https://sarabic.ae/20251213/الرئاسة-الفلسطينية-ترد-على-تصريحات-أمريكا-الاستيطان-كله-غير-شرعي-1108121067.html

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي

سبوتنيك عربي

أدانت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قلل من أهمية موافقة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة، معتبراً أنها "لا تشكل... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T12:59+0000

2025-12-13T12:59+0000

2025-12-13T12:59+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104021756_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a02a98d0a3ef2b33d5d502a862caeaf9.jpg

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن "جميع الاستيطان غير شرعي ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشدداً على أن تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وتتعارض مع الإجماع الدولي الذي أكده قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر كل الاستيطان غير قانوني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وأضاف أبو ردينة، أن "لا أحد مخوّل بمنح الشرعية للاحتلال وسياساته"، مطالباً الإدارة الأمريكية بالالتزام التام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت جادة في وقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.وختم بأن "الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث أكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، قد وافق على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.وأفادت بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة "الكاينيت"، وتضمن هذا القرار أو الاعتراف بإعادة بناء نقطتي "غانيم" و"كيديم" الاستيطانيتين، بعد 20 عاما من إخلائهما في الضفة الغربية.ووصفت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضا". وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهدان توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20251213/تقرير-أممي-تصاعد-غير-مسبوق-في-الاستيطان-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-خلال-العام-الحالي-1108105447.html

https://sarabic.ae/20251030/بيت-لحم-تختنق-بالاستيطان-ومشهد-قاتم-لسياحة-تلفظ-أنفاسها-الأخيرة-1106523901.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم