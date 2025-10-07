فی ذکرى "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يجدد "العهد" مع شعب فلسطین

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/فی-ذکرى-طوفان-الأقصى-حزب-الله-يجدد-العهد-مع-شعب-فلسطین-1105729767.html
فی ذکرى "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يجدد "العهد" مع شعب فلسطین
فی ذکرى "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يجدد "العهد" مع شعب فلسطین
سبوتنيك عربي
أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق "طوفان الأقصى"، والذي أكد فيه وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T14:41+0000
2025-10-07T14:41+0000
أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم العربي
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098086683_0:0:1047:589_1920x0_80_0_0_274b7761843c8f6de02d9c03b1113d3c.jpg
وندد بالإدارة الإسرائيلية والأمريكية، ووصف ممارسات إسرائيل بأنها جرائم وانتهاكات لقوانين الإنسانية.وقال في هذا الصدد: "لقد کشفت هذه المعرکة المقدسة، من لحظتها الأولى، الوجه الحقیقی للكیان الصهیونی المجرم ‏المتجرد من أي صفة إنسانیة، ‏والمدعوم من الطاغوت الأمريكي المتجبر، الذی یدوس على ‏کل القوانین والقرارات الدولیة والاعتبارات الإنسانیة، وینتهك ‏سیادات الدول معتدیا علیها ‏وعلى شعوبها، موغلا فی ارتکاب المجازر والإبادة الجماعیة وممارسة حرب التجویع ‏والتهجیر ‏بحق أهل غزة، کاشفا جهارا عن مخططاته التوسعیة والعدوانیة‎".وأشار "حزب الله" اللبناني في بيانه، إلى استمرار التزامه بالمقاومة وتكريم شهدائها.وقال: "إننا في "حزب الله" ومقاومته الإسلامیة على خط سید شهداء الأمة، حسن نصر الله ‏وهاشم صفي الدين ‏والشهداء، مستمرون فی حفظ أمانة المقاومة ودماء الشهداء، وفی ‏هذه الذکرى نوجه تحیة إجلال وإکبار إلى الشهداء القادة ‏الأبرار وکل الشهداء الذین ارتقوا ‏على طریق القدس، وإلى الجرحى والأسرى، وإلى کل من وقف وساند وضحى فی سبیل ‌‏القدس وفلسطین".ووجه الحزب تحيات إلى الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والدول الداعمة لغزة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى حية حتى تحقيق العودة والتحرير.وختم "حزب الله" بيانه قائلا: "إن هذه المناسبة التاریخیة العظیمة ستبقى خالدة فی التاریخ، عن شعب ثار على المحتل ‏المغتصب لأرضه، فقاتل وضحى ‏وصمد، وبإذن الله سینتصر، فهو جدیر بالنصر، وستعود ‏فلسطین کاملة لأهلها، رغمًا عن کل متآمر ومطبع ومتخاذل، هذا ‏وعد إلهی والله لا یخلف ‏وعده‎". وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.‏وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ. وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251007/عضو-المجلس-السياسي-لـ-حزب-الله-في-حال-تنفيذ-خطة-ترامب-بشأن-غزة-قد-نشهد-تصعيدا-عسكريا-في-لبنان----1105717090.html
https://sarabic.ae/20251005/حزب-الله-اللبناني-يعلن-في-بيان-تأييده-لخطة-ترامب-في-غزة-1105645535.html
https://sarabic.ae/20251004/الأمين-العام-لـحزب-الله-ما-يحدث-اليوم-في-غزة-جزء-من-مشروع-إسرائيل-الكبرى-1105612408.html
غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098086683_2:0:933:698_1920x0_80_0_0_28bf206d75cce0c0d21b48d207f73473.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

فی ذکرى "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يجدد "العهد" مع شعب فلسطین

14:41 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Bilal Husseinمراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق "طوفان الأقصى"، والذي أكد فيه وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وندد بالإدارة الإسرائيلية والأمريكية، ووصف ممارسات إسرائيل بأنها جرائم وانتهاكات لقوانين الإنسانية.
وقال في هذا الصدد: "لقد کشفت هذه المعرکة المقدسة، من لحظتها الأولى، الوجه الحقیقی للكیان الصهیونی المجرم ‏المتجرد من أي صفة إنسانیة، ‏والمدعوم من الطاغوت الأمريكي المتجبر، الذی یدوس على ‏کل القوانین والقرارات الدولیة والاعتبارات الإنسانیة، وینتهك ‏سیادات الدول معتدیا علیها ‏وعلى شعوبها، موغلا فی ارتکاب المجازر والإبادة الجماعیة وممارسة حرب التجویع ‏والتهجیر ‏بحق أهل غزة، کاشفا جهارا عن مخططاته التوسعیة والعدوانیة‎".
وأشار "حزب الله" اللبناني في بيانه، إلى استمرار التزامه بالمقاومة وتكريم شهدائها.
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
عضو المجلس السياسي لـ "حزب الله": في حال تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة قد نشهد تصعيدا عسكريا في لبنان
08:51 GMT
وقال: "إننا في "حزب الله" ومقاومته الإسلامیة على خط سید شهداء الأمة، حسن نصر الله ‏وهاشم صفي الدين ‏والشهداء، مستمرون فی حفظ أمانة المقاومة ودماء الشهداء، وفی ‏هذه الذکرى نوجه تحیة إجلال وإکبار إلى الشهداء القادة ‏الأبرار وکل الشهداء الذین ارتقوا ‏على طریق القدس، وإلى الجرحى والأسرى، وإلى کل من وقف وساند وضحى فی سبیل ‌‏القدس وفلسطین".
ووجه الحزب تحيات إلى الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والدول الداعمة لغزة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى حية حتى تحقيق العودة والتحرير.

وقال في البيان: "تحیة لکل من ساند ودعم غزة وأهلها،لإیران، بقیادة المرشد الأعلى الإيراني، علی ‏خامنئی، وإلى ‏شعبها وحکومتها وقواها الأمنیة والعسکریة، للیمن الأشم، قیادة ‏وشعبا، وللقوات العسکریة الباسلة، للعراق، بمقاومته ‏ومرجعیته وشعبه وحکومته. کما نحیّی ‏الشعوب الحرة فی العالم التی رفعت صوت فلسطین عالیًا، ونقلت إلى العالم ‏صرخات ‏وأوجاع أطفال ونساء غزة‎ ."‎

وختم "حزب الله" بيانه قائلا: "إن هذه المناسبة التاریخیة العظیمة ستبقى خالدة فی التاریخ، عن شعب ثار على المحتل ‏المغتصب لأرضه، فقاتل وضحى ‏وصمد، وبإذن الله سینتصر، فهو جدیر بالنصر، وستعود ‏فلسطین کاملة لأهلها، رغمًا عن کل متآمر ومطبع ومتخاذل، هذا ‏وعد إلهی والله لا یخلف ‏وعده‎".
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
"حزب الله" اللبناني يعلن في بيان تأييده لخطة ترامب في غزة
5 أكتوبر, 13:56 GMT
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
‏وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
الأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"
4 أكتوبر, 14:13 GMT
وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала