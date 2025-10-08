https://sarabic.ae/20251008/البرلمان-الإسباني-يقر-قانونا-يحظر-تجارة-الأسلحة-مع-إسرائيل-1105772407.html

البرلمان الإسباني يقر قانونا يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

البرلمان الإسباني يقر قانونا يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أقرّ البرلمان الأسباني، اليوم الأربعاء، قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو القانون الذي يحظى بدعم رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بهدف وقف... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T18:38+0000

2025-10-08T18:38+0000

2025-10-08T18:38+0000

إسرائيل

أخبار إسبانيا

العالم

الأخبار

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/15/1100804908_0:105:1024:681_1920x0_80_0_0_83089933045f94a389507739969185a1.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أنه صوّت على القانون 178 نائبا في البرلمان الأسباني مقابل اعتراض 169، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب "بوديموس" اليساري، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح اليوم.وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد أعلن مرسوما الشهر الماضي، يقضي بترسيخ تجارة الأسلحة مع إسرائيل بشكل قانوني كجزء من سلسلة إجراءات لمواجهة نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويحظر القانون الإسباني جميع صادرات أو واردات المعدات أو المنتجات أو التكنولوجيا الدفاعية من وإلى إسرائيل، كما يحظر المرسوم نقل وقود الطائرات للاستخدام العسكري، ويحظر الإعلان عن المنتجات "القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية".وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل التوصل إلى وقف الحرب في القطاع ضمن خطة ترامب.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستضيف اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتستضيف مصر من الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.

https://sarabic.ae/20250918/إسبانيا-تفتح-تحقيقا-بانتهاكات-حقوق-الإنسان-في-غزة-لدعم-المحكمة-الجنائية-الدولية-1104975425.html

https://sarabic.ae/20251007/إعلام-مصر-بدأت-مناقشة-قوائم-الأسرى-الفلسطينيين-المزمع-الإفراج-عنهم-من-السجون-الإسرائيلية---عاجل-1105731069.html

إسرائيل

أخبار إسبانيا

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسبانيا, العالم, الأخبار, غزة