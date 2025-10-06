https://sarabic.ae/20251006/الحكومة-اللبنانية-تطلع-على-تقرير-الجيش-بشأن-حصرية-السلاح-1105695954.html

الحكومة اللبنانية تطلع على تقرير الجيش بشأن حصرية السلاح

06.10.2025

ودعت الحكومة اللبنانية، "مجلس النواب لاختيار القانون الانتخابي المناسب"، مؤكدة أن "كل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأضافت أن "مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد"، قائلا: "قررنا الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة".وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء، لينجز الملف قبل نهاية العام.وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.

