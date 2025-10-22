https://sarabic.ae/20251022/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-الكنيست-بشأن-ضم-الضفة-1106288852.html

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار الكنيست بشأن ضم الضفة

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار الكنيست بشأن ضم الضفة

حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من خطورة تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية. 22.10.2025

وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن هذه الخطوة حلم إسرائيلي قديم ومخطط له منذ فترة طويلة، وهم يتحدثون عن هذا الموضوع، ويريدون نسف كل إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، أو لتحقيق أي نوع من السلام. وأوضح أن "هذه التحركات المستمرة والمتواصلة، ربما تفتح الباب لأشكال مختلفة من هذا الصراع الذي طال أمده، حيث تعيشه المنطقة منذ أكثر من قرن".وأكد الهباش أن "الحكومة الإسرائيلية تؤجج النار بهذه الحرب وهذا الصراع بهذه القرارات العنصرية والعدوانية، التي تتناقض مع القانون الدولي، وتنسف أي إمكانية لتطبيق القانون الدولي على الأرض الفلسطينية".وعن تأثير هذه الخطوة على المساعي الدولية لبدء عملية سياسية، شدد الهباش على أن نتنياهو وحكومته لا يؤمنون بأية عملية سياسية، وهم يتربصون بالفرص، بل على العكس يفتعلون الأسباب التي تغلق الباب أمام أي عملية سياسية ذات معنى، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وهذا أمر خطير، ويجب أن يتصدى له العالم أجمع.وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وعلّق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة".وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست مقترحًا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبًا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.

