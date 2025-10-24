عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: لجنة الإسناد في غزة تمهد لعودة الحكومة الشرعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: لجنة الإسناد في غزة تمهد لعودة الحكومة الشرعية
سبوتنيك عربي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: لجنة الإسناد في غزة تمهد لعودة الحكومة الشرعية

18:24 GMT 24.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تحدث وزير الشؤون الاجتماعية السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، عن اللقاء الذي جمع حركتي فتح وحماس في القاهرة، مشيرا إلى أنه "كان لقاء مهما خصص للبحث في سبل الالتزام بتطبيق الاتفاق والخطوات اللاحقة المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي المتفق عليها منذ مارس/ أذار الماضي".
وأوضح مجدلاني، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة مع وفد من حركة حماس، جاء بطلب من مصر التي تستضيف عددا من الفصائل المقربة من الحركة، في إطار التحضير للمرحلة الثانية من الحوار الفلسطيني".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الفصائل الفلسطينية تعلن الاتفاق على تسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة
15:01 GMT
وأشار إلى أن "لجنة الإسناد المجتمعي تتكون من شخصيات تكنوقراطية من قطاع غزة بالتوافق مع حركة حماس، ويرأسها وزير من حكومة التكنوقراط الفلسطينية"، مؤكدا أن "الهدف من طرح فكرة حكومة التكنوقراط في غزة هو عمليا فصل القطاع عن الضفة الغربية".
وأكد أن "أي لجنة إسناد في قطاع غزة ستكون لجنة انتقالية تعنى بمرحلة التعافي المبكر وتقديم الإغاثة، وصولا إلى إعادة الإعمار، تمهيدا لاستعادة مؤسسات ووزارات الحكومة الفلسطينية الشرعية دورها في القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "هذا التوجه يستند إلى قرار القمة العربية الأخيرة التي عقدت في القاهرة ويحظى كذلك بدعم الاتحاد الأوروبي".
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
تقارير إسرائيلية: ترامب يتوعد نتنياهو بـ"رد بالغ العنف" في حال إفساده اتفاق غزة
10:49 GMT
وأضاف مجدلاني: "نحن حريصون كل الحرص على الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني، انطلاقا من أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية السياسية والجغرافية والقانونية على جميع الأراضي الفلسطينية".
وشدد الوزير السابق على أن "أي وجود لقوة دولية في قطاع غزة يجب أن يتم بقرار من مجلس الأمن يحدد صلاحياتها ومهامها والسقف الزمني لعملها"، لافتا إلى أن "القيادة الفلسطينية شددت مسبقا على ضرورة أن يتم هذا الأمر بتفويض أممي، باعتبار أن قطاع غزة جزء من أراضي دولة فلسطين المعترف بها من قبل 160 دولة، ومنظمة الأمم المتحدة، بينها أربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تراعي الموقف الرسمي الفلسطيني عند اتخاذ أي قرار".
