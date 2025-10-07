هل حقق "طوفان الأقصى" أهدافه بعد عامين؟
10:00 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 07.10.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayهل حقّق طوفان الأقصى أهدافه بعد عامين؟
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حصري
بعد مرور عامين على عملية "طوفان الأقصى"، ما زال ذلك اليوم حاضرا في ذاكرة الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، بين من يرى فيه لحظة عز وبداية صحوة، ومن يعتبره نقطة تحول مأساوية غيّرت مسار القضية الفلسطينية والمنطقة بأكملها.
في مخيم برج البراجنة في بيروت، يستعيد الفلسطينيون تفاصيل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكأنه حدث بالأمس.
يقول نور الدين خليل، أحد سكان المخيم: "كان ذلك عيداً لنا كشعب فلسطيني، وزعنا الحلويات واحتفلنا في الطرقات، لكن بعد مرور عامين بات الوضع كارثياً. نحو 80 ألف شهيد ارتقوا، والناس لا يجدون الماء ولا الطعام. الموت يحيط بهم من كل الجهات، والشعب في غزة له الله، ونحن هنا نشعر بأننا مخنوقون من أجلهم".
أما فاطمة محيش، فتتذكر صباح ذلك اليوم قائلة: "استيقظنا في السابع من أكتوبر على فرحة لا توصف، لكن بعدها انقلبت الموازين وأصبح الوضع مأساويا، سلاحنا بسيط لكن إيماننا بالله كبير. لا نؤمن بخطط ترامب ولا نثق بالوعود الدولية، لقد خذلنا الجميع".
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، حمزة البشتالوي، أن "معركة طوفان الأقصى شكلت لحظة مفصلية في التاريخ الفلسطيني والعربي، إذ جمعت بين الأمل والألم في آنٍ واحد".
وقال البشتالوي: "كانت العملية عملا عسكريا نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية، لكنها استتبعت ردا إسرائيليا عنيفا أدى إلى تدمير نحو 80% من قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا. رغم ذلك، أعادت هذه المعركة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأكدت أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بحقوقه في الأرض وتقرير المصير، رغم الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل".
ويضيف البشتالوي: "لم تحقق المعركة كل أهدافها، كما لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة. لم تتمكن من القضاء على المقاومة أو استعادة أسراها من دون ثمن، لكنها أطلقت موجة جديدة من التضامن وأعادت ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة".
وعشية الذكرى الثانية، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية حصيلة قتلاها منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي بلغت 1152 قتيلا من القوات الإسرائيلية، من بينهم 262 سقطوا خلال العام الماضي، و318 من جنود الاحتياط في مختلف القطاعات، و100 من عناصر الشرطة، و9 من جهاز الأمن العام، و8 من مصلحة السجون، فيما تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 40% من القتلى كانوا دون سن الحادية والعشرين.
وفي المقابل، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ 67,074 شخصا، من بينهم 18,592 طفلا و11,200 امرأة، إضافة إلى نحو 4,700 مفقود، بينهم أطفال ونساء.