https://sarabic.ae/20250925/تصويت-بعد-اعتراف-150-دولة-بفلسطين-هل-يتحقق-الحلم-بقيام-دولة-أخيرا؟-1105254066.html
تصويت... بعد اعتراف 150 دولة بفلسطين هل يتحقق الحلم بقيام دولة أخيرا؟
تصويت... بعد اعتراف 150 دولة بفلسطين هل يتحقق الحلم بقيام دولة أخيرا؟
سبوتنيك عربي
اعترف عدد من دول العالم، وفي حدث استنثنائي، رسميًا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبلغ عدد الدول نحو 150 دولة، في خطوة وصفها الفلسطينيون... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T14:11+0000
2025-09-25T14:11+0000
2025-09-25T14:11+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
العالم
العالم العربي
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103152361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abc3919685f995d426e1ba29924a3c0d.jpg
ووجهت وزارة الخارجية الفلسطينية الشكر إلى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، قرارات هذه الدول شجاعة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.وبدوره، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأنه لن تقام دولة فلسطينية. وقال مكتب نتنياهو: "إن استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال".برأيك... بعد اعتراف 150 دولة بفلسطين هل يتحقق الحلم بقيام دولة أخيرا؟تصويت... برأيك هل يغير سيل الاعترافات الغربية مسار القضية الفلسطينية؟تصويت... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103152361_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41a005b8ec7ae4f62baf7533bbb6fe97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, العالم العربي, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, العالم العربي, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, опросы
تصويت... بعد اعتراف 150 دولة بفلسطين هل يتحقق الحلم بقيام دولة أخيرا؟
اعترف عدد من دول العالم، وفي حدث استنثنائي، رسميًا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبلغ عدد الدول نحو 150 دولة، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.
ووجهت وزارة الخارجية الفلسطينية الشكر إلى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، قرارات هذه الدول شجاعة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
وأضافت أنها "تؤكد على جاهزية واستعداد دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على الشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة".
وبدوره، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأنه لن تقام دولة فلسطينية. وقال مكتب نتنياهو: "إن استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال".
برأيك... بعد اعتراف 150 دولة بفلسطين هل يتحقق الحلم بقيام دولة أخيرا؟