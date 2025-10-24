عربي
القوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
بين تحذيرات ترامب وتطمينات نتنياهو.. هل ترجئ إسرائيل "حلمها" بضم الضفة الغربية؟
بين تحذيرات ترامب وتطمينات نتنياهو.. هل ترجئ إسرائيل "حلمها" بضم الضفة الغربية؟
بين تحذيرات ترامب وتطمينات نتنياهو.. هل ترجئ إسرائيل "حلمها" بضم الضفة الغربية؟

باتت الضفة الغربية الخط الأحمر الجديد الذي يرسم حدود النفوذ بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل ويعيد ضبط مسار اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.
وعلى غير العادة، تتحرك السياسة الأمريكية هذه المرة بنبرة تحذيرية أكثر منها دبلوماسية، تجاه الضفة الغربية، حينما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علانية بأن ضم الضفة لن يحدث، مؤكدا التزامه الشخصي أمام الدول العربية التي منحته ثقتها في مسار السلام.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
الكنيست الإسرائيلي يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية
22 أكتوبر, 13:06 GMT
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أمس الخميس، قال ترامب إن إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية، وذلك بعد أن قدّم المشرعون الإسرائيليون مشاريع قوانين تمهد الطريق لضم أراض فلسطينية محتلة.
وصرح ترامب ردا على سؤال عما إذا كان قلقا بشأن تصويت البرلمان الإسرائيلي: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئا بها"، مضيفا أن إسرائيل ستخسر كل الدعم من الولايات المتحدة، إذا قررت المضي قدما في ضم أراض في الضفة الغربية.
وأضاف ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "هذا لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. ولا يمكنكم فعل ذلك الآن، لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. لن يحدث".
لم تأت هذه الرسالة في فراغ، بل تزامنت مع إجماع عربي وإسلامي على رفض ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وموقف عربي حازم جدد التأكيد أن الضفة الغربية "خط أحمر".
وكانت أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وعلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ووصفت الدول الموقعة على البيان الخطوة الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية.
وفي السياق نفسه، حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من خطورة تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية.
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار الكنيست بشأن ضم الضفة
22 أكتوبر, 16:45 GMT
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الخطوة حلم إسرائيلي قديم ومخطط له منذ فترة طويلة، وهم يتحدثون عن هذا الموضوع، ويريدون نسف كل إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، أو لتحقيق أي نوع من السلام".
وأوضح أن "هذه التحركات المستمرة والمتواصلة، ربما تفتح الباب لأشكال مختلفة من هذا الصراع الذي طال أمده، حيث تعيشه المنطقة منذ أكثر من قرن".
وأكد الهباش أن "الحكومة الإسرائيلية تؤجج النار بهذه الحرب وهذا الصراع بهذه القرارات العنصرية والعدوانية، التي تتناقض مع القانون الدولي، وتنسف أي إمكانية لتطبيق القانون الدولي على الأرض الفلسطينية".
وعن تأثير هذه الخطوة على المساعي الدولية لبدء عملية سياسية، شدد الهباش على أن "نتنياهو وحكومته لا يؤمنون بأية عملية سياسية، وهم يتربصون بالفرص، بل على العكس يفتعلون الأسباب التي تغلق الباب أمام أي عملية سياسية ذات معنى، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وهذا أمر خطير، ويجب أن يتصدى له العالم أجمع".
وعلى الجانب الآخر، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشاريع القوانين التي تتضمن ضما جزئيا أو كليا للضفة الغربية حتى إشعار آخر، واصفا إياها بأنها "استفزاز سياسي متعمد من المعارضة" لإثارة الانقسام خلال زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل.
وذكرت ذلك صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القرار جاء بعدما أقر الكنيست في تصويت تمهيدي مشروعين يتعلقان بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو تعليقا على ذلك، إن المشروعين قدمهما أعضاء في المعارضة داخل الكنيست، مشيرا إلى أن نواب حزب "الليكود" والأحزاب الدينية، الذين يشكلون العمود الفقري للائتلاف الحاكم، لم يصوتوا لصالحهما باستثناء عضو واحد، هو يولي إدلشتاين، الذي وصفه البيان بأنه "عضو ساخط من الليكود تم إقالته مؤخرا من رئاسة إحدى لجان الكنيست".
مستوطنات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
"حماس" تعلق على مشروعين إسرائيليين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم"
22 أكتوبر, 16:21 GMT
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو طمأن الإدارة الأمريكية بشأن تصويت الكنيست، وبأنه قال لجيه دي فانس (نائب الرئيس الأمريكي) إن هذا التصويت مجرد قراءة تمهيدية لن تفضي إلى أي نتيجة، كما قال مكتب نتنياهو إن التصويت "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ، الأربعاء الماضي، في القراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست صادق في القراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتًا مقابل 24 صوتًا معارضًا.
وعلّق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة"، وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست مقترحًا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبًا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة "حماس" بأنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
بن غفير: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
22 أكتوبر, 13:42 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
