أردوغان: هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية وإرهاب ممنهج وليست دفاعا مشروعا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
جاءت تصريحات أردوغان خلال حديثه مع صحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان، بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء.وأكد أردوغان أن أولوية تركيا هي تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في أقرب وقت. وأشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين، مؤكدًا أن غزة يجب أن تظل أرضًا فلسطينية يحكمها شعبها. وأضاف أن "غزة تعيش مأساة إنسانية منذ عامين، حيث شهدت مجازر إسرائيلية "بكل صفاقة" أمام أعين العالم، بينما يتحمل من يغضون الطرف مسؤولية تاريخية مخزية". وختم بالقول: "نحن فخورون بوقوفنا على الجانب الصحيح من التاريخ، أمس واليوم، في مواجهة هذه المجازر". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251008/مؤسسة-الدراسات-الفلسطينية-تبحث-مستقبل-القضية-في-مؤتمر-دولي-يتزامن-مع-الذكرى-الـ2-لحرب-غزة-1105761989.html
https://sarabic.ae/20251008/الخارجية-الروسية-روسيا-تدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-والهدف-الرئيسي-حاليا-إنهاء-العنف-1105758727.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_144:0:1289:859_1920x0_80_0_0_ce92c0ab7224f1b9c93bf5e4226723e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنها لا تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس، بل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والإرهاب الممنهج.
جاءت تصريحات أردوغان خلال حديثه مع صحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان، بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية تبحث مستقبل القضية في مؤتمر دولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مؤسسة الدراسات الفلسطينية تبحث مستقبل القضية في مؤتمر دولي يتزامن مع الذكرى الـ2 لحرب غزة
14:20 GMT
وأكد أردوغان أن أولوية تركيا هي تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في أقرب وقت.
وقال: "الهجمات الإسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، وستُسجل في التاريخ كوصمة عار، فهي ليست دفاعًا مشروعًا، بل إبادة جماعية وإرهاب ممنهج".
وأشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين، مؤكدًا أن غزة يجب أن تظل أرضًا فلسطينية يحكمها شعبها.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الخارجية الروسية: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
12:25 GMT
وأضاف أن "غزة تعيش مأساة إنسانية منذ عامين، حيث شهدت مجازر إسرائيلية "بكل صفاقة" أمام أعين العالم، بينما يتحمل من يغضون الطرف مسؤولية تاريخية مخزية".

واستذكر أردوغان "صمت المجتمع الدولي إزاء مجازر سابقة مثل الإبادة النازية والبوسنية"، محذرًا من أن الصمت الحالي حيال غزة سيترك عارًا مماثلاً للأجيال القادمة.

وختم بالقول: "نحن فخورون بوقوفنا على الجانب الصحيح من التاريخ، أمس واليوم، في مواجهة هذه المجازر".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
