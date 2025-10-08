https://sarabic.ae/20251008/الخارجية-الروسية-روسيا-تدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-والهدف-الرئيسي-حاليا-إنهاء-العنف-1105758727.html
الخارجية الروسية: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف ومنع سقوط ضحايا من المدنيين. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الخارحية الروسية في مؤتمر صحفي: "الهدف الرئيسي في الظروف الراهنة يبقى وقف العنف ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. بناء على هذا الموقف، نحن ندعم خطة الإدارة الأمريكية لغزة، والتي تشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، واستعادة الممر الإنساني على نطاق واسع". ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في شرم الشيخ، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستضيف اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الوضع في غزة، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر، 20 نقطة وتنص على وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غضون 72 ساعة. كما تشير الوثيقة إلى أن حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى يجب ألا تشارك في إدارة قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر-يجب أن تنتقل السيطرة إلى جكومة تكنوقراطية تحت إشراف دولي بقيادة ترامب نفسه.
https://sarabic.ae/20251008/السيسي-يدعو-ترامب-للحضور-إلى-مصر-لتوقيع-اتفاق-إنهاء-الحرب-في-غزة-حال-التوصل-إليه---عاجل-1105749928.html
12:25 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 08.10.2025)
وقالت الخارحية الروسية في مؤتمر صحفي: "الهدف الرئيسي في الظروف الراهنة يبقى وقف العنف ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. بناء على هذا الموقف، نحن ندعم خطة الإدارة الأمريكية لغزة، والتي تشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، واستعادة الممر الإنساني على نطاق واسع".
وأضافت: "من المهم للغاية التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه الوثيقة".
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في شرم الشيخ، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر
تستضيف اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الوضع في غزة، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر، 20 نقطة وتنص على وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غضون 72 ساعة.
كما تشير الوثيقة إلى أن حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى يجب ألا تشارك في إدارة قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر-يجب أن تنتقل السيطرة إلى جكومة تكنوقراطية تحت إشراف دولي بقيادة ترامب نفسه.