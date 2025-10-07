هل حقق "طوفان الأقصى" أهدافه بعد عامين؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
هل حقق "طوفان الأقصى" أهدافه بعد عامين؟
بعد مرور عامين على عملية "طوفان الأقصى"، ما زال ذلك اليوم حاضرا في ذاكرة الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، بين من يرى فيه لحظة عز وبداية صحوة، ومن يعتبره نقطة... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
هل حقق "طوفان الأقصى" أهدافه بعد عامين؟

بعد مرور عامين على عملية "طوفان الأقصى"، ما زال ذلك اليوم حاضرا في ذاكرة الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، بين من يرى فيه لحظة عز وبداية صحوة، ومن يعتبره نقطة تحول مأساوية غيّرت مسار القضية الفلسطينية والمنطقة بأكملها.
في مخيم برج البراجنة في بيروت، يستعيد الفلسطينيون تفاصيل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكأنه حدث بالأمس.

يقول نور الدين خليل، أحد سكان المخيم: "كان ذلك عيداً لنا كشعب فلسطيني، وزعنا الحلويات واحتفلنا في الطرقات، لكن بعد مرور عامين بات الوضع كارثياً. نحو 80 ألف شهيد ارتقوا، والناس لا يجدون الماء ولا الطعام. الموت يحيط بهم من كل الجهات، والشعب في غزة له الله، ونحن هنا نشعر بأننا مخنوقون من أجلهم".

أما فاطمة محيش، فتتذكر صباح ذلك اليوم قائلة: "استيقظنا في السابع من أكتوبر على فرحة لا توصف، لكن بعدها انقلبت الموازين وأصبح الوضع مأساويا، سلاحنا بسيط لكن إيماننا بالله كبير. لا نؤمن بخطط ترامب ولا نثق بالوعود الدولية، لقد خذلنا الجميع".
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، حمزة البشتالوي، أن "معركة طوفان الأقصى شكلت لحظة مفصلية في التاريخ الفلسطيني والعربي، إذ جمعت بين الأمل والألم في آنٍ واحد".

وقال البشتالوي: "كانت العملية عملا عسكريا نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية، لكنها استتبعت ردا إسرائيليا عنيفا أدى إلى تدمير نحو 80% من قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا. رغم ذلك، أعادت هذه المعركة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأكدت أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بحقوقه في الأرض وتقرير المصير، رغم الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل".
ويضيف البشتالوي: "لم تحقق المعركة كل أهدافها، كما لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة. لم تتمكن من القضاء على المقاومة أو استعادة أسراها من دون ثمن، لكنها أطلقت موجة جديدة من التضامن وأعادت ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة".
وعشية الذكرى الثانية، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية حصيلة قتلاها منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي بلغت 1152 قتيلا من القوات الإسرائيلية، من بينهم 262 سقطوا خلال العام الماضي، و318 من جنود الاحتياط في مختلف القطاعات، و100 من عناصر الشرطة، و9 من جهاز الأمن العام، و8 من مصلحة السجون، فيما تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 40% من القتلى كانوا دون سن الحادية والعشرين.
وفي المقابل، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ 67,074 شخصا، من بينهم 18,592 طفلا و11,200 امرأة، إضافة إلى نحو 4,700 مفقود، بينهم أطفال ونساء.
