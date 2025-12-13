https://sarabic.ae/20251213/تقرير-أممي-تصاعد-غير-مسبوق-في-الاستيطان-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-خلال-العام-الحالي-1108105447.html

تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي

تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي

بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية الفلسطينية هذا العام مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت الأمم المتحدة رصد هذه الظاهرة عام 2017، بحسب تقرير صادر عن... 13.12.2025

وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير الموجه إلى أعضاء مجلس الأمن أنه خلال عام 2025 سجلت أنشطة الاستيطان أعلى معدلاتها منذ بدء المراقبة المنهجية قبل ثماني سنوات، بحسب وسائل إعلام غربية.وأكد غوتيريش إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معتبراً أنه يسهم في تصعيد التوترات، ويحول دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومتصلة جغرافياً وذات سيادة كاملة.كما تطرق التقرير إلى الارتفاع المثير للقلق في عنف المستوطنين، مشيرا إلى وقوع هجمات بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.وفي السياق ذاته، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه حيال التصعيد المتواصل للعنف والتوتر في الضفة الغربية، لافتا إلى عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تهجير سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد صعد من عملياته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد قُتل منذ ذلك الحين أكثر من ألف فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين.

