تصويت.. هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟
أطلقت حركة حماس الفلسطينية بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، عملية "طوفان الأقصى"، التي تخللها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وتزامن ذلك مع اقتحام برّي من "حماس" عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وطائرات شراعية وغيرها للمستوطنات المتاخمة للقطاع، والتي تعرف باسم "غلاف غزة"، حيث سيطروا على عدد من المواقع العسكرية خاصة في سديروت، ووصلوا إلى أوفاكيم ونتيفوت، وخاضوا اشتباكات عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى، كما أسروا عددًا من الجنود والمدنيين واقتادوهم إلى غزة، فضلًا عن اغتنام مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في الـ10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة "غلاف غزة" بالكامل.فيما قتل من الجانب الإسرائيلي من قوى الجيش والأمن 1150 من ضمنهم 1035 جنديا، في قائمة تشمل قتلى 7 أكتوبر في غزة ولبنان والضفة الغربية، فيما صنّف 80 ألف إسرائيلي بأنهم مصابين بأعمال عدائية و30 ألف صنفوا على أنهم مصابون باضرابات نفسية، منذ 7 أكتوبر.برأيك... هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟
أطلقت حركة حماس الفلسطينية بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، عملية "طوفان الأقصى"، التي تخللها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، في عملية كان لها تبعات كثيرة وغيرت وجه الشرق الأوسط إلى الأبد.
وتزامن ذلك مع اقتحام برّي من "حماس" عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وطائرات شراعية وغيرها للمستوطنات المتاخمة للقطاع، والتي تعرف باسم "غلاف غزة"، حيث سيطروا على عدد من المواقع العسكرية خاصة في سديروت، ووصلوا إلى أوفاكيم ونتيفوت، وخاضوا اشتباكات عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى، كما أسروا عددًا من الجنود والمدنيين واقتادوهم إلى غزة، فضلًا عن اغتنام مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في الـ10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة "غلاف غزة" بالكامل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 169 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
فيما قتل من الجانب الإسرائيلي من قوى الجيش والأمن 1150 من ضمنهم 1035 جنديا، في قائمة تشمل قتلى 7 أكتوبر في غزة ولبنان والضفة الغربية، فيما صنّف 80 ألف إسرائيلي بأنهم مصابين بأعمال عدائية و30 ألف صنفوا على أنهم مصابون باضرابات نفسية، منذ 7 أكتوبر.
برأيك... هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟