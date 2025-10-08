https://sarabic.ae/20251008/إعلام-ترامب-قد-يزور-إسرائيل-إذا-تم-التوصل-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1105765013.html

إعلام: ترامب قد يزور إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

إعلام: ترامب قد يزور إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل بدأت استعدادات مبدئية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة محتملة، في حال تم... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

حركة حماس

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، اليوم الأربعاء، أنه "تجرى الآن مفاوضات في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب في قطاع غزة". وقال السيسي، خلال كلمة له في أكاديمية الشرطة إن "هناك جهودا مصرية مستمرة تبذل من أجل وقف الحرب في غزة"، موجها التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة خلال المفاوضات الحالية. وشدد الرئيس المصري، على "ضرورة أن ننتهز الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غزة خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ". وتجري في العاصمة المصرية، منذ الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

