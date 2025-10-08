https://sarabic.ae/20251008/إعلام-إسرائيلي-اتفاق-إطلاق-سراح-الأسرى-الإسرائيليين-قد-يتم-خلال-24--36-ساعة-1105770893.html

إعلام إسرائيلي: اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قد يتم خلال 24- 36 ساعة

إعلام إسرائيلي: اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قد يتم خلال 24- 36 ساعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل بدأت صياغة نص قرار المصادقة الحكومية الإسرائيلية على الاتفاق مع حركة "حماس". 08.10.2025

وذكرت القناة i24 news الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن تل أبيب شرعت في صياغة نص قرار مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على اتفاق تبادل الأسرى مع "حماس".وأوضحت أن نص القرار من المقرر أن يصوت عليه حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن صياغة مثل هذا القرار يعني أن المفاوضات التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة.فيما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قد يتم خلال 24- 36 ساعة، كما نقلت أن حركة حماس نقلت معلومات عن حوالي 20 محتجزا.وأضافت القناة أن "حماس" ستنقل جثامين الأسرى المعروف أماكنهم، حتى الآن، وبعدها يبدأ تسليم الأسرى الفلسطينيين.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستضيف اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتستضيف مصر من الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.

