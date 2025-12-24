https://sarabic.ae/20251224/وفا-إسرائيل-تمنع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-من-المشاركة-في-قداس-منتصف-الليل-في-بيت-لحم-1108525031.html

"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم

"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم

سبوتنيك عربي

منعت السلطات الإسرائيلية نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ من الوصول إلى مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، للمشاركة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T14:43+0000

2025-12-24T14:43+0000

2025-12-24T14:43+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

بيت لحم

عيد الميلاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107907367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d1dccf0ab032e7ee97ed307709ed5d6.jpg

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في بيان اليوم الأربعاء، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ من المشاركة في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي الذي سيقام في كنيسة المهد، من خلال منع موكبه من الوصول إلى بيت لحم". ويحيي الفلسطينيون المسيحيون الذين يسيرون وفق التقويم الغربي، عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية. ويأتي الاحتفال هذا العام بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث حالت الحرب دون أن يكون هناك أي مراسم احتفالية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بعد أن كانت تستقبل المدينة لوحدها أكثر من ثلاثة ملايين سائح في كل عام، لا سيما أن مدينة بيت لحم كانت تعتمد على السياحة كركيزة أساسية في اقتصادها الذي مني بخسائر فادحة خلال الأربعة أعوام المنصرمة بسبب جائحة كورونا من جهة والحرب على غزة من جهة أخرى.

https://sarabic.ae/20251207/لأول-مرة-منذ-عامين-بيت-لحم-تضيء-شجرة-الميلاد-1107908594.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بيت لحم, عيد الميلاد