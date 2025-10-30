بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
تشهد مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، تصعيدا إسرائيليا في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية وانتشار البوابات والحواجز العسكرية، ما فاقم من القيود المفروضة على السكان، وأثّر بشكل كبير على ما تبقى من قطاع السياحة الذي يعتبر من أبرز مصادر دخل المدينة.
وباتت بيت لحم في قبضة الاستيطان، حيث تعمل إسرائيل على ربط مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم بكل من التجمعات الاستيطانية غرب وشمال المدينة وصولا إلى القدس، مما يسبب في عزل المدينة عن القدس وتغيير الطابع الديموغرافي، وعزل التجمعات الفلسطينية وفرض وقائع جديدة.
ورغم أن بيت لحم واحدة من أبرز الوجهات السياحية الدينية في العالم، إلا أن الحرب وما تبعها من قيود على الحركة والعبور، ألقت بظلالها القاتمة والصعبة على المدينة، وأدت إلى شلل شبه كامل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع السياحة.
ويشير عضو بلدية بيت لحم، جورج جحا، إلى أن ما يلخص حال المدينة حاليا، هو المشهد في ساحة كنيسة المهد، حيث غاب الحضور الذي يعج بالمكان، وغاب تدافع الزوار لدخول كنيسة المهد.
وقال جحا لوكالة "سبوتنيك": "غياب الحجاج عن كنسية المهد كان له أثر كبير، وبشكل عام تأثرت جميع القطاعات في المدينة خاصة السياحة، حيث تضرر قرابة 70% من الصناعات التي تعتمد على السياحة، مثل خشب الزيتون والتحف وفنادق ومطاعم، ولكننا نوجه رسالة هذا العام أن بيت لحم ترحب بالزوار".
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وبحسب جحا، قبل "حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، كان قرابة 3 آلاف عامل يعملون في قطاع السياحة من سكان بيت لحم، لكن الوضع الحالي في المدينة بات في حالة انهيار في ظل غياب السياح، وتوقف كامل للوفود الأجنبية، إضافة إلى تراجع السياحة الداخلية".
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وأشار الخبير الاقتصادي ياسر شاهين، إلى أن "القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والحواجز والبوابات المنتشرة والعمليات العسكرية والمداهمات، كان لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي وتراجع السياحة في بيت لحم".
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وقال شاهين لـ "سبوتنيك": " قطاع السياحة في بيت لحم تعرض إلى نكسة كبيرة، وما تبقى من الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع لا تتجاوز 30% وربما أقل بكثير، وغالبية الصناعات المرتبطة بالسياحة في فلسطين غالبيتها موجودة في بيت لحم، وبالتالي هذه القطاعات تعطلت بشكل كامل".
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وبيّن شاهين أن "الأزمة تتفاقم خاصة بالفنادق السياحية في بيت لحم، والتي يتجاوز عددها 100 فندق، حيث تشهد حالة من الانهيار، إذ لم تتجاوز نسبة الإشغال فيها 1%، وتقدر الخسائر اليومية لقطاع الفنادق قرابة 400 ألف دولار يوميا، مما دفع لتسريح عدد كبير من الموظفين، والإبقاء على عدد محدود منهم، فضلا عن أن قرابة 700 مرشد سياحي يعملون في الضفة الغربية قد وجدوا أنفسهم بدون عمل نتيجة تراجع السياحة".
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وأضاف شاهين: "نسبة البطالة في القطاع السياحي في بيت لحم تجاوزت 80%، وإذا تم إضافتها إلى البطالة في القطاعات الأخرى بسبب الظروف المالية الصعبة وعدم دخول العمال إلى إسرائيل، فإن الأرقام والنسب الموجودة حاليا تؤكد أن الوضع الاقتصادي في بيت لحم والضفة الغربية سيء للغاية".
وباتت شوارع المدينة التي كانت تعج بالسياح والمواطنين شبه خالية، وأغلبية المحلات التجارية والسياحية مغلقة، ويكافح بعض التجار وأصحاب المحلات للبقاء والصمود لحين تحسن الظروف، ولكن بأقل عدد ممكن من العمال.
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وقال علي أبو دية صاحب محل لبيع اللحوم في سوق بيت لحم لوكالة "سبوتنيك": "الوضع الصعب تجاوز السياحة والتحف والهدايا، ليصل إلى اللحوم والدواجن، فنحن أمام كارثة تزداد كل يوم صعوبتها، وجميع التجار يعانون بجميع القطاعات، وغالبيتهم أغلقوا محالهم، ولقد اضطر البعض إلى خفض نسبة العمال بشكل كبير وخفض جميع المصاريف التشغيلية، في محاولة للصمود في ظل هذه الظروف".
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وأضاف أبو دية: "هذه الأوضاع صنعت من قبل الاحتلال، ويتم طرح البديل على المواطنين بالهجرة إلى الخارج، كون الضفة تحولت إلى بيئة طاردة للسكان ولا تصلح للحياة، والحكومة الإسرائيلية المتطرفة دائما تبث رسائلها للفلسطينيين في الضفة الغربية، بأن الدور القادم سيكون على الضفة بعد غزة، لكن كل هذه التهديدات والممارسات القمعية وخنق الناس بهذا الشكل لن يجبرنا على الرحيل، حتى لو وصلنا إلى مرحلة أصعب، سنبقى إن شاء الله ونصمد في وطننا".
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وكان قطاع السياحة في بيت لحم بدأ بالتعافي تدريجيا من آثار جائحة كورونا. وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، استقبلت المدينة نحو 1.5 مليون سائح أجنبي، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا، فقد أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى تدهور الأوضاع بشكل كارثي، وانهيار السياحة وحركة الزوار الأجانب، حتى الوصول للمشهد القاتم التي تعيشه بيت لحم وجميع مدن وبلدات الضفة الغربية".
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيت لحم تختنق بالاستيطان ومشهد قاتم لسياحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور: "الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى مرحلة صعبة بعد عامين متواصلين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن "جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبا وبشكل كبير، وخاصة القطاعين الصناعي والتجاري، ما أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي بلغ العام الماضي معدله 28%"، وأوضح العامور أن "نسبة الفقر في المناطق الفلسطينية ترتفع بشكل كبير، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 50%".