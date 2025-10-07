https://sarabic.ae/20251007/حماس-في-الذكرى-الثانية-لـ7-أكتوبر-إسرائيل-فشلت-في-محاولات-التهجير-القسري-أو-استعادة-محتجزيها-1105723452.html

"حماس" في الذكرى الثانية لـ7 أكتوبر: إسرائيل فشلت في محاولات التهجير القسري أو استعادة محتجزيها

"حماس" في الذكرى الثانية لـ7 أكتوبر: إسرائيل فشلت في محاولات التهجير القسري أو استعادة محتجزيها

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، "تمسكها بكامل حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن تطلعاته".

وقالت "حماس"، في بيان لها، بمناسبة الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر/تشرين الأول، إن "الاحتلال فشل في محاولاته بالتهجير القسري أو استعادة محتجزيه بالقوة".وأكد البيان أن "الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار وآخرها مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، موضحا أن "وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل العقبات لتحقيق اتفاق يلبي طموحات الفلسطينيين".وأضاف الحركة أن "الشعب الفلسطيني في غزة عانى على مدار عامين"، مؤكدة أن الحرب الإسرائيلية على القطاع لا مثيل لها وأن نتنياهو فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه بالحرب".وتابعت: "نتنياهو فشل في استعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة، والحكومة الإسرائيلية تسعى للسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنها "لقنت إسرائيل دروسا، وأن هجوم 7 أكتوبر لم يكن مجرد معركة بل نقطة تحول في القضية الفلسطينية".وقالت "حماس"، في ختام بيانها، إن "هجوم 7 أكتوبر ساهم في عزل إسرائيل إقليميا ودوليا، وأن حرب إسرائيل في غزة ليست موجهة ضد حماس بل ضد الوجود الفلسطيني".وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.‏وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

