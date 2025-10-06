تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251006/تصويت-هل-أنت-مع-إلغاء-الاحتفال-بعيد-6-أوكتوبر-تشرين-كما-فعلت-دمشق؟--1105665900.html
تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا حمل الرقم 188 لعام 2025، يحدد فيه الإجازات والأعياد الرسمية في سوريا، مع إلغاء... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T07:29+0000
2025-10-06T07:38+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101587/41/1015874173_0:221:2224:1472_1920x0_80_0_0_9ce19e1d6a69c812bd161b9c2e49d118.jpg
وشمل المرسوم إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973 (حرب تشرين)، التي كانت تُعد عطلة وطنية رسمية، وعطلة عيد الشهداء في 6 مايو/أيار، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.ونص المرسوم على مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، والتي تنظم استمرار العمل في الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها العمل خلال الأعياد. كما يصدر بلاغ لتحديد تواريخ الأعياد التي لم تحدد تواريخها بدقة في المرسوم.هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟تصويت.. هل تعتبر كلمة الشرع في الأمم المتحدة مؤشرا على تغير مكانة سوريا على المستوى العالمي؟ تصويت... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101587/41/1015874173_236:0:2224:1491_1920x0_80_0_0_833f869b99f92667e52da5c5cb978b8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы

تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟

07:29 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 07:38 GMT 06.10.2025)
© AP Photo / Ahmed Tayebالجيش المصري يرفع راية النصر
الجيش المصري يرفع راية النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Ahmed Tayeb
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا حمل الرقم 188 لعام 2025، يحدد فيه الإجازات والأعياد الرسمية في سوريا، مع إلغاء عدد من العطلات التي كانت سارية سابقًا.
وشمل المرسوم إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973 (حرب تشرين)، التي كانت تُعد عطلة وطنية رسمية، وعطلة عيد الشهداء في 6 مايو/أيار، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.

وحدد المرسوم الأعياد الرسمية التي يستحق العاملون في القطاع العام، الخاضعون للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، الحصول على إجازة بأجر كامل خلالها، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونص المرسوم على مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، والتي تنظم استمرار العمل في الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها العمل خلال الأعياد. كما يصدر بلاغ لتحديد تواريخ الأعياد التي لم تحدد تواريخها بدقة في المرسوم.
هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
عدد الأصوات36
تصويت.. هل تعتبر كلمة الشرع في الأمم المتحدة مؤشرا على تغير مكانة سوريا على المستوى العالمي؟
تصويت... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟
