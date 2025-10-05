https://sarabic.ae/20251005/حزب-الله-اللبناني-يعلن-في-بيان-تأييده-لخطة-ترامب-في-غزة-1105645535.html
"حزب الله" اللبناني يعلن في بيان تأييده لخطة ترامب في غزة
أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا أوضح فيه موقفه من رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال الحزب في بيان، اليوم الأحد، إن "حزب الله" يعرب عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية.وتابع: "موقف حماس ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، في ذات الوقت الذي يؤكد فيه على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني".وأضاف: "كما يعبر موقف الحركة عن تمسكها ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية المشروعة".واستطرد: "هذا الإطار ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه"، مشيرا إلى أنه يؤكد أيضا على تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ورفض أي وصاية خارجية أيا كان شكلها ومرجعياتها.وقال الحزب: "ندعو جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية"، مضيفا "كما ندعوا إلى دعمها على جميع الصعد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع تهجير السكان وإعادة إعمار القطاع".ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، اليوم الأحد، بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس الفلسطينية، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.ومساء أول أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا أوضح فيه موقفه من رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقال الحزب في بيان، اليوم الأحد، إن "حزب الله" يعرب عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية.
وتابع: "موقف حماس ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان
الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، في ذات الوقت الذي يؤكد فيه على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "كما يعبر موقف الحركة عن تمسكها ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية المشروعة".
واستطرد: "هذا الإطار ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه"، مشيرا إلى أنه يؤكد أيضا على تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ورفض أي وصاية خارجية أيا كان شكلها ومرجعياتها.
وقال الحزب: "ندعو جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية"، مضيفا "كما ندعوا إلى دعمها على جميع الصعد لوقف العدوان الإسرائيلي
على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع تهجير السكان وإعادة إعمار القطاع".
وشدد بيان "حزب الله" على ضرورة استعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، اليوم الأحد، بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس الفلسطينية، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
ومساء أول أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.