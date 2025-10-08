"غزة لن تنسى"... "كتائب القسام" تنشر صورة تحمل رسالة خاصة لنصر الله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وكتبت "القسام" في الرسالة اقتباس من حسن نصر الله: "نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم والضفة الغربية ولشعب لبنان ومنذ 8 تشرين الأول، دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث نفذت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في ذلك اليوم أولى عملياتها، مستهدفة مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من القذائف والصواريخ.وقال "حزب الله" في بيانه آنذاك: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة، وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".في الأول من أكتوبر، بدأ الجيش الإسرائيلي غزوًا بريًا محدودًا لجنوب لبنان استمر حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد ما يقارب الشهرين من القتال، أُعلن في 26 تشرين الثاني 2024، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم التالي.لكن الهدنة لم تدم طويلاً، فبعد أن التزم بها لبنان، ظلت الاستهدافات تتكرر بوتيرة متقطعة، مبررة إسرائيل عدوانها بأن "حزب الله يخرق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".بعد عامين على فتح جبهة الجنوب، ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الواقع الأمني الهش في القرى الحدودية فرض وجوده على الأهالي، فهم يعيشون تحت تهديد اعتداءات إسرائيلية شبه يومية، بينما يبقى الجنوب في حالة ترقب دائمة لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات. يبقى الأمل معلقًا بإعادة الإعمار وضمان حق العودة.عندما فاجأت "حماس" تل أبيب بـ7 أكتوبر... هجوم جوي أرضي غير وجه الشرق الأوسط إلى الأبد.. فيديو وصورالمبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صورة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وكتبت عليها "غزة لن تنسى من ساندها".
وكتبت "القسام" في الرسالة اقتباس من حسن نصر الله: "نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم والضفة الغربية ولشعب لبنان ومنذ 8 تشرين الأول، دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة".
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث نفذت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في ذلك اليوم أولى عملياتها، مستهدفة مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من القذائف والصواريخ.
وقال "حزب الله" في بيانه آنذاك: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة، وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
فی ذکرى "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يجدد "العهد" مع شعب فلسطین
أمس, 14:41 GMT
في الأول من أكتوبر، بدأ الجيش الإسرائيلي غزوًا بريًا محدودًا لجنوب لبنان استمر حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد ما يقارب الشهرين من القتال، أُعلن في 26 تشرين الثاني 2024، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم التالي.
لكن الهدنة لم تدم طويلاً، فبعد أن التزم بها لبنان، ظلت الاستهدافات تتكرر بوتيرة متقطعة، مبررة إسرائيل عدوانها بأن "حزب الله يخرق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
بعد عامين على فتح جبهة الجنوب، ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الواقع الأمني الهش في القرى الحدودية فرض وجوده على الأهالي، فهم يعيشون تحت تهديد اعتداءات إسرائيلية شبه يومية، بينما يبقى الجنوب في حالة ترقب دائمة لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات. يبقى الأمل معلقًا بإعادة الإعمار وضمان حق العودة.
عندما فاجأت "حماس" تل أبيب بـ7 أكتوبر... هجوم جوي أرضي غير وجه الشرق الأوسط إلى الأبد.. فيديو وصور
المبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"
