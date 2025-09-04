عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية يقاوم الاستيطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/عنب-الخليل-جنوبي-الضفة-الغربية-يقاوم-الاستيطان-1104467416.html
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية يقاوم الاستيطان
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية يقاوم الاستيطان
سبوتنيك عربي
تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين. ويغلق الجيش... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T15:00+0000
2025-09-04T15:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
الأخبار
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104464987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a18b487b4984ececc1b445b74337fa42.jpg
وكشف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن التفاصيل الكاملة لخطة فرض السيادة على الضفة الغربية التي تتضمن خرائط مفصلة أعدتها مديرية الاستيطان التابعة لوزارة الجيش خلال الأشهر الأخيرة، وأعلن اعتزام ضم 82 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".وفي المقابل اعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام ويهدد أي أفق لحل الدولتين، وسط استمرار التنديد الدولي بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.عنب الخليل في مواجهة الاستيطانوفي موازاة الممارسات العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية، تنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيلاء على مصادر الأرض الفلسطينية ومصادر المياه، وفرض سياسة التعطيش على الأرض والسكان، وتزداد ظروف الفلسطينيين صعوبة مع تصاعد عمليات المصادرة والاستيطان.وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، يشكل العنب إرثا تتوارثه الأجيال، وتكتسي به جبال محافظة الخليل، وتزرع عشرات آلاف الدونمات من أراضي الخليل بأشجار العنب، فيما ينتشر على جانبي الطريق الباعة يعرضون محصول أراضيهم من عناقيد العنب بأنواعها المختلفة.وبات العنب في الخليل في مواجهة خطط الاستيطان، حيث تقدم مجموعات استيطانية على تدمير الأراضي الزراعية، وقطع مئات الأشجار من كروم العنب، ويحاول المزارعون الحفاظ على أرضهم، وموسم العنب الذي يشكل مصدر دخلهم بعد الاعتناء بشجرة العنب على مدار عام كامل.وفي مدينة حلحول شمالي الخليل، ومع ساعات الصباح في كل يوم، ينطلق المزارع مصطفى ملحم إلى أرضه المزروعة بأشجار العنب، وبعد أشهر طويلة من العناية المكلفة التي بذلها، بدأ في جني ثمار العنب، وما لبث أن باغتته مجموعة من المستوطنين، واعتدوا عليه بالضرب الذي كاد أن ينهي حياته.ويقول المزارع مصطفى ملحم لوكالة "سبوتنيك": "كنت في أرضي أقطف ثمار العنب، بعد 12 شهر من التعب والعناية لهذه الثمرة التي يتأخر نضجها في الخليل عن باقي المناطق، وفجأة هاجمني قرابة 8 من المستوطنين، الذين يسمون أنفسهم فتية الجبال أو التلال، وهاجموني بالحجارة والعصي، وحاولت الدفاع عن نفسي، لكن عددهم كان كبيرا".ويضيف: "لم يكن هدفهم سرقة العنب، بل كان الهدف هو القتل، وأصبت في رأسي إصابة بالغة، وكسور وكدمات في معظم جسدي، وابن اختي أصيب إصابات كثيرة في جسده، والآن أشعر بوجع كبير في صدري وقدماي، وهذا يمنعني من العودة إلى أرضي وقطف ثمار العنب، وبالتالي خسارة المحصول الذي نعتمد عليه كدخل سنوي للعائلة".ويشير نائب بلدية حلحول شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية، إلى أنَّ استهداف موسم العنب في المحافظة يأتي ضمن هدف لتدمير هذا القطاع الزراعي، لصالح مزارع العنب الاستيطانية في منطقة الخليل، حيث تشكل تلك المزارع غزوًا آخر لأراضي المواطنين، يضاف للغزو الاستيطاني العمراني والرعوي".ويقول خليل الشطريط نائب رئيس بلدية حلحول لـ "سبوتنيك": "بسبب الممارسات الاستيطانية بحق المزارعين والأرض، انخفضت نسبة الإنتاج من محصول العنب إلى قرابة 50% في حلحول، وربما النسبة أكبر في مناطق أخرى بالمحافظة، وهذا بسبب تصاعد عمليات الضم، والإغلاقات العسكرية المستمرة في غالبية المناطق، وكذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأرض والمواطن الفلسطيني".ويضيف: "نحاول في البلدية مع كافة المؤسسات الشريكة، إظهار حجم الدمار الحاصل، والتدمير في القطاع الزراعي، وهذا بالتزامن مع البحث عن حلول تخدم المزارعين، كي يصلوا أراضيهم ويحافظوا عليها".ويبلغ حجم إنتاج العنب السنوي في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حوالي 30 ألف طن سنويا، وفقا لأرقام وزارة الزراعة الفلسطينية، ومع استهداف أشجار العنب من قبل المستوطنين، فإن التقديرات تشير إلى انخفاض حجم الإنتاج إلى قرابة النصف.ويشير المزارع مصطفى ملحم وهو يحمل في يده قطف عنب، أنَّ المزارع الفلسطيني قد يدفع حياته ثمنا لجني محصوله الزراعي، وبعد قطفه سيواجه مشكلة أخرى تتمثل بانخفاض سعر العنب الفلسطيني مقارنة مع العنب الذي يزرعه المستوطنون.ويضيف: "الحفاظ على الأرض هو الهدف من الذهاب إليها، وليس المردود الاقتصادي، ونريد أن نثبت للمستوطنين، أننا لن نتخلى عن أرضنا، فنحن أصحاب الأرض، ولا يستطيع المستوطنون التواجد هنا إلا بقوة السلاح".وتظهر التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى انخفاض في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة والغابات والصيد في فلسطين نحو 173.90 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الربع السابق له.وتشهد الضفة الغربية موجة جديدة وكبيرة من الاستيطان الإسرائيلي تحت اسم "فتيات التلال"، وهي مجموعات نسائية إسرائيلية تروج لما يوصف بـ "الاستيطان الناعم"، وبرزت هذه الموجة كامتداد لمجموعات "فتية التلال" التي أسسها مستوطنون متطرفون عام 1998، بتشجيع مباشر من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون.وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث ارتفع عدد البؤر الاستيطانية بنسبة 40%. ووفقا للقناة، فإن عدد المستوطنات ارتفع من 128 إلى 178 مستوطنة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104464987_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0289eca24e0ce9d8d6ed6440ca4ecd7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية

عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية يقاوم الاستيطان

15:00 GMT 04.09.2025
© Sputnik . agoud gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . agoud gradat
تابعنا عبر
حصري
تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين. ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
وكشف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن التفاصيل الكاملة لخطة فرض السيادة على الضفة الغربية التي تتضمن خرائط مفصلة أعدتها مديرية الاستيطان التابعة لوزارة الجيش خلال الأشهر الأخيرة، وأعلن اعتزام ضم 82 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".
وفي المقابل اعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام ويهدد أي أفق لحل الدولتين، وسط استمرار التنديد الدولي بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
© Sputnik . agouad gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل في مواجهة الاستيطان
وفي موازاة الممارسات العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية، تنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيلاء على مصادر الأرض الفلسطينية ومصادر المياه، وفرض سياسة التعطيش على الأرض والسكان، وتزداد ظروف الفلسطينيين صعوبة مع تصاعد عمليات المصادرة والاستيطان.
وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، يشكل العنب إرثا تتوارثه الأجيال، وتكتسي به جبال محافظة الخليل، وتزرع عشرات آلاف الدونمات من أراضي الخليل بأشجار العنب، فيما ينتشر على جانبي الطريق الباعة يعرضون محصول أراضيهم من عناقيد العنب بأنواعها المختلفة.
© Sputnik . agouad gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
وبات العنب في الخليل في مواجهة خطط الاستيطان، حيث تقدم مجموعات استيطانية على تدمير الأراضي الزراعية، وقطع مئات الأشجار من كروم العنب، ويحاول المزارعون الحفاظ على أرضهم، وموسم العنب الذي يشكل مصدر دخلهم بعد الاعتناء بشجرة العنب على مدار عام كامل.
وفي مدينة حلحول شمالي الخليل، ومع ساعات الصباح في كل يوم، ينطلق المزارع مصطفى ملحم إلى أرضه المزروعة بأشجار العنب، وبعد أشهر طويلة من العناية المكلفة التي بذلها، بدأ في جني ثمار العنب، وما لبث أن باغتته مجموعة من المستوطنين، واعتدوا عليه بالضرب الذي كاد أن ينهي حياته.
© Sputnik . agouad gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
ويقول المزارع مصطفى ملحم لوكالة "سبوتنيك": "كنت في أرضي أقطف ثمار العنب، بعد 12 شهر من التعب والعناية لهذه الثمرة التي يتأخر نضجها في الخليل عن باقي المناطق، وفجأة هاجمني قرابة 8 من المستوطنين، الذين يسمون أنفسهم فتية الجبال أو التلال، وهاجموني بالحجارة والعصي، وحاولت الدفاع عن نفسي، لكن عددهم كان كبيرا".
ويضيف: "لم يكن هدفهم سرقة العنب، بل كان الهدف هو القتل، وأصبت في رأسي إصابة بالغة، وكسور وكدمات في معظم جسدي، وابن اختي أصيب إصابات كثيرة في جسده، والآن أشعر بوجع كبير في صدري وقدماي، وهذا يمنعني من العودة إلى أرضي وقطف ثمار العنب، وبالتالي خسارة المحصول الذي نعتمد عليه كدخل سنوي للعائلة".
© Sputnik . agoud gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . agoud gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
1/1
© Sputnik . agoud gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
ويشير نائب بلدية حلحول شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية، إلى أنَّ استهداف موسم العنب في المحافظة يأتي ضمن هدف لتدمير هذا القطاع الزراعي، لصالح مزارع العنب الاستيطانية في منطقة الخليل، حيث تشكل تلك المزارع غزوًا آخر لأراضي المواطنين، يضاف للغزو الاستيطاني العمراني والرعوي".
ويقول خليل الشطريط نائب رئيس بلدية حلحول لـ "سبوتنيك": "بسبب الممارسات الاستيطانية بحق المزارعين والأرض، انخفضت نسبة الإنتاج من محصول العنب إلى قرابة 50% في حلحول، وربما النسبة أكبر في مناطق أخرى بالمحافظة، وهذا بسبب تصاعد عمليات الضم، والإغلاقات العسكرية المستمرة في غالبية المناطق، وكذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأرض والمواطن الفلسطيني".
© Sputnik . agouad gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
ويضيف: "نحاول في البلدية مع كافة المؤسسات الشريكة، إظهار حجم الدمار الحاصل، والتدمير في القطاع الزراعي، وهذا بالتزامن مع البحث عن حلول تخدم المزارعين، كي يصلوا أراضيهم ويحافظوا عليها".
ويبلغ حجم إنتاج العنب السنوي في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حوالي 30 ألف طن سنويا، وفقا لأرقام وزارة الزراعة الفلسطينية، ومع استهداف أشجار العنب من قبل المستوطنين، فإن التقديرات تشير إلى انخفاض حجم الإنتاج إلى قرابة النصف.
© Sputnik . agouad gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
ويشير المزارع مصطفى ملحم وهو يحمل في يده قطف عنب، أنَّ المزارع الفلسطيني قد يدفع حياته ثمنا لجني محصوله الزراعي، وبعد قطفه سيواجه مشكلة أخرى تتمثل بانخفاض سعر العنب الفلسطيني مقارنة مع العنب الذي يزرعه المستوطنون.
ويضيف: "الحفاظ على الأرض هو الهدف من الذهاب إليها، وليس المردود الاقتصادي، ونريد أن نثبت للمستوطنين، أننا لن نتخلى عن أرضنا، فنحن أصحاب الأرض، ولا يستطيع المستوطنون التواجد هنا إلا بقوة السلاح".
© Sputnik . agouad gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
1/1
© Sputnik . agouad gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
وتظهر التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى انخفاض في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة والغابات والصيد في فلسطين نحو 173.90 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الربع السابق له.
© Sputnik . agoud gradatعنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . agoud gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
1/1
© Sputnik . agoud gradat
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية
وتشهد الضفة الغربية موجة جديدة وكبيرة من الاستيطان الإسرائيلي تحت اسم "فتيات التلال"، وهي مجموعات نسائية إسرائيلية تروج لما يوصف بـ "الاستيطان الناعم"، وبرزت هذه الموجة كامتداد لمجموعات "فتية التلال" التي أسسها مستوطنون متطرفون عام 1998، بتشجيع مباشر من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون.
وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث ارتفع عدد البؤر الاستيطانية بنسبة 40%. ووفقا للقناة، فإن عدد المستوطنات ارتفع من 128 إلى 178 مستوطنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала