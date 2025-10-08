عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ترامب قد يزور إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل بدأت استعدادات مبدئية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة محتملة، في حال تم...
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، اليوم الأربعاء، أنه "تجرى الآن مفاوضات في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب في قطاع غزة". وقال السيسي، خلال كلمة له في أكاديمية الشرطة إن "هناك جهودا مصرية مستمرة تبذل من أجل وقف الحرب في غزة"، موجها التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة خلال المفاوضات الحالية. وشدد الرئيس المصري، على "ضرورة أن ننتهز الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غزة خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ". وتجري في العاصمة المصرية، منذ الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل بدأت استعدادات مبدئية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة محتملة، في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، اليوم الأربعاء، أنه "تجرى الآن مفاوضات في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الخارجية الروسية: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
12:25 GMT
وقال السيسي، خلال كلمة له في أكاديمية الشرطة إن "هناك جهودا مصرية مستمرة تبذل من أجل وقف الحرب في غزة"، موجها التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة خلال المفاوضات الحالية.
وأضاف السيسي أن "هناك مبعوثين أمريكيين قادمين للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بإرادة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه.
وشدد الرئيس المصري، على "ضرورة أن ننتهز الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غزة خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
أردوغان: هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية وإرهاب ممنهج وليست دفاعا مشروعا
15:29 GMT
وتجري في العاصمة المصرية، منذ الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
