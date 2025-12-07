عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا مسؤولين عن أعمال عنف بالضفة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا مسؤولين عن أعمال عنف بالضفة
أثار تقرير إخباري نشر أمس السبت جدلاً واسعًا حول أمر مزعوم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإخلاء 14 معسكرًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية،... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
كشف التقرير، الذي نشرته قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، عن مخاوف أمريكية متزايدة من أن الهجمات المتكررة للمستوطنين قد تعرقل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن هذه المعسكرات تُعتبر من قبل الجهات الأمنية مصادر للإرهاب اليهودي، و"نقاط انطلاق" للمستوطنين المتطرفين لاستهداف القرى والمدنيين الفلسطينيين في المناطق المجاورة. وأوضحت القناة أن أوامر تقييد لفترات زمنية متفاوتة قد صدرت بالفعل لنحو 30 من هؤلاء النشطاء، مع توقعات بارتفاع العدد قريبًا. من جانب آخر، أبرز التقرير استنتاجًا رئيسيًا من المناقشات الداخلية حول الملف، يدعو إلى توسيع وتعزيز قسم الشين بيت المختص بمكافحة الإرهاب اليهودي، لمواجهة التهديدات المتزايدة. غير أن متحدثًا باسم نتنياهو أكد لـ"تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء لم يصدر أي أمر بإخلاء المعسكرات، وأعاد مسؤول حكومي كبير التأكيد نفسه أمام قناة 12، محافظًا على موقف الرفض التام للرواية.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
08:03 GMT 07.12.2025
أثار تقرير إخباري نشر أمس السبت جدلاً واسعًا حول أمر مزعوم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإخلاء 14 معسكرًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، بسبب تورط سكانه في أعمال عنف متطرفة، فيما نفى متحدث باسم مكتبه الادعاء بشكل حاسم.
كشف التقرير، الذي نشرته قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، عن مخاوف أمريكية متزايدة من أن الهجمات المتكررة للمستوطنين قد تعرقل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن هذه المعسكرات تُعتبر من قبل الجهات الأمنية مصادر للإرهاب اليهودي، و"نقاط انطلاق" للمستوطنين المتطرفين لاستهداف القرى والمدنيين الفلسطينيين في المناطق المجاورة.
ويُرجح أن بعض سكان هذه المعسكرات متورطون في هجمات حديثة ضد الجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة، وفقًا للتقرير الذي أفاد بأن الجهات الأمنية تخطط لاعتقال نحو 70 ناشطًا متطرفًا، مع إصدار أوامر بحظر دخولهم إلى الضفة الغربية.

وأوضحت القناة أن أوامر تقييد لفترات زمنية متفاوتة قد صدرت بالفعل لنحو 30 من هؤلاء النشطاء، مع توقعات بارتفاع العدد قريبًا.
من جانب آخر، أبرز التقرير استنتاجًا رئيسيًا من المناقشات الداخلية حول الملف، يدعو إلى توسيع وتعزيز قسم الشين بيت المختص بمكافحة الإرهاب اليهودي، لمواجهة التهديدات المتزايدة.
غير أن متحدثًا باسم نتنياهو أكد لـ"تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء لم يصدر أي أمر بإخلاء المعسكرات، وأعاد مسؤول حكومي كبير التأكيد نفسه أمام قناة 12، محافظًا على موقف الرفض التام للرواية.
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
