حماس: هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون سياسة إرهاب منظمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/حماس-هجمات-المستوطنين-على-مزارعي-الزيتون-سياسة-إرهاب-منظمة-1106389232.html
حماس: هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون سياسة إرهاب منظمة
حماس: هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون سياسة إرهاب منظمة
سبوتنيك عربي
أدان القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، تصاعد الهجمات التي يشنها المستوطنون على أراضي المزارعين الفلسطينيين في محافظات نابلس، الخليل، رام الله وغيرها،... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T16:23+0000
2025-10-25T16:23+0000
حركة حماس
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102202/40/1022024095_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca4fab6d8965f6b7f4ab4758c03f86c1.jpg
وأوضح شديد، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات، التي تتزامن مع موسم حصاد الزيتون، تأتي ضمن العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة في غزة، بهدف توسيع الاستيطان، ترويع السكان، ودفعهم للتخلي عن أراضيهم، في إطار مخطط الضم والتهجير الذي تدعمه حكومة الاحتلال.كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم، التي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب، ومحاسبة الاحتلال. وأكد شديد أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في أرضه، مشددًا على أن "زيتون فلسطين، المروي بعرق المزارعين ودماء الشهداء، سيظل رمزًا للتجذر والحرية". وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن صناع القرار في إسرائيل، وتحديدًا المشرعين، يتدافعون منذ أكثر من ثلاث سنوات لتقديم أكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين إلى الكنيست، جميعها مرتبطة بموضوع الضم. وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 قوانين لا تزال معلقة في الكنيست، وكلها تندرج تحت هذا العنوان. وأشار داوود إلى أنه تم إقرار مشروع قانون مرتبط بفرض السيادة على الضفة الغربية في القراءة التمهيدية، ويحتاج هذا المشروع إلى ثلاث قراءات أخرى للمصادقة عليه. وأوضح أن هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة طويلة من الخطوات الممتدة منذ عام 1967 حتى اللحظة، والتي تهدف إلى فرض وقائع على الأرض الفلسطينية والانقضاض على الكيانية الوطنية الفلسطينية. وأكد أن إسرائيل تضع إرادة المجتمع الدولي على المحك، واصفا المشروع بأنه "خطير"، لكنه لا يترك أثرًا بصفته قراءة تمهيدية.. ومع ذلك، شدد على أهمية مجابهة النوايا وحتى القراءات التمهيدية والقوانين داخل الكنيست بموقف حازم حتى لا نصل لمرحلة نواجه قانونًا تمت المصادقة عليه. واختتم داوود حديثه بالتأكيد على أن التحرك يجب أن يكون سريعًا، مشددًا على أن القرار خطير بكل ما ينطوي عليه من مفردات وقضايا فرعية. القرار خطير جدًا يجب أن يجابه على المستوى الوطني والمستوى الدولي في ذات اللحظة. وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20251024/تصويت-برأيك-هل-تردع-تحذيرات-ترامب-إسرائيل-عن-ضم-الضفة-الغربية؟-1106348463.html
https://sarabic.ae/20251024/بين-تحذيرات-ترامب-وتطمينات-نتنياهو-هل-ترجئ-إسرائيل-حلمها-بضم-الضفة-الغربية؟-1106340018.html
https://sarabic.ae/20251023/ترامب-إسرائيل-لن-تفعل-شيئا-بخصوص-الضفة-الغربية-1106334655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102202/40/1022024095_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f9692df8176e993d591b2a7cd6bf14dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

حماس: هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون سياسة إرهاب منظمة

16:23 GMT 25.10.2025
© AFP 2023 / Jack Guezمستوطنون إسرائيليون في أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017
مستوطنون إسرائيليون في أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبر
أدان القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، تصاعد الهجمات التي يشنها المستوطنون على أراضي المزارعين الفلسطينيين في محافظات نابلس، الخليل، رام الله وغيرها، واصفًا إياها بـ"سياسة إرهاب منظمة" تستهدف الأرض والإنسان ومكونات الحياة في الضفة الغربية.
وأوضح شديد، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات، التي تتزامن مع موسم حصاد الزيتون، تأتي ضمن العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة في غزة، بهدف توسيع الاستيطان، ترويع السكان، ودفعهم للتخلي عن أراضيهم، في إطار مخطط الضم والتهجير الذي تدعمه حكومة الاحتلال.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
تصويت... برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟
أمس, 10:29 GMT

وأشاد بالمزارعين الصامدين الذين يواجهون هذه الاعتداءات بثبات، داعيًا إلى تفعيل اللجان الشعبية لحماية القرى والبلدات وردع المستوطنين.

كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم، التي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب، ومحاسبة الاحتلال.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بين تحذيرات ترامب وتطمينات نتنياهو.. هل ترجئ إسرائيل "حلمها" بضم الضفة الغربية؟
أمس, 07:07 GMT
وأكد شديد أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في أرضه، مشددًا على أن "زيتون فلسطين، المروي بعرق المزارعين ودماء الشهداء، سيظل رمزًا للتجذر والحرية".
وكان أمير داوود، مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد حذر من أن ما وصفه بـ "المزاد في دولة الاحتلال" هو في حقيقته "مزاد لفرض السيادة وضم الأراضي الفلسطينية".
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن صناع القرار في إسرائيل، وتحديدًا المشرعين، يتدافعون منذ أكثر من ثلاث سنوات لتقديم أكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين إلى الكنيست، جميعها مرتبطة بموضوع الضم.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 قوانين لا تزال معلقة في الكنيست، وكلها تندرج تحت هذا العنوان.
وأشار داوود إلى أنه تم إقرار مشروع قانون مرتبط بفرض السيادة على الضفة الغربية في القراءة التمهيدية، ويحتاج هذا المشروع إلى ثلاث قراءات أخرى للمصادقة عليه.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بخصوص الضفة الغربية
23 أكتوبر, 20:49 GMT
وأوضح أن هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة طويلة من الخطوات الممتدة منذ عام 1967 حتى اللحظة، والتي تهدف إلى فرض وقائع على الأرض الفلسطينية والانقضاض على الكيانية الوطنية الفلسطينية.
ولفت داوود إلى أن هذا النوع من القرارات لا يستهدف الدولة الفلسطينية فحسب، بل يتحدى موقف العالم، وذكر أنه في الشهر الماضي، شهد العالم موقفًا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، بالتالي إسرائيل تعتدي على موقف دول العالم وتضع نفسها في مواجهة العالم، الذي بات مطالبًا بالخروج من الشجب والإدانة إلى مكان الفعل.
وأكد أن إسرائيل تضع إرادة المجتمع الدولي على المحك، واصفا المشروع بأنه "خطير"، لكنه لا يترك أثرًا بصفته قراءة تمهيدية.. ومع ذلك، شدد على أهمية مجابهة النوايا وحتى القراءات التمهيدية والقوانين داخل الكنيست بموقف حازم حتى لا نصل لمرحلة نواجه قانونًا تمت المصادقة عليه.
واختتم داوود حديثه بالتأكيد على أن التحرك يجب أن يكون سريعًا، مشددًا على أن القرار خطير بكل ما ينطوي عليه من مفردات وقضايا فرعية.
القرار خطير جدًا يجب أن يجابه على المستوى الوطني والمستوى الدولي في ذات اللحظة. وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала