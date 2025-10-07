https://sarabic.ae/20251007/5-ملايين-نازح-حصيلة-حروب-إسرائيل-في-فلسطين-ولبنان-وإيران-1105723660.html
5 ملايين نازح حصيلة حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران
5 ملايين نازح حصيلة حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران
رصد مركز بحثي أمريكي حصيلة عمليات النزوح التي تسببت فيها حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أنها تجاوزت 5 ملايين نازح.
وقال التقرير الذي أعده "مشروع تكاليف الحروب" التابع لجامعة براون الأمريكية، إن هذا الرقم لا يشمل أعداد النازحين بسبب هجمات إسرائيل في سوريا واليمن، بسبب عدم توافر معلومات دقيقة عن الأوضاع في الدولتين.كما لفت التقرير إلى أن العدد لا يشمل أيضا عدد الإسرائيليين الذين نزحوا من أماكنهم بسبب حرب غزة وعددهم 212 ألف إسرائيلي.وأورد التقرير معلومات مفصلة بالأرقام عن أعداد النازحين ومناطقهم:ويشير الموقع إلى أن الإحصاءات المتاحة عن لبنان وفلسطين وإيران وإسرائيل، تشير إلى أن إجمالي عدد النازحين من الطرفين بصورة عامة يتجاوز 5.2 مليون فرد، بينهم نحو 1.8 مليون طفل.وأوضح التقرير أن بعض النازحين عادوا إلى أماكنهم، لكن الكثير منهم لم يعد حتى الآن.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.وتضمنت الحرب محاولات تهدئة ووساطات آخرها خطة ترامب، التي تم الإعلان عنها يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، لإنهاء الحرب، ويجري الفلسطينيون والإسرائيليون مفاوضات حول مضمونها حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.
رصد مركز بحثي أمريكي حصيلة عمليات النزوح التي تسببت فيها حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أنها تجاوزت 5 ملايين نازح.
وقال التقرير
الذي أعده "مشروع تكاليف الحروب" التابع لجامعة براون الأمريكية، إن هذا الرقم لا يشمل أعداد النازحين بسبب هجمات إسرائيل في سوريا واليمن، بسبب عدم توافر معلومات دقيقة عن الأوضاع في الدولتين.
كما لفت التقرير إلى أن العدد لا يشمل أيضا عدد الإسرائيليين الذين نزحوا من أماكنهم بسبب حرب غزة
وعددهم 212 ألف إسرائيلي.
وأورد التقرير معلومات مفصلة بالأرقام عن أعداد النازحين ومناطقهم:
نحو مليوني نازح في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
أكثر من مليوني نازح في إيران.
عدد غير معروف في سوريا واليمن.
ويشير الموقع إلى أن الإحصاءات المتاحة عن لبنان وفلسطين وإيران وإسرائيل، تشير إلى أن إجمالي عدد النازحين من الطرفين بصورة عامة يتجاوز 5.2 مليون فرد، بينهم نحو 1.8 مليون طفل.
وأوضح التقرير أن بعض النازحين عادوا إلى أماكنهم، لكن الكثير منهم لم يعد حتى الآن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني
إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وتضمنت الحرب محاولات تهدئة ووساطات آخرها خطة ترامب، التي تم الإعلان عنها يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، لإنهاء الحرب، ويجري الفلسطينيون والإسرائيليون مفاوضات حول مضمونها حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.