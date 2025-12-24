https://sarabic.ae/20251224/وفا-إسرائيل-تمنع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-من-المشاركة-في-قداس-منتصف-الليل-في-بيت-لحم-1108525031.html
"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم
"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم
سبوتنيك عربي
منعت السلطات الإسرائيلية نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ من الوصول إلى مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، للمشاركة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T14:43+0000
2025-12-24T14:43+0000
2025-12-24T14:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
بيت لحم
عيد الميلاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107907367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d1dccf0ab032e7ee97ed307709ed5d6.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في بيان اليوم الأربعاء، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ من المشاركة في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي الذي سيقام في كنيسة المهد، من خلال منع موكبه من الوصول إلى بيت لحم". ويحيي الفلسطينيون المسيحيون الذين يسيرون وفق التقويم الغربي، عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية. ويأتي الاحتفال هذا العام بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث حالت الحرب دون أن يكون هناك أي مراسم احتفالية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بعد أن كانت تستقبل المدينة لوحدها أكثر من ثلاثة ملايين سائح في كل عام، لا سيما أن مدينة بيت لحم كانت تعتمد على السياحة كركيزة أساسية في اقتصادها الذي مني بخسائر فادحة خلال الأربعة أعوام المنصرمة بسبب جائحة كورونا من جهة والحرب على غزة من جهة أخرى.
https://sarabic.ae/20251207/لأول-مرة-منذ-عامين-بيت-لحم-تضيء-شجرة-الميلاد-1107908594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107907367_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_586fa376ef2f921fd27296ff19b0ef8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بيت لحم, عيد الميلاد
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بيت لحم, عيد الميلاد
"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم
منعت السلطات الإسرائيلية نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ من الوصول إلى مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، للمشاركة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي في كنيسة المهد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في بيان اليوم الأربعاء، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ من المشاركة في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي الذي سيقام في كنيسة المهد، من خلال منع موكبه من الوصول إلى بيت لحم".
وأشارت "وفا" إلى أن "الرئيس محمود عباس كان قد كلف نائبه حسين الشيخ بتمثيله في هذه المناسبة وحضور القداس".
ويحيي الفلسطينيون المسيحيون الذين يسيرون وفق التقويم الغربي، عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية في مدينة بيت لحم
، جنوب الضفة الغربية.
وتشمل الاحتفالات عروضا كشفية وفعاليات شعبية متزامنة مع وصول البطريرك إلى ساحة كنيسة المهد، وصولاً إلى إقامة قداس منتصف الليل بحضور رسمي من قبل المسؤولين في السلطة الفلسطينية وسفراء ورجال دين.
ويأتي الاحتفال هذا العام بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث حالت الحرب دون أن يكون هناك أي مراسم احتفالية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم
، بعد أن كانت تستقبل المدينة لوحدها أكثر من ثلاثة ملايين سائح في كل عام، لا سيما أن مدينة بيت لحم كانت تعتمد على السياحة كركيزة أساسية في اقتصادها الذي مني بخسائر فادحة خلال الأربعة أعوام المنصرمة بسبب جائحة كورونا من جهة والحرب على غزة من جهة أخرى.