https://sarabic.ae/20251006/تصويت-هل-أنت-مع-إلغاء-الاحتفال-بعيد-6-أوكتوبر-تشرين-كما-فعلت-دمشق؟--1105665900.html
تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا حمل الرقم 188 لعام 2025، يحدد فيه الإجازات والأعياد الرسمية في سوريا، مع إلغاء... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T07:29+0000
2025-10-06T07:29+0000
2025-10-06T07:38+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101587/41/1015874173_0:221:2224:1472_1920x0_80_0_0_9ce19e1d6a69c812bd161b9c2e49d118.jpg
وشمل المرسوم إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973 (حرب تشرين)، التي كانت تُعد عطلة وطنية رسمية، وعطلة عيد الشهداء في 6 مايو/أيار، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.ونص المرسوم على مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، والتي تنظم استمرار العمل في الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها العمل خلال الأعياد. كما يصدر بلاغ لتحديد تواريخ الأعياد التي لم تحدد تواريخها بدقة في المرسوم.هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟تصويت.. هل تعتبر كلمة الشرع في الأمم المتحدة مؤشرا على تغير مكانة سوريا على المستوى العالمي؟ تصويت... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101587/41/1015874173_236:0:2224:1491_1920x0_80_0_0_833f869b99f92667e52da5c5cb978b8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
07:29 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 07:38 GMT 06.10.2025)
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا حمل الرقم 188 لعام 2025، يحدد فيه الإجازات والأعياد الرسمية في سوريا، مع إلغاء عدد من العطلات التي كانت سارية سابقًا.
وشمل المرسوم إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973 (حرب تشرين)، التي كانت تُعد عطلة وطنية رسمية، وعطلة عيد الشهداء في 6 مايو/أيار، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.
وحدد المرسوم الأعياد الرسمية التي يستحق العاملون في القطاع العام، الخاضعون للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، الحصول على إجازة بأجر كامل خلالها، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونص المرسوم على مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، والتي تنظم استمرار العمل في الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها العمل خلال الأعياد. كما يصدر بلاغ لتحديد تواريخ الأعياد التي لم تحدد تواريخها بدقة في المرسوم.
هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟