عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية يقاوم الاستيطان
© Sputnik . agoud gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين. ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
وكشف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن التفاصيل الكاملة لخطة فرض السيادة على الضفة الغربية التي تتضمن خرائط مفصلة أعدتها مديرية الاستيطان التابعة لوزارة الجيش خلال الأشهر الأخيرة، وأعلن اعتزام ضم 82 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".
وفي المقابل اعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام ويهدد أي أفق لحل الدولتين، وسط استمرار التنديد الدولي بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
عنب الخليل في مواجهة الاستيطان
وفي موازاة الممارسات العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية، تنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيلاء على مصادر الأرض الفلسطينية ومصادر المياه، وفرض سياسة التعطيش على الأرض والسكان، وتزداد ظروف الفلسطينيين صعوبة مع تصاعد عمليات المصادرة والاستيطان.
وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، يشكل العنب إرثا تتوارثه الأجيال، وتكتسي به جبال محافظة الخليل، وتزرع عشرات آلاف الدونمات من أراضي الخليل بأشجار العنب، فيما ينتشر على جانبي الطريق الباعة يعرضون محصول أراضيهم من عناقيد العنب بأنواعها المختلفة.
وبات العنب في الخليل في مواجهة خطط الاستيطان، حيث تقدم مجموعات استيطانية على تدمير الأراضي الزراعية، وقطع مئات الأشجار من كروم العنب، ويحاول المزارعون الحفاظ على أرضهم، وموسم العنب الذي يشكل مصدر دخلهم بعد الاعتناء بشجرة العنب على مدار عام كامل.
وفي مدينة حلحول شمالي الخليل، ومع ساعات الصباح في كل يوم، ينطلق المزارع مصطفى ملحم إلى أرضه المزروعة بأشجار العنب، وبعد أشهر طويلة من العناية المكلفة التي بذلها، بدأ في جني ثمار العنب، وما لبث أن باغتته مجموعة من المستوطنين، واعتدوا عليه بالضرب الذي كاد أن ينهي حياته.
ويقول المزارع مصطفى ملحم لوكالة "سبوتنيك": "كنت في أرضي أقطف ثمار العنب، بعد 12 شهر من التعب والعناية لهذه الثمرة التي يتأخر نضجها في الخليل عن باقي المناطق، وفجأة هاجمني قرابة 8 من المستوطنين، الذين يسمون أنفسهم فتية الجبال أو التلال، وهاجموني بالحجارة والعصي، وحاولت الدفاع عن نفسي، لكن عددهم كان كبيرا".
ويضيف: "لم يكن هدفهم سرقة العنب، بل كان الهدف هو القتل، وأصبت في رأسي إصابة بالغة، وكسور وكدمات في معظم جسدي، وابن اختي أصيب إصابات كثيرة في جسده، والآن أشعر بوجع كبير في صدري وقدماي، وهذا يمنعني من العودة إلى أرضي وقطف ثمار العنب، وبالتالي خسارة المحصول الذي نعتمد عليه كدخل سنوي للعائلة".
ويشير نائب بلدية حلحول شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية، إلى أنَّ استهداف موسم العنب في المحافظة يأتي ضمن هدف لتدمير هذا القطاع الزراعي، لصالح مزارع العنب الاستيطانية في منطقة الخليل، حيث تشكل تلك المزارع غزوًا آخر لأراضي المواطنين، يضاف للغزو الاستيطاني العمراني والرعوي".
ويقول خليل الشطريط نائب رئيس بلدية حلحول لـ "سبوتنيك": "بسبب الممارسات الاستيطانية بحق المزارعين والأرض، انخفضت نسبة الإنتاج من محصول العنب إلى قرابة 50% في حلحول، وربما النسبة أكبر في مناطق أخرى بالمحافظة، وهذا بسبب تصاعد عمليات الضم، والإغلاقات العسكرية المستمرة في غالبية المناطق، وكذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأرض والمواطن الفلسطيني".
ويضيف: "نحاول في البلدية مع كافة المؤسسات الشريكة، إظهار حجم الدمار الحاصل، والتدمير في القطاع الزراعي، وهذا بالتزامن مع البحث عن حلول تخدم المزارعين، كي يصلوا أراضيهم ويحافظوا عليها".
ويبلغ حجم إنتاج العنب السنوي في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حوالي 30 ألف طن سنويا، وفقا لأرقام وزارة الزراعة الفلسطينية، ومع استهداف أشجار العنب من قبل المستوطنين، فإن التقديرات تشير إلى انخفاض حجم الإنتاج إلى قرابة النصف.
ويشير المزارع مصطفى ملحم وهو يحمل في يده قطف عنب، أنَّ المزارع الفلسطيني قد يدفع حياته ثمنا لجني محصوله الزراعي، وبعد قطفه سيواجه مشكلة أخرى تتمثل بانخفاض سعر العنب الفلسطيني مقارنة مع العنب الذي يزرعه المستوطنون.
ويضيف: "الحفاظ على الأرض هو الهدف من الذهاب إليها، وليس المردود الاقتصادي، ونريد أن نثبت للمستوطنين، أننا لن نتخلى عن أرضنا، فنحن أصحاب الأرض، ولا يستطيع المستوطنون التواجد هنا إلا بقوة السلاح".
وتظهر التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى انخفاض في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة والغابات والصيد في فلسطين نحو 173.90 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الربع السابق له.
وتشهد الضفة الغربية موجة جديدة وكبيرة من الاستيطان الإسرائيلي تحت اسم "فتيات التلال"، وهي مجموعات نسائية إسرائيلية تروج لما يوصف بـ "الاستيطان الناعم"، وبرزت هذه الموجة كامتداد لمجموعات "فتية التلال" التي أسسها مستوطنون متطرفون عام 1998، بتشجيع مباشر من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون.
وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث ارتفع عدد البؤر الاستيطانية بنسبة 40%. ووفقا للقناة، فإن عدد المستوطنات ارتفع من 128 إلى 178 مستوطنة.