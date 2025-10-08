https://sarabic.ae/20251008/أردوغان-هجمات-إسرائيل-على-غزة-إبادة-جماعية-وإرهاب-ممنهج-وليست-دفاعا-مشروعا-1105764143.html
أردوغان: هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية وإرهاب ممنهج وليست دفاعا مشروعا
جاءت تصريحات أردوغان خلال حديثه مع صحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان، بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء.وأكد أردوغان أن أولوية تركيا هي تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في أقرب وقت. وأشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين، مؤكدًا أن غزة يجب أن تظل أرضًا فلسطينية يحكمها شعبها. وأضاف أن "غزة تعيش مأساة إنسانية منذ عامين، حيث شهدت مجازر إسرائيلية "بكل صفاقة" أمام أعين العالم، بينما يتحمل من يغضون الطرف مسؤولية تاريخية مخزية". وختم بالقول: "نحن فخورون بوقوفنا على الجانب الصحيح من التاريخ، أمس واليوم، في مواجهة هذه المجازر". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنها لا تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس، بل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والإرهاب الممنهج.
جاءت تصريحات أردوغان
خلال حديثه مع صحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان، بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء.
وأكد أردوغان أن أولوية تركيا هي تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في أقرب وقت.
وقال: "الهجمات الإسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، وستُسجل في التاريخ كوصمة عار، فهي ليست دفاعًا مشروعًا، بل إبادة جماعية وإرهاب ممنهج".
وأشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين، مؤكدًا أن غزة
يجب أن تظل أرضًا فلسطينية يحكمها شعبها.
وأضاف أن "غزة تعيش مأساة إنسانية منذ عامين، حيث شهدت مجازر إسرائيلية
"بكل صفاقة" أمام أعين العالم، بينما يتحمل من يغضون الطرف مسؤولية تاريخية مخزية".
واستذكر أردوغان "صمت المجتمع الدولي إزاء مجازر سابقة مثل الإبادة النازية والبوسنية"، محذرًا من أن الصمت الحالي حيال غزة سيترك عارًا مماثلاً للأجيال القادمة.
وختم بالقول: "نحن فخورون بوقوفنا على الجانب الصحيح من التاريخ، أمس واليوم، في مواجهة هذه المجازر".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.