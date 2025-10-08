https://sarabic.ae/20251008/غزة-لن-تنسى-كتائب-القسام-تنشر-صورة-تحمل-رسالة-خاصة-لنصر-الله--1105759957.html

"غزة لن تنسى"... "كتائب القسام" تنشر صورة تحمل رسالة خاصة لنصر الله

"غزة لن تنسى"... "كتائب القسام" تنشر صورة تحمل رسالة خاصة لنصر الله

سبوتنيك عربي

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صورة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وكتبت عليها "غزة لن تنسى من ساندها". 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وكتبت "القسام" في الرسالة اقتباس من حسن نصر الله: "نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم والضفة الغربية ولشعب لبنان ومنذ 8 تشرين الأول، دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث نفذت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في ذلك اليوم أولى عملياتها، مستهدفة مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من القذائف والصواريخ.وقال "حزب الله" في بيانه آنذاك: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة، وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".في الأول من أكتوبر، بدأ الجيش الإسرائيلي غزوًا بريًا محدودًا لجنوب لبنان استمر حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد ما يقارب الشهرين من القتال، أُعلن في 26 تشرين الثاني 2024، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم التالي.لكن الهدنة لم تدم طويلاً، فبعد أن التزم بها لبنان، ظلت الاستهدافات تتكرر بوتيرة متقطعة، مبررة إسرائيل عدوانها بأن "حزب الله يخرق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".بعد عامين على فتح جبهة الجنوب، ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الواقع الأمني الهش في القرى الحدودية فرض وجوده على الأهالي، فهم يعيشون تحت تهديد اعتداءات إسرائيلية شبه يومية، بينما يبقى الجنوب في حالة ترقب دائمة لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات. يبقى الأمل معلقًا بإعادة الإعمار وضمان حق العودة.عندما فاجأت "حماس" تل أبيب بـ7 أكتوبر... هجوم جوي أرضي غير وجه الشرق الأوسط إلى الأبد.. فيديو وصورالمبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"

