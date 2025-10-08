https://sarabic.ae/20251008/الخارجية-الروسية-روسيا-تدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-والهدف-الرئيسي-حاليا-إنهاء-العنف-1105758727.html

الخارجية الروسية: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف

الخارجية الروسية: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف ومنع سقوط ضحايا من المدنيين. 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T12:25+0000

2025-10-08T12:25+0000

2025-10-08T12:46+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

ترامب

خطة ترامب للقضية الفلسطينية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقالت الخارحية الروسية في مؤتمر صحفي: "الهدف الرئيسي في الظروف الراهنة يبقى وقف العنف ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. بناء على هذا الموقف، نحن ندعم خطة الإدارة الأمريكية لغزة، والتي تشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، واستعادة الممر الإنساني على نطاق واسع". ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في شرم الشيخ، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستضيف اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الوضع في غزة، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر، 20 نقطة وتنص على وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غضون 72 ساعة. كما تشير الوثيقة إلى أن حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى يجب ألا تشارك في إدارة قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر-يجب أن تنتقل السيطرة إلى جكومة تكنوقراطية تحت إشراف دولي بقيادة ترامب نفسه.وزير خارجية مصر: هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات سلام مع إسرائيل حال إنهاء حرب غزة"حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين

https://sarabic.ae/20251008/السيسي-يدعو-ترامب-للحضور-إلى-مصر-لتوقيع-اتفاق-إنهاء-الحرب-في-غزة-حال-التوصل-إليه---عاجل-1105749928.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, خطة ترامب للقضية الفلسطينية, العالم