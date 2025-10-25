https://sarabic.ae/20251025/حماس-هجمات-المستوطنين-على-مزارعي-الزيتون-سياسة-إرهاب-منظمة-1106389232.html

حماس: هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون سياسة إرهاب منظمة

أدان القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، تصاعد الهجمات التي يشنها المستوطنون على أراضي المزارعين الفلسطينيين في محافظات نابلس، الخليل، رام الله وغيرها،... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح شديد، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات، التي تتزامن مع موسم حصاد الزيتون، تأتي ضمن العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة في غزة، بهدف توسيع الاستيطان، ترويع السكان، ودفعهم للتخلي عن أراضيهم، في إطار مخطط الضم والتهجير الذي تدعمه حكومة الاحتلال.كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم، التي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب، ومحاسبة الاحتلال. وأكد شديد أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في أرضه، مشددًا على أن "زيتون فلسطين، المروي بعرق المزارعين ودماء الشهداء، سيظل رمزًا للتجذر والحرية". وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن صناع القرار في إسرائيل، وتحديدًا المشرعين، يتدافعون منذ أكثر من ثلاث سنوات لتقديم أكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين إلى الكنيست، جميعها مرتبطة بموضوع الضم. وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 قوانين لا تزال معلقة في الكنيست، وكلها تندرج تحت هذا العنوان. وأشار داوود إلى أنه تم إقرار مشروع قانون مرتبط بفرض السيادة على الضفة الغربية في القراءة التمهيدية، ويحتاج هذا المشروع إلى ثلاث قراءات أخرى للمصادقة عليه. وأوضح أن هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة طويلة من الخطوات الممتدة منذ عام 1967 حتى اللحظة، والتي تهدف إلى فرض وقائع على الأرض الفلسطينية والانقضاض على الكيانية الوطنية الفلسطينية. وأكد أن إسرائيل تضع إرادة المجتمع الدولي على المحك، واصفا المشروع بأنه "خطير"، لكنه لا يترك أثرًا بصفته قراءة تمهيدية.. ومع ذلك، شدد على أهمية مجابهة النوايا وحتى القراءات التمهيدية والقوانين داخل الكنيست بموقف حازم حتى لا نصل لمرحلة نواجه قانونًا تمت المصادقة عليه. واختتم داوود حديثه بالتأكيد على أن التحرك يجب أن يكون سريعًا، مشددًا على أن القرار خطير بكل ما ينطوي عليه من مفردات وقضايا فرعية. القرار خطير جدًا يجب أن يجابه على المستوى الوطني والمستوى الدولي في ذات اللحظة. وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

