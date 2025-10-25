https://sarabic.ae/20251025/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-هناك-مزاد-إسرائيلي-لضم-الأراضي-الفلسطينية-1106384573.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": هناك مزاد إسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": هناك مزاد إسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية

وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن صناع القرار في إسرائيل، وتحديدًا المشرعين، يتدافعون منذ أكثر من ثلاث سنوات لتقديم أكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين إلى الكنيست، جميعها مرتبطة بموضوع الضم.وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 قوانين لا تزال معلقة في الكنيست، وكلها تندرج تحت هذا العنوان.وأشار داوود إلى أنه تم إقرار مشروع قانون مرتبط بفرض السيادة على الضفة الغربية في القراءة التمهيدية، ويحتاج هذا المشروع إلى ثلاث قراءات أخرى للمصادقة عليه.وأوضح أن هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة طويلة من الخطوات الممتدة منذ عام 1967 حتى اللحظة، والتي تهدف إلى فرض وقائع على الأرض الفلسطينية والانقضاض على الكيانية الوطنية الفلسطينية.ولفت داوود إلى أن هذا النوع من القرارات لا يستهدف الدولة الفلسطينية فحسب، بل يتحدى موقف العالم، وذكر أنه في الشهر الماضي، شهد العالم موقفًا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، بالتالي إسرائيل تعتدي على موقف دول العالم وتضع نفسها في مواجهة العالم، الذي بات مطالبًا بالخروج من الشجب والإدانة إلى مكان الفعل.واختتم داوود حديثه بالتأكيد على أن التحرك يجب أن يكون سريعًا، مشددًا على أن القرار خطير بكل ما ينطوي عليه من مفردات وقضايا فرعية. القرار خطير جدًا يجب أن يجابه على المستوى الوطني والمستوى الدولي في ذات اللحظة.وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الكنيست يصدق بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا".وعلق وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قائلا: "سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة".وفي السياق ذاته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.

