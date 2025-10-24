تصويت... برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
تصويت... برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟
تصويت... برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟
سبوتنيك عربي
مع تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الخطط الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، تواصل واشنطن إرسال رسائل تحذير لإسرائيل بشأن أي... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن "إسرائيل ستخسر كل الدعم من الولايات المتحدة، إذا قررت المضي قدما في ضم أراض في الضفة الغربية".وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، ويأتي ذلك على خلفية قيام الكنيست، في 23 يوليو/ تموز 2025، بتأييد مقترح يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة "حماس" بأنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟تصويت... برأيك هل تنجح جهود واشنطن في "إنقاذ" اتفاق غزة؟تصويت... برأيك هل يمهد اتفاق غزة لانضمام المزيد من الدول العربية إلى مسار التطبيع؟
تصويت... برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟

24.10.2025
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
مع تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الخطط الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، تواصل واشنطن إرسال رسائل تحذير لإسرائيل بشأن أي مساعٍ لضم الضفة الغربية. لكن هذه التحذيرات تثير تساؤلات حول مدى جديتها، وما إذا كانت تعبّر فعلًا عن ضغوط حقيقية، أم أنها مجرد مواقف إعلامية لتخفيف الانتقادات الدولية.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن "إسرائيل ستخسر كل الدعم من الولايات المتحدة، إذا قررت المضي قدما في ضم أراض في الضفة الغربية".
وأضاف ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "هذا لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. ولا يمكنكم فعل ذلك الآن، لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. لن يحدث"، وتابع: "ستفقد إسرائيل كل دعم أمريكا إذا أقدمت على هذه الخطوة"، مؤكدًا أن "الوضع في الشرق الأوسط سيتحسن تحت قيادته، ولكن إذا خلفه رئيس لا يكتسب الاحترام، فقد ينتهي كل شيء بسهولة".
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، ويأتي ذلك على خلفية قيام الكنيست، في 23 يوليو/ تموز 2025، بتأييد مقترح يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة "حماس" بأنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟
عدد الأصوات84
تصويت... برأيك هل تنجح جهود واشنطن في "إنقاذ" اتفاق غزة؟
تصويت... برأيك هل يمهد اتفاق غزة لانضمام المزيد من الدول العربية إلى مسار التطبيع؟
