هل حقق "طوفان الأقصى" أهدافه بعد عامين؟

هل حقق "طوفان الأقصى" أهدافه بعد عامين؟

بعد مرور عامين على عملية "طوفان الأقصى"، ما زال ذلك اليوم حاضرا في ذاكرة الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، بين من يرى فيه لحظة عز وبداية صحوة، ومن يعتبره نقطة...

في مخيم برج البراجنة في بيروت، يستعيد الفلسطينيون تفاصيل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكأنه حدث بالأمس.أما فاطمة محيش، فتتذكر صباح ذلك اليوم قائلة: "استيقظنا في السابع من أكتوبر على فرحة لا توصف، لكن بعدها انقلبت الموازين وأصبح الوضع مأساويا، سلاحنا بسيط لكن إيماننا بالله كبير. لا نؤمن بخطط ترامب ولا نثق بالوعود الدولية، لقد خذلنا الجميع".وقال البشتالوي: "كانت العملية عملا عسكريا نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية، لكنها استتبعت ردا إسرائيليا عنيفا أدى إلى تدمير نحو 80% من قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا. رغم ذلك، أعادت هذه المعركة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأكدت أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بحقوقه في الأرض وتقرير المصير، رغم الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل".ويضيف البشتالوي: "لم تحقق المعركة كل أهدافها، كما لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة. لم تتمكن من القضاء على المقاومة أو استعادة أسراها من دون ثمن، لكنها أطلقت موجة جديدة من التضامن وأعادت ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة".وعشية الذكرى الثانية، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية حصيلة قتلاها منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي بلغت 1152 قتيلا من القوات الإسرائيلية، من بينهم 262 سقطوا خلال العام الماضي، و318 من جنود الاحتياط في مختلف القطاعات، و100 من عناصر الشرطة، و9 من جهاز الأمن العام، و8 من مصلحة السجون، فيما تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 40% من القتلى كانوا دون سن الحادية والعشرين.وفي المقابل، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ 67,074 شخصا، من بينهم 18,592 طفلا و11,200 امرأة، إضافة إلى نحو 4,700 مفقود، بينهم أطفال ونساء.

