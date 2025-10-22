مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار الكنيست بشأن ضم الضفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-الكنيست-بشأن-ضم-الضفة-1106288852.html
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار الكنيست بشأن ضم الضفة
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار الكنيست بشأن ضم الضفة
سبوتنيك عربي
حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من خطورة تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T16:45+0000
2025-10-22T16:45+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092867913_0:213:1014:783_1920x0_80_0_0_258e6a782242818144ba97beada332b4.jpg
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن هذه الخطوة حلم إسرائيلي قديم ومخطط له منذ فترة طويلة، وهم يتحدثون عن هذا الموضوع، ويريدون نسف كل إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، أو لتحقيق أي نوع من السلام. وأوضح أن "هذه التحركات المستمرة والمتواصلة، ربما تفتح الباب لأشكال مختلفة من هذا الصراع الذي طال أمده، حيث تعيشه المنطقة منذ أكثر من قرن".وأكد الهباش أن "الحكومة الإسرائيلية تؤجج النار بهذه الحرب وهذا الصراع بهذه القرارات العنصرية والعدوانية، التي تتناقض مع القانون الدولي، وتنسف أي إمكانية لتطبيق القانون الدولي على الأرض الفلسطينية".وعن تأثير هذه الخطوة على المساعي الدولية لبدء عملية سياسية، شدد الهباش على أن نتنياهو وحكومته لا يؤمنون بأية عملية سياسية، وهم يتربصون بالفرص، بل على العكس يفتعلون الأسباب التي تغلق الباب أمام أي عملية سياسية ذات معنى، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وهذا أمر خطير، ويجب أن يتصدى له العالم أجمع.وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وعلّق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة".وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست مقترحًا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبًا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20251022/حماس-تعلق-على-مشروعين-إسرائيليين-لضم-الضفة-الغربية-وفرض-السيادة-على-مستوطنة-معاليه-أدوميم-1106288648.html
https://sarabic.ae/20251022/بن-غفير-حان-وقت-فرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-الغربية-1106283563.html
https://sarabic.ae/20251022/الكنيست-الإسرائيلي-يصدق-بالقراءة-التمهيدية-على-قانون-ضم-الضفة-الغربية-1106282288.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092867913_0:118:1014:878_1920x0_80_0_0_6ae5494462157cb60b726aefc58f0e77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, حصري
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, حصري

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار الكنيست بشأن ضم الضفة

16:45 GMT 22.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
حصري
حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من خطورة تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية.
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن هذه الخطوة حلم إسرائيلي قديم ومخطط له منذ فترة طويلة، وهم يتحدثون عن هذا الموضوع، ويريدون نسف كل إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، أو لتحقيق أي نوع من السلام.
وأوضح أن "هذه التحركات المستمرة والمتواصلة، ربما تفتح الباب لأشكال مختلفة من هذا الصراع الذي طال أمده، حيث تعيشه المنطقة منذ أكثر من قرن".
مستوطنات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
"حماس" تعلق على مشروعين إسرائيليين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم"
16:21 GMT
وأكد الهباش أن "الحكومة الإسرائيلية تؤجج النار بهذه الحرب وهذا الصراع بهذه القرارات العنصرية والعدوانية، التي تتناقض مع القانون الدولي، وتنسف أي إمكانية لتطبيق القانون الدولي على الأرض الفلسطينية".
وتابع: "العالم يجب أن يفهم أن هذه الحكومة مارقة، ولا تؤمن بالسلام ولا بالشرعية الدولية ولا بالقانون الدولي، والعالم الآن مطالب بأن يحمي القانون الدولي أو ليفتح الباب على شريعة الغاب والقوي يأكل الضعيف".
وعن تأثير هذه الخطوة على المساعي الدولية لبدء عملية سياسية، شدد الهباش على أن نتنياهو وحكومته لا يؤمنون بأية عملية سياسية، وهم يتربصون بالفرص، بل على العكس يفتعلون الأسباب التي تغلق الباب أمام أي عملية سياسية ذات معنى، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وهذا أمر خطير، ويجب أن يتصدى له العالم أجمع.
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
بن غفير: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
13:42 GMT
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست صادق في القراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتًا مقابل 24 صوتًا معارضًا.
وعلّق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة".
وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
الكنيست الإسرائيلي يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية
13:06 GMT
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست مقترحًا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبًا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية.

ووصفتها حركة "حماس" بأنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام غربية أخرى، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
