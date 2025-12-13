الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/الرئاسة-الفلسطينية-ترد-على-تصريحات-أمريكا-الاستيطان-كله-غير-شرعي-1108121067.html
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي
سبوتنيك عربي
أدانت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قلل من أهمية موافقة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة، معتبراً أنها "لا تشكل... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T12:59+0000
2025-12-13T12:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104021756_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a02a98d0a3ef2b33d5d502a862caeaf9.jpg
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن "جميع الاستيطان غير شرعي ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشدداً على أن تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وتتعارض مع الإجماع الدولي الذي أكده قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر كل الاستيطان غير قانوني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وأضاف أبو ردينة، أن "لا أحد مخوّل بمنح الشرعية للاحتلال وسياساته"، مطالباً الإدارة الأمريكية بالالتزام التام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت جادة في وقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.وختم بأن "الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث أكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، قد وافق على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.وأفادت بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة "الكاينيت"، وتضمن هذا القرار أو الاعتراف بإعادة بناء نقطتي "غانيم" و"كيديم" الاستيطانيتين، بعد 20 عاما من إخلائهما في الضفة الغربية.ووصفت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضا". وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهدان توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251213/تقرير-أممي-تصاعد-غير-مسبوق-في-الاستيطان-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-خلال-العام-الحالي-1108105447.html
https://sarabic.ae/20251030/بيت-لحم-تختنق-بالاستيطان-ومشهد-قاتم-لسياحة-تلفظ-أنفاسها-الأخيرة-1106523901.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104021756_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ff75175e7eb1c0c073063e2b1fc6912a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي

12:59 GMT 13.12.2025
© Photo / x/ PM of Palestineالمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة،
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Photo / x/ PM of Palestine
تابعنا عبر
أدانت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قلل من أهمية موافقة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة، معتبراً أنها "لا تشكل ضمًا ولا إعلان سيادة".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن "جميع الاستيطان غير شرعي ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشدداً على أن تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وتتعارض مع الإجماع الدولي الذي أكده قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر كل الاستيطان غير قانوني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.
وأضاف أبو ردينة، أن "لا أحد مخوّل بمنح الشرعية للاحتلال وسياساته"، مطالباً الإدارة الأمريكية بالالتزام التام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت جادة في وقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
فلسطينيون يشاهدون هدم بيوتهم في طولكرم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
تقرير أممي: تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال العام الحالي
05:48 GMT
وختم بأن "الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث أكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، قد وافق على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وأفادت بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة "الكاينيت"، وتضمن هذا القرار أو الاعتراف بإعادة بناء نقطتي "غانيم" و"كيديم" الاستيطانيتين، بعد 20 عاما من إخلائهما في الضفة الغربية.
ووصفت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
30 أكتوبر, 12:00 GMT
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضا".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.
يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهدان توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала