلى المساهمة الفعلية في محو آثار إخلاء المستوطنات، الذي حدث خلال عملية الانسحاب الأحادي الجانب في عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط".وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "قادة المستوطنين قد وضعوا نصب أعينهم هدف استعادة مستوطنات شمالي الضفة الغربية، ولا يقتصر الأمر على المستوطنات فحسب، فقد سيطرت القيادة المركزية للمستوطنات على مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس مطلع العام، وهي تعمل حاليا على تعزيز سيطرتها على المنطقة"، على حد قولها.ولفتت إلى أن "مجلس السامرة الاستيطاني الإسرائيلي قد وضع خططا لإعادة تأهيل مستوطنتي "حوميش" و"شانور"، ومن المقرر وضع خطط للحدائق في المستوطنتين قريبا".وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد أقر، الأحد الماضي، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار".وأكد سموتريتش، في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية"، وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة"، وفق تعبير البيان.يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن بمرحلة فرض السيادة في الضفة الغربية

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية دخلت مرحلة فرض السيادة في الضفة الغربية.
وأوضح كاتس أن "إسرائيل ستبدأ ببناء 1200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله"، في خطوة تعتبر جزءاً من استراتيجيتها لتوسيع الاستيطان.
وأضاف أن "الانسحاب من قطاع غزة غير مطروح على الإطلاق، وأن الحكومة ستعمل على إقامة بؤر استيطانية شمالي القطاع في الوقت المناسب".
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي
13 ديسمبر, 12:59 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، بأن "مستوطنين إسرائيليين يعتزمون بالتعاون مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ضم نقاط استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية".
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العودة لاستيطان شمالي الضفة الغربية، وذلك في سياق احتفال مجموعة من المستوطنين، اليوم (الاثنين)، بالذكرى الخمسين لاستيطان الضفة الغربية".
وذكرت الصحيفة أن المستوطنين يعتزمون بناء على طلب الحكومة، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، العودة إلى بعض النقاط الاستيطانية غير القانونية الواقعة شمالي الضفة الغربية، في "خطوة تهدف إلى المساهمة الفعلية في محو آثار إخلاء المستوطنات، الذي حدث خلال عملية الانسحاب الأحادي الجانب في عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط".
فلسطينيون يشاهدون هدم بيوتهم في طولكرم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي
13 ديسمبر, 05:48 GMT
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "قادة المستوطنين قد وضعوا نصب أعينهم هدف استعادة مستوطنات شمالي الضفة الغربية، ولا يقتصر الأمر على المستوطنات فحسب، فقد سيطرت القيادة المركزية للمستوطنات على مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس مطلع العام، وهي تعمل حاليا على تعزيز سيطرتها على المنطقة"، على حد قولها.
ولفتت إلى أن "مجلس السامرة الاستيطاني الإسرائيلي قد وضع خططا لإعادة تأهيل مستوطنتي "حوميش" و"شانور"، ومن المقرر وضع خطط للحدائق في المستوطنتين قريبا".
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد أقر، الأحد الماضي، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية يقاوم الاستيطان
4 سبتمبر, 15:00 GMT
وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار".
وأكد سموتريتش، في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية"، وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة"، وفق تعبير البيان.
يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
