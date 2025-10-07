https://sarabic.ae/20251007/فی-ذکرى-طوفان-الأقصى-حزب-الله-يجدد-العهد-مع-شعب-فلسطین-1105729767.html

فی ذکرى "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يجدد "العهد" مع شعب فلسطین

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق "طوفان الأقصى"، والذي أكد فيه وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وندد بالإدارة الإسرائيلية والأمريكية، ووصف ممارسات إسرائيل بأنها جرائم وانتهاكات لقوانين الإنسانية.وقال في هذا الصدد: "لقد کشفت هذه المعرکة المقدسة، من لحظتها الأولى، الوجه الحقیقی للكیان الصهیونی المجرم ‏المتجرد من أي صفة إنسانیة، ‏والمدعوم من الطاغوت الأمريكي المتجبر، الذی یدوس على ‏کل القوانین والقرارات الدولیة والاعتبارات الإنسانیة، وینتهك ‏سیادات الدول معتدیا علیها ‏وعلى شعوبها، موغلا فی ارتکاب المجازر والإبادة الجماعیة وممارسة حرب التجویع ‏والتهجیر ‏بحق أهل غزة، کاشفا جهارا عن مخططاته التوسعیة والعدوانیة‎".وأشار "حزب الله" اللبناني في بيانه، إلى استمرار التزامه بالمقاومة وتكريم شهدائها.وقال: "إننا في "حزب الله" ومقاومته الإسلامیة على خط سید شهداء الأمة، حسن نصر الله ‏وهاشم صفي الدين ‏والشهداء، مستمرون فی حفظ أمانة المقاومة ودماء الشهداء، وفی ‏هذه الذکرى نوجه تحیة إجلال وإکبار إلى الشهداء القادة ‏الأبرار وکل الشهداء الذین ارتقوا ‏على طریق القدس، وإلى الجرحى والأسرى، وإلى کل من وقف وساند وضحى فی سبیل ‌‏القدس وفلسطین".ووجه الحزب تحيات إلى الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والدول الداعمة لغزة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى حية حتى تحقيق العودة والتحرير.وختم "حزب الله" بيانه قائلا: "إن هذه المناسبة التاریخیة العظیمة ستبقى خالدة فی التاریخ، عن شعب ثار على المحتل ‏المغتصب لأرضه، فقاتل وضحى ‏وصمد، وبإذن الله سینتصر، فهو جدیر بالنصر، وستعود ‏فلسطین کاملة لأهلها، رغمًا عن کل متآمر ومطبع ومتخاذل، هذا ‏وعد إلهی والله لا یخلف ‏وعده‎". وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.‏وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ. وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

