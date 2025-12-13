https://sarabic.ae/20251213/تقرير-أممي-تصاعد-غير-مسبوق-في-الاستيطان-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-خلال-العام-الحالي-1108105447.html
تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي
تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي
سبوتنيك عربي
بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية الفلسطينية هذا العام مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت الأمم المتحدة رصد هذه الظاهرة عام 2017، بحسب تقرير صادر عن... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T05:48+0000
2025-12-13T05:48+0000
2025-12-13T05:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101018758_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0173474ba2b5cd6b44fa3138bb99564a.jpg
وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير الموجه إلى أعضاء مجلس الأمن أنه خلال عام 2025 سجلت أنشطة الاستيطان أعلى معدلاتها منذ بدء المراقبة المنهجية قبل ثماني سنوات، بحسب وسائل إعلام غربية.وأكد غوتيريش إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معتبراً أنه يسهم في تصعيد التوترات، ويحول دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومتصلة جغرافياً وذات سيادة كاملة.كما تطرق التقرير إلى الارتفاع المثير للقلق في عنف المستوطنين، مشيرا إلى وقوع هجمات بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.وفي السياق ذاته، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه حيال التصعيد المتواصل للعنف والتوتر في الضفة الغربية، لافتا إلى عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تهجير سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد صعد من عملياته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد قُتل منذ ذلك الحين أكثر من ألف فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين.
https://sarabic.ae/20251212/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-إسرائيل-ماضية-في-طريق-حسم-الصراع-بالضفة-الغربية-1108096952.html
https://sarabic.ae/20251212/إسرائيل-توافق-على-بناء-19-مستوطنة-جديدة-في-الضفة-الغربية-1108080077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101018758_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aac6d00779cdc6659d14770a8dd76af4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم
تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي
05:48 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 05:49 GMT 13.12.2025)
بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية الفلسطينية هذا العام مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت الأمم المتحدة رصد هذه الظاهرة عام 2017، بحسب تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير الموجه إلى أعضاء مجلس الأمن أنه خلال عام 2025 سجلت أنشطة الاستيطان أعلى معدلاتها منذ بدء المراقبة المنهجية قبل ثماني سنوات، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأشار إلى أنه جرى طرح أو إقرار أو فتح مناقصات لما يقارب 47,390 وحدة سكنية، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في عام 2024، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة قياساً بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن المتوسط السنوي بين عامي 2017 و2022 بلغ نحو 12,800 وحدة.
وأكد غوتيريش إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
، بما فيها القدس الشرقية، معتبراً أنه يسهم في تصعيد التوترات، ويحول دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومتصلة جغرافياً وذات سيادة كاملة.
وشدد الأمين العام على أن "هذه الممارسات تعمّق الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، مجدداً مطالبته بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية.
كما تطرق التقرير إلى الارتفاع المثير للقلق في عنف المستوطنين
، مشيرا إلى وقوع هجمات بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وفي السياق ذاته، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه حيال التصعيد المتواصل للعنف والتوتر في الضفة الغربية، لافتا إلى عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تهجير سكان وتدمير منازل وبنى تحتية
.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد صعد من عملياته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد قُتل منذ ذلك الحين أكثر من ألف فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين.