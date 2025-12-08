https://sarabic.ae/20251208/إسرائيل-تمنح-تراخيص-حمل-السلاح-الشخصي-لـ19-مستوطنة-جديدة-1107934526.html

إسرائيل تمنح تراخيص حمل السلاح "الشخصي" لـ19 مستوطنة جديدة‎

إسرائيل تمنح تراخيص حمل السلاح "الشخصي" لـ19 مستوطنة جديدة‎

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية "كيبوتز" جديدة على جدول تسليح المستوطنين. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T12:06+0000

2025-12-08T12:06+0000

2025-12-08T12:06+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102202/42/1022024233_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed617462860bc9e536544e63eae165bb.jpg

وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء الأحد، بأن قرار بن غفير يقضي بمنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي، داخل 19 مستوطنة تقع ضمن نطاق ما يسمى بـ"مجلس ماتيه يهودا" بمدينة القدس.وعزا وزير الأمن القومي الإسرائيلي هذا القرار إلى ما زعمه بـ"تعزيز صفوف الجاهزية المحلية وتقوية قدرات الدفاع عن النفس، وزيادة الشعور بالأمن لدى المستوطنين".وأوضحت القناة أنه بحسب قرار بن غفير وبناء على توصية من الشرطة الإسرائيلية، فإنه بإمكان الإسرائيليين في المستوطنات الـ 19 المدرجة، وهي قريبة من قرى الفلسطينيين، تقديم طلبات الحصول على ترخيص سلاح شخصي.وأشارت إلى أن المجلس الإقليمي "ماتيه يهودا" الواقع ضمن مدينة القدس، قد تقدم بطلب رسمي لحصول المستوطنين الواقعين ضمن نطاقه، إمكانية الحصول على تراخيص جديدة لسلاح شخصي، وهو ما وافق عليه الوزير إيتمار بن غفير.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم جميع المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومترا، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20251207/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-وجه-باعتقال-70-مستوطنا-مسؤولين-عن-أعمال-عنف-بالضفة-1107898134.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار