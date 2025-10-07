https://sarabic.ae/20251007/حماس-في-الذكرى-الثانية-لـ-7-اكتوبر-عبر-سبوتنيك-نتعامل-بإيجابية-مع-جولة-المفاوضات-الجديدة--1105716859.html

"حماس" في الذكرى الثانية لـ 7 أكتوبر عبر "سبوتنيك": نتعامل بإيجابية مع جولة المفاوضات الجديدة

"حماس" في الذكرى الثانية لـ 7 أكتوبر عبر "سبوتنيك": نتعامل بإيجابية مع جولة المفاوضات الجديدة

بمناسبة مرور سنتين على ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قال مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة حماس الفلسطينية في لبنان، محمود طه، في حديث له عبر إذاعة... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

ولفت طه إلى أن "حماس تتعامل بكل إيجابية ومرونة مع جولة المفاوضات الجديدة في شرم الشيخ"، قائلا: "نحن في "حماس" نريد التوصل إلى اتفاق، لكن الذي يقوم بإفشاله هو نتنياهو وحكومته".ولفت طه إلى "وجود اعتراضات من قبل الجانب الإسرائيلي بخصوص بعض الأسرى وفي مقدمتهم: مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد وإبراهيم المقادمة وغيرهم، وبالتالي هذه النقطة تحتاج إلى وقت وتفاهم عبر الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح هؤلاء الأسرى الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة"، مؤكدا أن "ملف الأسرى شائك وصعب".وعن سلاح حركة حماس، قال طه: "هذا الموضوع بحاجة إلى إجماع وطني فلسطيني"، مشددا على أن "السلاح خط أحمر فهو أعاد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية"، معتبرا أن "القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني يجب طرحها على طاولة حوار فلسطينية". وأشار طه إلى "تخوف من عدم التزام نتنياهو بأي اتفاق عند إطلاق جميع الرهائن"، داعيًا "الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل"، مشددًا على ضرورة أن "تكون هناك ضمانات لأي اتفاق قد يحصل".

