تصويت.. هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟

تصويت.. هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟

أطلقت حركة حماس الفلسطينية بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، عملية "طوفان الأقصى"، التي تخللها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وتزامن ذلك مع اقتحام برّي من "حماس" عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وطائرات شراعية وغيرها للمستوطنات المتاخمة للقطاع، والتي تعرف باسم "غلاف غزة"، حيث سيطروا على عدد من المواقع العسكرية خاصة في سديروت، ووصلوا إلى أوفاكيم ونتيفوت، وخاضوا اشتباكات عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى، كما أسروا عددًا من الجنود والمدنيين واقتادوهم إلى غزة، فضلًا عن اغتنام مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في الـ10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة "غلاف غزة" بالكامل.فيما قتل من الجانب الإسرائيلي من قوى الجيش والأمن 1150 من ضمنهم 1035 جنديا، في قائمة تشمل قتلى 7 أكتوبر في غزة ولبنان والضفة الغربية، فيما صنّف 80 ألف إسرائيلي بأنهم مصابين بأعمال عدائية و30 ألف صنفوا على أنهم مصابون باضرابات نفسية، منذ 7 أكتوبر.برأيك... هل حققت عملية "طوفان الأقصى" أهدافها بعد عامين من انطلاقها؟تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟تصويت... بعد اعتراف 150 دولة بفلسطين هل يتحقق الحلم بقيام دولتها؟

