تصويت.. هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟
تصويت.. هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟
تصويت.. هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟
سبوتنيك عربي
أطلقت حركة حماس الفلسطينية بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، عملية "طوفان الأقصى"، التي تخللها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T06:48+0000
2025-10-07T06:48+0000
استطلاعات الرأي
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وتزامن ذلك مع اقتحام برّي من "حماس" عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وطائرات شراعية وغيرها للمستوطنات المتاخمة للقطاع، والتي تعرف باسم "غلاف غزة"، حيث سيطروا على عدد من المواقع العسكرية خاصة في سديروت، ووصلوا إلى أوفاكيم ونتيفوت، وخاضوا اشتباكات عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى، كما أسروا عددًا من الجنود والمدنيين واقتادوهم إلى غزة، فضلًا عن اغتنام مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في الـ10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة "غلاف غزة" بالكامل.فيما قتل من الجانب الإسرائيلي من قوى الجيش والأمن 1150 من ضمنهم 1035 جنديا، في قائمة تشمل قتلى 7 أكتوبر في غزة ولبنان والضفة الغربية، فيما صنّف 80 ألف إسرائيلي بأنهم مصابين بأعمال عدائية و30 ألف صنفوا على أنهم مصابون باضرابات نفسية، منذ 7 أكتوبر.برأيك... هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟تصويت... بعد اعتراف 150 دولة بفلسطين هل يتحقق الحلم بقيام دولتها؟
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы

تصويت.. هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟

06:48 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
أطلقت حركة حماس الفلسطينية بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، عملية "طوفان الأقصى"، التي تخللها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، في عملية كان لها تبعات كثيرة وغيرت وجه الشرق الأوسط إلى الأبد.
وتزامن ذلك مع اقتحام برّي من "حماس" عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وطائرات شراعية وغيرها للمستوطنات المتاخمة للقطاع، والتي تعرف باسم "غلاف غزة"، حيث سيطروا على عدد من المواقع العسكرية خاصة في سديروت، ووصلوا إلى أوفاكيم ونتيفوت، وخاضوا اشتباكات عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى، كما أسروا عددًا من الجنود والمدنيين واقتادوهم إلى غزة، فضلًا عن اغتنام مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في الـ10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة "غلاف غزة" بالكامل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 169 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
فيما قتل من الجانب الإسرائيلي من قوى الجيش والأمن 1150 من ضمنهم 1035 جنديا، في قائمة تشمل قتلى 7 أكتوبر في غزة ولبنان والضفة الغربية، فيما صنّف 80 ألف إسرائيلي بأنهم مصابين بأعمال عدائية و30 ألف صنفوا على أنهم مصابون باضرابات نفسية، منذ 7 أكتوبر.
برأيك... هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟
عدد الأصوات28
تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
تصويت... بعد اعتراف 150 دولة بفلسطين هل يتحقق الحلم بقيام دولتها؟
