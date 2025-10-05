https://sarabic.ae/20251005/نتنياهو-يضع-شرطا-أساسيا-لتنفيذ-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105642054.html

نتنياهو يضع شرطا أساسيا لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

نتنياهو يضع شرطا أساسيا لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أي بند آخر من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، "لن يُطبق إلا بعد إطلاق سراح جميع...

وتعهد نتنياهو، في تصريحات منسوبة إليه، خلال اجتماع مع أعضاء منتدى "غفورا" اليميني، الذي يضم عائلات الجنود القتلى في غزة، بأنه "حتى يتم تنفيذ بند الإفراج عن جميع المحتجزين، أحياء وأمواتا، ولنقلهم جميعا إلى الأراضي الإسرائيلية، لن تنتقل إسرائيل إلى أي بند آخر من الخطة".وأضاف أنه "إذا لم تُفرج "حماس" عن المحتجزين بحلول المهلة المحددة من ترامب، ستستأنف إسرائيل هجومها على غزة، بدعم كامل من جميع الدول المعنية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار نتنياهو إلى أن "ضغط ترامب يتزايد"، مؤكدًا أن "الرئيس الأمريكي مصمم على تنفيذ الخطة وفق الجدول المحدد".كما شدد نتنياهو على أن "السلطة الفلسطينية لن تدير قطاع غزة بعد الحرب، ولن يشارك أي ممثل لـ"حماس" أو السلطة في السيطرة على القطاع، فيما ستظل إسرائيل مسؤولة عن نزع السلاح من غزة".وتُلزم الشروط الواردة في خطة ترامب المكونة من 21 نقطة، السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات صعبة، قبل أن تتمكن من إدارة غزة مجددًا، كما يُصر نتنياهو على أن "إسرائيل ستكون مسؤولة عن نزع السلاح من غزة".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال اليوم الأحد، إنه يتوقع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة "قريبا"، مع الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.وأوضح كاتس، خلال مراسم تأبين لجنود سقطوا في حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أن مبادرة ترامب تهدف في نهاية المطاف إلى "نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوع السلاح، مع بقاء قوات إسرائيلية في المناطق المسيطرة لحماية التجمعات السكانية والتصدي لأي تهديد".وأضاف أن "سبب التحول المحتمل في موقف "حماس" هو شدة الضغط العسكري على غزة".ومساء أول أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

