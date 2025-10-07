https://sarabic.ae/20251007/بعد-عامين-من-الحرب-الضفة-الغربية-بين-مطرقة-الأزمات-وسندان-مخططات-الضم-الإسرائيلية-1105725766.html

بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية

وبعد عامين من الحرب تحولت الضفة الغربية إلى جبهة قتال رئيسية متصاعدة، حسب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي شدد على بقاء الجيش في الضفة فترة أطول مما كان مخططا له، مما يجعل الضفة أمام أهداف جديدة تتزايد فيها الأوضاع صعوبة.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، سهيل السلمان لوكالة "سبوتنيك": "الضفة الغربية تتعرض للاستيطان قبل 7 أكتوبر، لكن بعد هذا التاريخ تصاعدت عمليات المصادرة والبناء الاستيطاني بشكل كبير وغير مسبوق، وتم بناء 160بؤرة استيطانية رعوية، تسيطر على مساحة تقدر بـ 890ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، وهذا يساوي 15% من مساحة الضفة الغربية، وبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية". وكشف تقرير هيئة الجدار والاستيطان، أن "نسبة مصادرة الأراضي ونزع الملكية بالضفة الغربية خلال عامين وصل إلى قرابة نصف ما صادرته إسرائيل منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993"، وبحسب التقرير، فقد "بلغت مساحة الأراضي المصادرة نحو 55 ألف دونم من خلال 108 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، ما أدى لفرض 25 منطقة عازلة حول المستوطنات، و14 إعلان أراضي دولة، و6 أوامر استملاك، و6 إعلانات مصادرة لمحميات طبيعية فلسطينية". وأشار سهيل السلمان إلى أن "آلاف المواطنين في الضفة الغربية، تسلموا إخطارات هدم، وتم تنفيذ أكثر من 1000عملية هدم، ونفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ما مجموعه 38359 اعتداء، وتم إشعال ما مجموعه 767 حريقا في ممتلكات وحقول الفلسطينيين، أدت إلى اقتلاع وتحطيم وتضرر قرابة 50 ألف شجرة غالبيتها من أشجار الزيتون". وأضاف السلمان: "لم تسلم المدن والمخيمات الفلسطينية من العمليات العسكرية لجيش الاحتلال، فقد تعرضت مخيمات شمالي الضفة الغربية لتهجير ونزوح عدد كبير من الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام نزح قرابة 50 ألف فلسطيني من محافظتي جنين وطولكرم، وقام جيش الاحتلال بهدم البنية التحية ومئات المنازل داخل المخيمات الفلسطينية، وفرض واقع جديد من خلال تقسيم المخيمات في طولكرم وجنين إلى وحدات سكنية صغيرة ومنفصلة، وقد تم تقسيم مخيم طولكرم إلى 12 وحدة سكنية منفصلة".وقال السلمان: "دولة الاحتلال لا تريد لأي فلسطيني أن يكون له كيان، وهذا الوجه الحقيقي الذي نشهده من الاحتلال، سواء بعد حرب 7 أكتوبر، أو بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، سيستمر خلال الفترة القادمة، وعلينا أن نواجه مزيد من المخططات والاعتداءات المستمرة".تنفيذ خطة الضم في مواجهة الاعتراف بالدولة الفلسطينيةوتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، وقد حذرت دول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في نصب البوابات الحديدية والحواجز، ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات إلى 916، منها أكثر من 243 بوابة حديدة جرت عملية وضعها بعد 7 أكتوبر، وأغلقت السلطات الإسرائيلية تلك الحواجز والبوابات كافة مرتين، بحيث أحكمت إغلاق الضفة الغربية خلال هاتين المرتين قبل إعادة فتحها، وتؤثر هذه البوابات على حياة الفلسطينيين وتعيد تشكيل حياتهم اليومية، بطريقة أكثر صعوبة، وقد سببت هذه البوابات عزلا جغرافيا أدى إلى تضيق الحركة على الفلسطينيين.وقال المحلل السياسي محمد علوش لـ "سبوتنيك": "الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية، لها أهمية سياسية وقانونية، لفرض مزيد من العزلة على دولة الاحتلال، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية مطالبة بمواقف حازمة تجاه خطة الاحتلال لضم الضفة الغربية".الاقتصاد الفلسطيني ينكمش والبطالة تتخطى 50%ويئن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية تحت وطأة عامين من الحرب، فقد توقفت القنوات الثلاثة الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، حيث أغلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، وكذلك توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الاسرائيلية، دفعت هذه العوامل إلى وصول الاقتصاد الفلسطيني بعد عامين من الحرب إلى مرحلة غاية في الصعوبة.وأشار إلى أن "جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبا وبشكل كبير، وخاصة القطاعين الصناعي والتجاري، ما أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي بلغ العام الماضي معدله 28%"، موضحا أن "نسبة الفقر في المناطق الفلسطينية ترتفع بشكل كبير، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 50%".وقال النازح من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية طلال فرج لـ "سبوتنيك": "الوضع في الضفة يزداد صعوبة مع مرور الوقت، فهناك نسبة كبيرة من الفلسطينيين توقفوا عن العمل، خاصة العمال الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، والذي يريد العودة منهم للعمل، يغامر بحياته للدخول عبر فتحات أو الجدار، ومنهم يقتل أو يصاب أو يعتقل من قبل جيش الاحتلال، لكن قرابة 95% من العمال ليس لهم دخل منذ عامين تقريبا، وهذا يضاف إلى مشكلة عدم انتظام صرف رواتب الموظفين في القطاع العام، بسبب الأزمة المالية وحجز المقاصة".وتحتجز وزارة المالية الإسرائيلية، نحو 10 مليارات شيكل (3 مليار دولار)، من الأموال التي تجمعها من الضرائب والرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما جعل الحكومة الفلسطينية تعكف على تقليص الرواتب إلى 70% من الأجور الكاملة، في ظل عجزها عن تأمين دفع مستحقات كثير من القطاعات.

