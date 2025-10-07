5 ملايين نازح حصيلة حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/5-ملايين-نازح-حصيلة-حروب-إسرائيل-في-فلسطين-ولبنان-وإيران-1105723660.html
5 ملايين نازح حصيلة حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران
5 ملايين نازح حصيلة حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران
سبوتنيك عربي
رصد مركز بحثي أمريكي حصيلة عمليات النزوح التي تسببت فيها حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T12:41+0000
2025-10-07T12:41+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37702d4608f3ee5a54d5a77c7145b8a3.jpg
وقال التقرير الذي أعده "مشروع تكاليف الحروب" التابع لجامعة براون الأمريكية، إن هذا الرقم لا يشمل أعداد النازحين بسبب هجمات إسرائيل في سوريا واليمن، بسبب عدم توافر معلومات دقيقة عن الأوضاع في الدولتين.كما لفت التقرير إلى أن العدد لا يشمل أيضا عدد الإسرائيليين الذين نزحوا من أماكنهم بسبب حرب غزة وعددهم 212 ألف إسرائيلي.وأورد التقرير معلومات مفصلة بالأرقام عن أعداد النازحين ومناطقهم:ويشير الموقع إلى أن الإحصاءات المتاحة عن لبنان وفلسطين وإيران وإسرائيل، تشير إلى أن إجمالي عدد النازحين من الطرفين بصورة عامة يتجاوز 5.2 مليون فرد، بينهم نحو 1.8 مليون طفل.وأوضح التقرير أن بعض النازحين عادوا إلى أماكنهم، لكن الكثير منهم لم يعد حتى الآن.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.وتضمنت الحرب محاولات تهدئة ووساطات آخرها خطة ترامب، التي تم الإعلان عنها يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، لإنهاء الحرب، ويجري الفلسطينيون والإسرائيليون مفاوضات حول مضمونها حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.
https://sarabic.ae/20251007/بعد-عامين-من-الحرب-على-غزة-90-من-القطاع-مدمر-و70-مليار-دولار-خسائر-أولية---1105685332.html
https://sarabic.ae/20250912/نزوح-متواصل-للفلسطينيين-من-شمالي-غزة-تحت-وطأة-القصف-الإسرائيلي-العنيف-1104748308.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745352_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07e664ac3dd675fa011da8fb4fb1513d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

5 ملايين نازح حصيلة حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران

12:41 GMT 07.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
رصد مركز بحثي أمريكي حصيلة عمليات النزوح التي تسببت فيها حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أنها تجاوزت 5 ملايين نازح.
وقال التقرير الذي أعده "مشروع تكاليف الحروب" التابع لجامعة براون الأمريكية، إن هذا الرقم لا يشمل أعداد النازحين بسبب هجمات إسرائيل في سوريا واليمن، بسبب عدم توافر معلومات دقيقة عن الأوضاع في الدولتين.
بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية
09:00 GMT
كما لفت التقرير إلى أن العدد لا يشمل أيضا عدد الإسرائيليين الذين نزحوا من أماكنهم بسبب حرب غزة وعددهم 212 ألف إسرائيلي.

وأورد التقرير معلومات مفصلة بالأرقام عن أعداد النازحين ومناطقهم:

نحو مليوني نازح في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
نحو 985 نازح في لبنان.
أكثر من مليوني نازح في إيران.
212 نازح في إسرائيل.
عدد غير معروف في سوريا واليمن.
ويشير الموقع إلى أن الإحصاءات المتاحة عن لبنان وفلسطين وإيران وإسرائيل، تشير إلى أن إجمالي عدد النازحين من الطرفين بصورة عامة يتجاوز 5.2 مليون فرد، بينهم نحو 1.8 مليون طفل.
وأوضح التقرير أن بعض النازحين عادوا إلى أماكنهم، لكن الكثير منهم لم يعد حتى الآن.
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف
12 سبتمبر, 11:00 GMT
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وتضمنت الحرب محاولات تهدئة ووساطات آخرها خطة ترامب، التي تم الإعلان عنها يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، لإنهاء الحرب، ويجري الفلسطينيون والإسرائيليون مفاوضات حول مضمونها حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.
© Sputnikمحطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала