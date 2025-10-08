إعلام إسرائيلي: الجيش يحبط محاولة لاقتحام أحد مواقعه وسط غزة

عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش أحبط محاولة لاقتحام أحد مواقعه في وسط قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة من لواء "غولاني" تمكنت من إحباط محاولة لاقتحام أحد مواقع الجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن القوة العسكرية قاومت خلية من الفلسطينيين حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية، ولكن بالتنسيق مع سلاح الجو، تم تحييد عدد من المجموعة الفلسطينية وقتلتهم.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه
08:42 GMT
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في شرم الشيخ، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستضيف اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتستضيف مصر من الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.
