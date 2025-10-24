https://sarabic.ae/20251024/تصويت-برأيك-هل-تردع-تحذيرات-ترامب-إسرائيل-عن-ضم-الضفة-الغربية؟-1106348463.html
تصويت... برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟
مع تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الخطط الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، تواصل واشنطن إرسال رسائل تحذير لإسرائيل بشأن أي...
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن "إسرائيل ستخسر كل الدعم من الولايات المتحدة، إذا قررت المضي قدما في ضم أراض في الضفة الغربية".وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، ويأتي ذلك على خلفية قيام الكنيست، في 23 يوليو/ تموز 2025، بتأييد مقترح يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة "حماس" بأنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟تصويت... برأيك هل تنجح جهود واشنطن في "إنقاذ" اتفاق غزة؟تصويت... برأيك هل يمهد اتفاق غزة لانضمام المزيد من الدول العربية إلى مسار التطبيع؟
تصويت... برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟
مع تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الخطط الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، تواصل واشنطن إرسال رسائل تحذير لإسرائيل بشأن أي مساعٍ لضم الضفة الغربية. لكن هذه التحذيرات تثير تساؤلات حول مدى جديتها، وما إذا كانت تعبّر فعلًا عن ضغوط حقيقية، أم أنها مجرد مواقف إعلامية لتخفيف الانتقادات الدولية.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن "إسرائيل ستخسر كل الدعم من الولايات المتحدة، إذا قررت المضي قدما في ضم أراض في الضفة الغربية".
وأضاف ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "هذا لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. ولا يمكنكم فعل ذلك الآن، لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. لن يحدث"، وتابع: "ستفقد إسرائيل كل دعم أمريكا إذا أقدمت على هذه الخطوة"، مؤكدًا أن "الوضع في الشرق الأوسط سيتحسن تحت قيادته، ولكن إذا خلفه رئيس لا يكتسب الاحترام، فقد ينتهي كل شيء بسهولة".
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، ويأتي ذلك على خلفية قيام الكنيست، في 23 يوليو/ تموز 2025، بتأييد مقترح يقضي بضم الضفة الغربية
، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة "حماس" بأنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
برأيك هل تردع تحذيرات ترامب إسرائيل عن ضم الضفة الغربية؟