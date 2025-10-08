https://sarabic.ae/20251008/الجهاد-الإسلامي-خطة-ترامب-تحمل-في-طياتها-إعلان-استسلام-1105754812.html

الجهاد الإسلامي: خطة ترامب تحمل في طياتها "إعلان استسلام"

اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الأربعاء، "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء الحرب في قطاع غزة خطة استسلام". 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال النخالة، في كلمة له، إن "المقاومة أبدت استعدادها للتفاوض على أن هناك بنوداً يمكن التعاطي بها إيجابياً وأولها تبادل الأسرى"، مضيفا أن "بند تبادل الأسرى يمكن إنجازه بالأيام القليلة المقبلة وبذلك نسحب فتيل التفجير ومبررات العدوان".وشدد على "ضرورة أن يعلم العدو وحلفاؤه أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم وإملاءاتهم بعد كل هذا الثمن"، مشيرا إلى أنه "إذا أصر العدو على أن يحقق بالمفاوضات ما لم يحققه بالحرب فعلينا أن نصمد".وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.

