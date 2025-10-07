عضو المجلس السياسي لـ "حزب الله": في حال تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة قد نشهد تصعيدا عسكريا في لبنان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
https://sarabic.ae/20251007/عضو-المجلس-السياسي-لـ-حزب-الله-في-حال-تنفيذ-خطة-ترامب-بشأن-غزة-قد-نشهد-تصعيدا-عسكريا-في-لبنان----1105717090.html
عضو المجلس السياسي لـ "حزب الله": في حال تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة قد نشهد تصعيدا عسكريا في لبنان
عضو المجلس السياسي لـ "حزب الله": في حال تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة قد نشهد تصعيدا عسكريا في لبنان
سبوتنيك عربي
كشف عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، موقف "حزب الله" من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتأثيرها على لبنان. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T08:51+0000
2025-10-07T08:51+0000
العالم
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efd92d3b3c341ee8213ff22b6ff6e9e0.jpg
وأشار إلى أن "إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة ورغم الضغط الكبير الذي عانى منه الجيش الإسرائيلي وما يزال في قطاع غزة والضفة، وفي حال تنفيذ الخطة من المتوقع أن يصعّدوا عسكريا في لبنان".وقال قماطي إن "التصعيد الإسرائيلي بالنار وزيادة الضغوطات السياسية والدولية والإقليمية على لبنان لسحب سلاح "حزب الله" سيزداد عند انتهاء الحرب في قطاع غزة"، مؤكدًا "استعداد "حزب الله" لمواجهة أي حرب إسرائيلية جديدة كبيرة على لبنان ومواجهة الضغوطات السياسية من كل الجهات في لبنان".ولفت إلى أنه "بغض النظر عن قراءة "حماس" لخطة ترامب، فهي مليئة بالمطبات والأفخاخ والثغرات ولا تختلف عن سابقاتها وتندرج في إطار إنهاء القضية الفلسطينية سلبا وليس إيجابا"، داعيًا لـ"الحذر منها".وأوضح قماطي أن "حزب الله" لم يحرج بقرار القيادة الفلسطينية بالموافقة على الخطة بالطريقة التي أعلنت عنها "حماس"، مؤكدا "دعم "حزب الله" للقيادة الفلسطينية و"حماس"، لافتًا إلى أن "مواجهة الحرب الإسرائيلية في لبنان تختلف عن ما يجري في فلسطين".الجيش اللبناني يعرض تقرير "حصر السلاح" على الحكومةالحكومة اللبنانية تطلع على تقرير الجيش بشأن حصرية السلاح
عضو المجلس السياسي لـ "حزب الله": في حال تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة قد نشهد تصعيدا عسكريا في لبنان

08:51 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Hassan Ammarعناصر حزب الله اللبناني
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
حصري
كشف عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، موقف "حزب الله" من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتأثيرها على لبنان.
وأشار إلى أن "إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة ورغم الضغط الكبير الذي عانى منه الجيش الإسرائيلي وما يزال في قطاع غزة والضفة، وفي حال تنفيذ الخطة من المتوقع أن يصعّدوا عسكريا في لبنان".
وقال قماطي إن "التصعيد الإسرائيلي بالنار وزيادة الضغوطات السياسية والدولية والإقليمية على لبنان لسحب سلاح "حزب الله" سيزداد عند انتهاء الحرب في قطاع غزة"، مؤكدًا "استعداد "حزب الله" لمواجهة أي حرب إسرائيلية جديدة كبيرة على لبنان ومواجهة الضغوطات السياسية من كل الجهات في لبنان".

وأضاف أن "الجهوزية موجودة ولكن في الوقت نفسه نحاول أن نكون مرنين ومنفتحين على الداخل اللبناني للتعاون معا للتصدي لأي حرب إسرائيلية محتملة".

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
المتحدث الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي" في لبنان: خطة ترامب صفقة أمريكية-إسرائيلية
1 أكتوبر, 19:56 GMT
ولفت إلى أنه "بغض النظر عن قراءة "حماس" لخطة ترامب، فهي مليئة بالمطبات والأفخاخ والثغرات ولا تختلف عن سابقاتها وتندرج في إطار إنهاء القضية الفلسطينية سلبا وليس إيجابا"، داعيًا لـ"الحذر منها".
وأوضح قماطي أن "حزب الله" لم يحرج بقرار القيادة الفلسطينية بالموافقة على الخطة بالطريقة التي أعلنت عنها "حماس"، مؤكدا "دعم "حزب الله" للقيادة الفلسطينية و"حماس"، لافتًا إلى أن "مواجهة الحرب الإسرائيلية في لبنان تختلف عن ما يجري في فلسطين".
الجيش اللبناني يعرض تقرير "حصر السلاح" على الحكومة
الحكومة اللبنانية تطلع على تقرير الجيش بشأن حصرية السلاح
