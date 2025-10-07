https://sarabic.ae/20251007/عضو-المجلس-السياسي-لـ-حزب-الله-في-حال-تنفيذ-خطة-ترامب-بشأن-غزة-قد-نشهد-تصعيدا-عسكريا-في-لبنان----1105717090.html
عضو المجلس السياسي لـ "حزب الله": في حال تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة قد نشهد تصعيدا عسكريا في لبنان
عضو المجلس السياسي لـ "حزب الله": في حال تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة قد نشهد تصعيدا عسكريا في لبنان
كشف عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، موقف "حزب الله" من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتأثيرها على لبنان. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشار إلى أن "إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة ورغم الضغط الكبير الذي عانى منه الجيش الإسرائيلي وما يزال في قطاع غزة والضفة، وفي حال تنفيذ الخطة من المتوقع أن يصعّدوا عسكريا في لبنان".وقال قماطي إن "التصعيد الإسرائيلي بالنار وزيادة الضغوطات السياسية والدولية والإقليمية على لبنان لسحب سلاح "حزب الله" سيزداد عند انتهاء الحرب في قطاع غزة"، مؤكدًا "استعداد "حزب الله" لمواجهة أي حرب إسرائيلية جديدة كبيرة على لبنان ومواجهة الضغوطات السياسية من كل الجهات في لبنان".ولفت إلى أنه "بغض النظر عن قراءة "حماس" لخطة ترامب، فهي مليئة بالمطبات والأفخاخ والثغرات ولا تختلف عن سابقاتها وتندرج في إطار إنهاء القضية الفلسطينية سلبا وليس إيجابا"، داعيًا لـ"الحذر منها".وأوضح قماطي أن "حزب الله" لم يحرج بقرار القيادة الفلسطينية بالموافقة على الخطة بالطريقة التي أعلنت عنها "حماس"، مؤكدا "دعم "حزب الله" للقيادة الفلسطينية و"حماس"، لافتًا إلى أن "مواجهة الحرب الإسرائيلية في لبنان تختلف عن ما يجري في فلسطين".الجيش اللبناني يعرض تقرير "حصر السلاح" على الحكومةالحكومة اللبنانية تطلع على تقرير الجيش بشأن حصرية السلاح
