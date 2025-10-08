https://sarabic.ae/20251008/أردوغان-هجمات-إسرائيل-على-غزة-إبادة-جماعية-وإرهاب-ممنهج-وليست-دفاعا-مشروعا-1105764143.html

أردوغان: هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية وإرهاب ممنهج وليست دفاعا مشروعا

أردوغان: هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية وإرهاب ممنهج وليست دفاعا مشروعا

سبوتنيك عربي

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنها لا تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس، بل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والإرهاب... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T15:29+0000

2025-10-08T15:29+0000

2025-10-08T15:29+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg

جاءت تصريحات أردوغان خلال حديثه مع صحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان، بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء.وأكد أردوغان أن أولوية تركيا هي تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في أقرب وقت. وأشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين، مؤكدًا أن غزة يجب أن تظل أرضًا فلسطينية يحكمها شعبها. وأضاف أن "غزة تعيش مأساة إنسانية منذ عامين، حيث شهدت مجازر إسرائيلية "بكل صفاقة" أمام أعين العالم، بينما يتحمل من يغضون الطرف مسؤولية تاريخية مخزية". وختم بالقول: "نحن فخورون بوقوفنا على الجانب الصحيح من التاريخ، أمس واليوم، في مواجهة هذه المجازر". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251008/مؤسسة-الدراسات-الفلسطينية-تبحث-مستقبل-القضية-في-مؤتمر-دولي-يتزامن-مع-الذكرى-الـ2-لحرب-غزة-1105761989.html

https://sarabic.ae/20251008/الخارجية-الروسية-روسيا-تدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-والهدف-الرئيسي-حاليا-إنهاء-العنف-1105758727.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن