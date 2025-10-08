مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": عامان من الاستغلال الإسرائيلي لتداعيات حرب غزة في الضفة والقدس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-عامان-من-الاستغلال-الإسرائيلي-لتداعيات-حرب-غزة-في-الضفة-والقدس-1105773729.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": عامان من الاستغلال الإسرائيلي لتداعيات حرب غزة في الضفة والقدس
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": عامان من الاستغلال الإسرائيلي لتداعيات حرب غزة في الضفة والقدس
سبوتنيك عربي
أكد مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، أن الاحتلال الإسرائيلي استغل بشكل كامل تداعيات حرب غزة والتركيز... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T19:09+0000
2025-10-08T19:09+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
حصري
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097984562_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_89039a30698d96947b89765ef3858bc1.jpg
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن هذه التحركات لم تكن مجرد رد فعل على أحداث السابع من أكتوبر، بل كانت جزءا من مخططات إسرائيلية معدة مسبقا.وتابع: "بعد عامين من الحرب، يمكننا القول إن دولة الاحتلال استغلت بشكل تام ما يحدث في قطاع غزة من أجل الاستفراد بالضفة الغربية، وفرض وقائع على أراضي الضفة الغربية والقدس".وأضاف أن قوات الاحتلال لم تتعامل مع الوضع في الضفة الغربية كردة فعل على أحداث السابع من أكتوبر، بل كان لديها مجموعة كبيرة جداً من المخططات التي كانت تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها. وما إن وقعت أحداث السابع من أكتوبر والعدوان على قطاع غزة، بدأت في تنفيذ هذه المخططات.وأشار داوود إلى أن هذه المخططات تهدف إلى تغيير الواقع الجوهري للجغرافيا الفلسطينية، وذلك من خلال إقرار مجموعة واسعة من القوانين والقرارات المرتبطة بالأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها موضوع التسوية.ومضى بالقول: "تتكون هذه القضية من نقطتين أساسيتين: إلغاء التسوية الفلسطينية وإحالة عملية تسوية وتسجيل الأراضي الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الاحتلالية، والقضية الثانية تتمثل منح الصلاحيات غير المحدودة للمستوطنين وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وإغلاقها، وتغيير واقع المسجد الأقصى ومدينة القدس، وإقرار مجموعة من المخططات التي لم تجرؤ دولة الاحتلال على مدار سنوات طويلة أن تتقدم إليها".وأكد داوود أن هذه التغييرات عميقة، حيث استغلت دولة الاحتلال ما يحدث في غزة من أجل الاستفراد بالأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين. وشدد على أن الهدف من هذا القدر الكبير من التغييرات الجوهرية هو أن تعدم دولة الاحتلال إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.وتستضيف مصر مباحثات فنية بين وفود من إسرائيل وحماس، لبحث عملية وقف إطلاق نار شاملة، وتبادل الرهائن، ضمن خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، جميع الأطراف إلى الإسراع بالتوافق على شروط إطلاق سراح الرهائن في غزة، فيما تجري فرق فنية محادثات في مصر لمناقشة تفاصيل خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها سابقا.وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251008/إعلام-إسرائيلي-اتفاق-إطلاق-سراح-الأسرى-الإسرائيليين-قد-يتم-خلال-24--36-ساعة-1105770893.html
https://sarabic.ae/20251008/البرلمان-الإسباني-يقر-قانونا-يحظر-تجارة-الأسلحة-مع-إسرائيل-1105772407.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097984562_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bce0791585641936736c6eec335aea17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": عامان من الاستغلال الإسرائيلي لتداعيات حرب غزة في الضفة والقدس

19:09 GMT 08.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatصورلعشرات المنازل والمحال التجارية المدمرة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
صورلعشرات المنازل والمحال التجارية المدمرة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
أكد مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، أن الاحتلال الإسرائيلي استغل بشكل كامل تداعيات حرب غزة والتركيز الإعلامي عليها على مدار العامين الماضيين، للاستفراد بالضفة الغربية وفرض وقائع جديدة على أراضيها.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن هذه التحركات لم تكن مجرد رد فعل على أحداث السابع من أكتوبر، بل كانت جزءا من مخططات إسرائيلية معدة مسبقا.
أسير إسرائيلي لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
إعلام إسرائيلي: اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قد يتم خلال 24- 36 ساعة
17:49 GMT
وتابع: "بعد عامين من الحرب، يمكننا القول إن دولة الاحتلال استغلت بشكل تام ما يحدث في قطاع غزة من أجل الاستفراد بالضفة الغربية، وفرض وقائع على أراضي الضفة الغربية والقدس".
وأضاف أن قوات الاحتلال لم تتعامل مع الوضع في الضفة الغربية كردة فعل على أحداث السابع من أكتوبر، بل كان لديها مجموعة كبيرة جداً من المخططات التي كانت تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها. وما إن وقعت أحداث السابع من أكتوبر والعدوان على قطاع غزة، بدأت في تنفيذ هذه المخططات.
وأشار داوود إلى أن هذه المخططات تهدف إلى تغيير الواقع الجوهري للجغرافيا الفلسطينية، وذلك من خلال إقرار مجموعة واسعة من القوانين والقرارات المرتبطة بالأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها موضوع التسوية.
ومضى بالقول: "تتكون هذه القضية من نقطتين أساسيتين: إلغاء التسوية الفلسطينية وإحالة عملية تسوية وتسجيل الأراضي الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الاحتلالية، والقضية الثانية تتمثل منح الصلاحيات غير المحدودة للمستوطنين وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وإغلاقها، وتغيير واقع المسجد الأقصى ومدينة القدس، وإقرار مجموعة من المخططات التي لم تجرؤ دولة الاحتلال على مدار سنوات طويلة أن تتقدم إليها".
وأكد داوود أن هذه التغييرات عميقة، حيث استغلت دولة الاحتلال ما يحدث في غزة من أجل الاستفراد بالأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين. وشدد على أن الهدف من هذا القدر الكبير من التغييرات الجوهرية هو أن تعدم دولة الاحتلال إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
البرلمان الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
البرلمان الإسباني يقر قانونا يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
18:38 GMT
وتستضيف مصر مباحثات فنية بين وفود من إسرائيل وحماس، لبحث عملية وقف إطلاق نار شاملة، وتبادل الرهائن، ضمن خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، جميع الأطراف إلى الإسراع بالتوافق على شروط إطلاق سراح الرهائن في غزة، فيما تجري فرق فنية محادثات في مصر لمناقشة تفاصيل خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها سابقا.
وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала