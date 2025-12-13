تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/تقرير-أممي-تصاعد-غير-مسبوق-في-الاستيطان-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-خلال-العام-الحالي-1108105447.html
تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي
تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي
سبوتنيك عربي
بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية الفلسطينية هذا العام مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت الأمم المتحدة رصد هذه الظاهرة عام 2017، بحسب تقرير صادر عن... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T05:48+0000
2025-12-13T05:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101018758_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0173474ba2b5cd6b44fa3138bb99564a.jpg
وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير الموجه إلى أعضاء مجلس الأمن أنه خلال عام 2025 سجلت أنشطة الاستيطان أعلى معدلاتها منذ بدء المراقبة المنهجية قبل ثماني سنوات، بحسب وسائل إعلام غربية.وأكد غوتيريش إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معتبراً أنه يسهم في تصعيد التوترات، ويحول دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومتصلة جغرافياً وذات سيادة كاملة.كما تطرق التقرير إلى الارتفاع المثير للقلق في عنف المستوطنين، مشيرا إلى وقوع هجمات بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.وفي السياق ذاته، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه حيال التصعيد المتواصل للعنف والتوتر في الضفة الغربية، لافتا إلى عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تهجير سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد صعد من عملياته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد قُتل منذ ذلك الحين أكثر من ألف فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين.
https://sarabic.ae/20251212/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-إسرائيل-ماضية-في-طريق-حسم-الصراع-بالضفة-الغربية-1108096952.html
https://sarabic.ae/20251212/إسرائيل-توافق-على-بناء-19-مستوطنة-جديدة-في-الضفة-الغربية-1108080077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101018758_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aac6d00779cdc6659d14770a8dd76af4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم

تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي

05:48 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 05:49 GMT 13.12.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون يشاهدون هدم بيوتهم في طولكرم
فلسطينيون يشاهدون هدم بيوتهم في طولكرم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية الفلسطينية هذا العام مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت الأمم المتحدة رصد هذه الظاهرة عام 2017، بحسب تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير الموجه إلى أعضاء مجلس الأمن أنه خلال عام 2025 سجلت أنشطة الاستيطان أعلى معدلاتها منذ بدء المراقبة المنهجية قبل ثماني سنوات، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأشار إلى أنه جرى طرح أو إقرار أو فتح مناقصات لما يقارب 47,390 وحدة سكنية، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في عام 2024، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة قياساً بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن المتوسط السنوي بين عامي 2017 و2022 بلغ نحو 12,800 وحدة.

بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
قيادي بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": إسرائيل ماضية في طريق حسم الصراع بالضفة الغربية
أمس, 19:27 GMT
وأكد غوتيريش إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معتبراً أنه يسهم في تصعيد التوترات، ويحول دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومتصلة جغرافياً وذات سيادة كاملة.
وشدد الأمين العام على أن "هذه الممارسات تعمّق الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، مجدداً مطالبته بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية.
كما تطرق التقرير إلى الارتفاع المثير للقلق في عنف المستوطنين، مشيرا إلى وقوع هجمات بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
إسرائيل توافق على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
أمس, 12:18 GMT
وفي السياق ذاته، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه حيال التصعيد المتواصل للعنف والتوتر في الضفة الغربية، لافتا إلى عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تهجير سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد صعد من عملياته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد قُتل منذ ذلك الحين أكثر من ألف فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала