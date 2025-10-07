بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية
13:30 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 14:06 GMT 07.10.2025)
منذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، حيث يغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
وبعد عامين من الحرب تحولت الضفة الغربية إلى جبهة قتال رئيسية متصاعدة، حسب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي شدد على بقاء الجيش في الضفة فترة أطول مما كان مخططا له، مما يجعل الضفة أمام أهداف جديدة تتزايد فيها الأوضاع صعوبة.
وشهدت الضفة الغربية خلال عامين من الحرب، أكبر نسبة مصادرة للأراضي الفلسطينية، ومنذ أكتوبر 2023، هجّرت السلطات الإسرائيلية نحو 43 تجمعا بدويا، من مواقع إقامتهم في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وكشف تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إقامة المستوطنين خلال هذين العامين 114 بؤرة استيطانية جديدة، مقارنة بـ 190 بؤرة قبل 7 أكتوبر 2023، أي بارتفاع بلغ نحو 60%.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، سهيل السلمان لوكالة "سبوتنيك": "الضفة الغربية تتعرض للاستيطان قبل 7 أكتوبر، لكن بعد هذا التاريخ تصاعدت عمليات المصادرة والبناء الاستيطاني بشكل كبير وغير مسبوق، وتم بناء 160بؤرة استيطانية رعوية، تسيطر على مساحة تقدر بـ 890ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، وهذا يساوي 15% من مساحة الضفة الغربية، وبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية".
وأضاف: "الأخطر من هذا بدأ العمل على الاستيطان في المنطقة التي يطلق عليها E1، وهي المنطقة الشرقية لمدينة القدس، والاستيطان في هذه المنقطة سيعزل القدس عن محيطها، ويفصل جنوبي الضفة عن وسطها وشمالها، وأما المنطقة الأكبر مساحة في الضفة الغربية والمصنفة "ج"، فعدد المستوطنين الموجدين فيها 4 أضعاف عدد الفلسطينيين".
وكشف تقرير هيئة الجدار والاستيطان، أن "نسبة مصادرة الأراضي ونزع الملكية بالضفة الغربية خلال عامين وصل إلى قرابة نصف ما صادرته إسرائيل منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993"، وبحسب التقرير، فقد "بلغت مساحة الأراضي المصادرة نحو 55 ألف دونم من خلال 108 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، ما أدى لفرض 25 منطقة عازلة حول المستوطنات، و14 إعلان أراضي دولة، و6 أوامر استملاك، و6 إعلانات مصادرة لمحميات طبيعية فلسطينية".
وأشار سهيل السلمان إلى أن "آلاف المواطنين في الضفة الغربية، تسلموا إخطارات هدم، وتم تنفيذ أكثر من 1000عملية هدم، ونفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ما مجموعه 38359 اعتداء، وتم إشعال ما مجموعه 767 حريقا في ممتلكات وحقول الفلسطينيين، أدت إلى اقتلاع وتحطيم وتضرر قرابة 50 ألف شجرة غالبيتها من أشجار الزيتون".
وأضاف السلمان: "لم تسلم المدن والمخيمات الفلسطينية من العمليات العسكرية لجيش الاحتلال، فقد تعرضت مخيمات شمالي الضفة الغربية لتهجير ونزوح عدد كبير من الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام نزح قرابة 50 ألف فلسطيني من محافظتي جنين وطولكرم، وقام جيش الاحتلال بهدم البنية التحية ومئات المنازل داخل المخيمات الفلسطينية، وفرض واقع جديد من خلال تقسيم المخيمات في طولكرم وجنين إلى وحدات سكنية صغيرة ومنفصلة، وقد تم تقسيم مخيم طولكرم إلى 12 وحدة سكنية منفصلة".
ويؤكد السلمان، أن "إجراءات الاحتلال زادت بشكل كبير بعد الاعتراف الأخير بالدولة الفلسطينية، وربما كان أول رد فعل بإغلاق المنفذ البري الوحيد للفلسطينيين وشريان الحياة الوحيد لأهالي الضفة الغربية نحو العالم الخارجي عبر الأردن، ومن ثم أطلق الاحتلال العنان للمستوطنين، وأصبحوا ينفذون اعتداءات بمعدل 12 اعتداء يوميا، وتصاعدت السياسة الإسرائيلية في مدينة القدس بشكل غير مسبوق، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، وفرض واقع استيطاني".
وقال السلمان: "دولة الاحتلال لا تريد لأي فلسطيني أن يكون له كيان، وهذا الوجه الحقيقي الذي نشهده من الاحتلال، سواء بعد حرب 7 أكتوبر، أو بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، سيستمر خلال الفترة القادمة، وعلينا أن نواجه مزيد من المخططات والاعتداءات المستمرة".
وأردف: "هذه المعركة مع الاحتلال هي المعركة الأخيرة، وربما تطول لعام أو عامين أو أكثر، لكننا مع مرور الوقت يزداد حجم التضامن والوقوف إلى جانب حقوقنا، وفي المقابل تزداد الأزمة التي تعيشها دولة الاحتلال أكثر حتى من حالة الإحباط التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد عامين من الحرب والقتل".
تنفيذ خطة الضم في مواجهة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، وقد حذرت دول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.
وتسعى إسرائيل لفرض خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي عبر السيطرة على المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو"، والتي تمتد على 60% من مساحة الضفة الغربية، أو غيرها من المناطق.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في نصب البوابات الحديدية والحواجز، ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات إلى 916، منها أكثر من 243 بوابة حديدة جرت عملية وضعها بعد 7 أكتوبر، وأغلقت السلطات الإسرائيلية تلك الحواجز والبوابات كافة مرتين، بحيث أحكمت إغلاق الضفة الغربية خلال هاتين المرتين قبل إعادة فتحها، وتؤثر هذه البوابات على حياة الفلسطينيين وتعيد تشكيل حياتهم اليومية، بطريقة أكثر صعوبة، وقد سببت هذه البوابات عزلا جغرافيا أدى إلى تضيق الحركة على الفلسطينيين.
وقال المحلل السياسي محمد علوش لـ "سبوتنيك": "الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية، لها أهمية سياسية وقانونية، لفرض مزيد من العزلة على دولة الاحتلال، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية مطالبة بمواقف حازمة تجاه خطة الاحتلال لضم الضفة الغربية".
وأضاف علوش: "هناك خطورة حقيقية بانهيار الوضع بالضفة في جميع المجالات والقطاعات، لذلك يجب على المجتمع الدولي منع حالة الانهيار، وإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، ويجب على الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، أن تفرض إجراءات صارمة ضد الاحتلال، للوقوف في وجه مخططاته لهدم الدولة الفلسطينية ومصادرة الأرض".
الاقتصاد الفلسطيني ينكمش والبطالة تتخطى 50%
ويئن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية تحت وطأة عامين من الحرب، فقد توقفت القنوات الثلاثة الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، حيث أغلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، وكذلك توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الاسرائيلية، دفعت هذه العوامل إلى وصول الاقتصاد الفلسطيني بعد عامين من الحرب إلى مرحلة غاية في الصعوبة.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور: "الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى مرحلة صعبة بعد عامين متواصلين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن "جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبا وبشكل كبير، وخاصة القطاعين الصناعي والتجاري، ما أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي بلغ العام الماضي معدله 28%"، موضحا أن "نسبة الفقر في المناطق الفلسطينية ترتفع بشكل كبير، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 50%".
ويعاني السوق الفلسطيني في الضفة الغربية من تراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب الأزمات المالية وزيادة نسب البطالة، ويقف الباعة في الأسواق مذهولون من تراجع الشراء للمواطنين، وهم ينتظرون الزبائن لعلهم يشترون من بضاعتهم المكدسة.
وقال النازح من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية طلال فرج لـ "سبوتنيك": "الوضع في الضفة يزداد صعوبة مع مرور الوقت، فهناك نسبة كبيرة من الفلسطينيين توقفوا عن العمل، خاصة العمال الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، والذي يريد العودة منهم للعمل، يغامر بحياته للدخول عبر فتحات أو الجدار، ومنهم يقتل أو يصاب أو يعتقل من قبل جيش الاحتلال، لكن قرابة 95% من العمال ليس لهم دخل منذ عامين تقريبا، وهذا يضاف إلى مشكلة عدم انتظام صرف رواتب الموظفين في القطاع العام، بسبب الأزمة المالية وحجز المقاصة".
وأضاف: "المشكلة الأكبر أن الاحتلال ووفق مخطط مدروس، عمد على تحويل الضفة الغربية إلى بيئة طاردة لا تصلح للحياة، فالتنقل من مدينة إلى مدينة وحتى من بلدة إلى أخرى بات مرهون بفتح البوابات المنتشرة في كل مكان، ولم يبقى سوى وضع بوابات داخل الأحياء والبيوت، وهذا هو حال الضفة بعد عامين من الحرب".
وتحتجز وزارة المالية الإسرائيلية، نحو 10 مليارات شيكل (3 مليار دولار)، من الأموال التي تجمعها من الضرائب والرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما جعل الحكومة الفلسطينية تعكف على تقليص الرواتب إلى 70% من الأجور الكاملة، في ظل عجزها عن تأمين دفع مستحقات كثير من القطاعات.