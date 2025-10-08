https://sarabic.ae/20251008/مؤسسة-الدراسات-الفلسطينية-تبحث-مستقبل-القضية-في-مؤتمر-دولي-يتزامن-مع-الذكرى-الـ2-لحرب-غزة-1105761989.html

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تبحث مستقبل القضية في مؤتمر دولي يتزامن مع الذكرى الـ2 لحرب غزة

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تبحث مستقبل القضية في مؤتمر دولي يتزامن مع الذكرى الـ2 لحرب غزة

عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مؤتمرها السنوي، بعنوان "فلسطين أمام منعطف تاريخي: قراءات في واقع جديد"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للحرب... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وينطلق المؤتمر في سياق سياسي بالغ الدقة، حيث تكشف تداعيات الحرب على غزة بشكل أعمق، سواء على مستوى الدمار الهائل الذي طال مقومات الحياة في القطاع المحاصر برًا وبحرًا وجوًا لسنوات طويلة، أو على صعيد التغيرات الميدانية والسياسية التي فرضت واقعًا جديدًا.ويناقش المشاركون طروحات ترامب المثيرة للجدل، وخصوصًا خطته لإعمار غزة بعد تهجير أهلها، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "مقاربة عقارية" تتجاهل الحقوق الوطنية والسياسية وتفاقم مخاوف الطرد القسري.كما ستتم مناقشة أدوار القوى الإقليمية الأخرى، كالسياسة الإيرانية التي وُصفت بـ"المتحفظة أو المترددة"، وصعود الدور التركي الذي لا تزال معالمه غير واضحة.وأكدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية أنها واكبت الحرب منذ ساعاتها الأولى عبر برامج ومشاريع موازية، شملت التوثيق والتحليل وإطلاق منصات إلكترونية لحفظ تفاصيل الإبادة الجماعية للأجيال القادمة. وقدمت المؤسسة معلومات ودراسات للباحثين والإعلاميين، كما أصدرت ما يقارب 150 ورقة سياسات بثلاث لغات لمواكبة تطورات الصراع وتوفير مادة علمية رصينة.ويعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بشكل متزامن في جامعة القديس يوسف في بيروت، وجامعة بيرزيت في رام الله، وجامعة جورج تاون في واشنطن، مع إتاحة المشاركة عبر الإنترنت، ما يسمح بحضور واسع من الأكاديميين والباحثين حول العالم لمناقشة واقع القضية الفلسطينية واستشراف مساراتها المستقبلية.

