المتحدث الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي" في لبنان: خطة ترامب صفقة أمريكية-إسرائيلية
المتحدث الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي" في لبنان: خطة ترامب صفقة أمريكية-إسرائيلية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_943f9335b7ba8fa11d61b2b6e8ba0a65.jpg
وأوضح الحج موسى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما ورد في الورقة لا يخص غزة وحدها، بل يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وقال: "نريد إنهاء الاحتلال، فالعالم حين اعترف بالدولة الفلسطينية وطالب بوقف الحرب، لم يطلب عودة الاستعمار إلى المنطقة".ولفت إلى أن "ترامب يريد قلب المعادلة وتخفيف الوطأة الدولية على الكيان الصهيوني"، مشددا أن "كل من تحدث عن الدولة الفلسطينية أخيرا غير مسؤول، نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة". وأضاف: "موقفنا واضح حيال الدولة الفلسطينية، وحركة الجهاد الإسلامي لم تعترف بحل الدولتين، لأن كل فلسطين للفلسطينيين وهي حق تاريخي لا يمكن التنازل عنه". وختم بالتأكيد أن "إسرائيل تريد القضاء على كل الفلسطينيين وليس على حركة حماس وحسب، وتستهدف الوجود الفلسطيني، وتريد غزة من دون الغزيين وليس غزة منزوعة السلاح، والدليل على ذلك التوسع الاستيطاني وإعلان الضم في الضفة الغربية، ومحاولة مسح القيم والمعايير الفلسطينية".الخارجية القطرية: الدوحة تعتبر قرار ترامب خطوة نحو تعزيز العلاقات الدفاعية مع أمريكياترامب يوقع أمرا يعتبر فيه أي هجوم على أراضي قطر تهديدا لأمن الولايات المتحدة
تناول المتحدث الإعلامي باسم الجهاد الإسلامي في لبنان، محمد الحج موسى، خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام وإشارته إلى موافقة دول عربية ومحورية في الشرق الأوسط عليها، مشيرا إلى أن "ما طرح هو صفقة أمريكية-إسرائيلية، أجرى عليها نتنياهو التعديلات التي أرادها، لا سيما ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة ووجود المقاومة فيه".
وأوضح الحج موسى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما ورد في الورقة لا يخص غزة وحدها، بل يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وقال: "نريد إنهاء الاحتلال، فالعالم حين اعترف بالدولة الفلسطينية وطالب بوقف الحرب، لم يطلب عودة الاستعمار إلى المنطقة".
وأكد أن "المسألة لا تتعلق بأي فصيل إنما بكل فلسطين، ما يتطلب مسؤولية وطنية وحضور الجميع لمناقشة الورقة وإصدار موقف جامع، داعيًا إلى "موقف وطني مسؤول لإنهاء الحرب دون المساس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن "ترامب يريد قلب المعادلة وتخفيف الوطأة الدولية على الكيان الصهيوني"، مشددا أن "كل من تحدث عن الدولة الفلسطينية أخيرا غير مسؤول، نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف: "موقفنا واضح حيال الدولة الفلسطينية، وحركة الجهاد الإسلامي لم تعترف بحل الدولتين، لأن كل فلسطين للفلسطينيين وهي حق تاريخي لا يمكن التنازل عنه".
وشدد موسى أن "هناك خطرا على المنطقة من سياسات إسرائيل"، داعيا الدول العربية إلى "اتخاذ قرارات مصيرية لأمنها القومي"، مؤكدا أن "الحل الوحيد بالنسبة للفلسطينيين هو المواجهة، ومن يقاوم هو الشعب الفلسطيني"، معتبرا "ضريبة المواجهة والثبات أقل من الاستسلام للاحتلال".
وختم بالتأكيد أن "إسرائيل تريد القضاء على كل الفلسطينيين وليس على حركة حماس وحسب، وتستهدف الوجود الفلسطيني، وتريد غزة من دون الغزيين وليس غزة منزوعة السلاح، والدليل على ذلك التوسع الاستيطاني وإعلان الضم في الضفة الغربية، ومحاولة مسح القيم والمعايير الفلسطينية".