البرلمان الإسباني يقر قانونا يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

تابعنا عبر
أقرّ البرلمان الأسباني، اليوم الأربعاء، قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو القانون الذي يحظى بدعم رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بهدف وقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أنه صوّت على القانون 178 نائبا في البرلمان الأسباني مقابل اعتراض 169، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب "بوديموس" اليساري، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح اليوم.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
إسبانيا تفتح تحقيقا بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة لدعم المحكمة الجنائية الدولية
18 سبتمبر, 08:52 GMT
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد أعلن مرسوما الشهر الماضي، يقضي بترسيخ تجارة الأسلحة مع إسرائيل بشكل قانوني كجزء من سلسلة إجراءات لمواجهة نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويحظر القانون الإسباني جميع صادرات أو واردات المعدات أو المنتجات أو التكنولوجيا الدفاعية من وإلى إسرائيل، كما يحظر المرسوم نقل وقود الطائرات للاستخدام العسكري، ويحظر الإعلان عن المنتجات "القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية".
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستضيف اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
إعلام: مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
أمس, 15:27 GMT
وتستضيف مصر من الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.
