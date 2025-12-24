"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/وفا-إسرائيل-تمنع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-من-المشاركة-في-قداس-منتصف-الليل-في-بيت-لحم-1108525031.html
"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم
"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم
سبوتنيك عربي
منعت السلطات الإسرائيلية نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ من الوصول إلى مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، للمشاركة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T14:43+0000
2025-12-24T14:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
بيت لحم
عيد الميلاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107907367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d1dccf0ab032e7ee97ed307709ed5d6.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في بيان اليوم الأربعاء، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ من المشاركة في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي الذي سيقام في كنيسة المهد، من خلال منع موكبه من الوصول إلى بيت لحم". ويحيي الفلسطينيون المسيحيون الذين يسيرون وفق التقويم الغربي، عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية. ويأتي الاحتفال هذا العام بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث حالت الحرب دون أن يكون هناك أي مراسم احتفالية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بعد أن كانت تستقبل المدينة لوحدها أكثر من ثلاثة ملايين سائح في كل عام، لا سيما أن مدينة بيت لحم كانت تعتمد على السياحة كركيزة أساسية في اقتصادها الذي مني بخسائر فادحة خلال الأربعة أعوام المنصرمة بسبب جائحة كورونا من جهة والحرب على غزة من جهة أخرى.
https://sarabic.ae/20251207/لأول-مرة-منذ-عامين-بيت-لحم-تضيء-شجرة-الميلاد-1107908594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107907367_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_586fa376ef2f921fd27296ff19b0ef8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بيت لحم, عيد الميلاد
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بيت لحم, عيد الميلاد

"وفا": إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل في بيت لحم

14:43 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatلأول مرة منذ عامين... بيت لحم تضيء شجرة الميلاد
لأول مرة منذ عامين... بيت لحم تضيء شجرة الميلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
منعت السلطات الإسرائيلية نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ من الوصول إلى مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، للمشاركة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي في كنيسة المهد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في بيان اليوم الأربعاء، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ من المشاركة في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي الذي سيقام في كنيسة المهد، من خلال منع موكبه من الوصول إلى بيت لحم".

وأشارت "وفا" إلى أن "الرئيس محمود عباس كان قد كلف نائبه حسين الشيخ بتمثيله في هذه المناسبة وحضور القداس".

لأول مرة منذ عامين... بيت لحم تضيء شجرة الميلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
لأول مرة منذ عامين... بيت لحم تضيء شجرة الميلاد
7 ديسمبر, 13:32 GMT
ويحيي الفلسطينيون المسيحيون الذين يسيرون وفق التقويم الغربي، عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وتشمل الاحتفالات عروضا كشفية وفعاليات شعبية متزامنة مع وصول البطريرك إلى ساحة كنيسة المهد، وصولاً إلى إقامة قداس منتصف الليل بحضور رسمي من قبل المسؤولين في السلطة الفلسطينية وسفراء ورجال دين.

ويأتي الاحتفال هذا العام بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث حالت الحرب دون أن يكون هناك أي مراسم احتفالية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بعد أن كانت تستقبل المدينة لوحدها أكثر من ثلاثة ملايين سائح في كل عام، لا سيما أن مدينة بيت لحم كانت تعتمد على السياحة كركيزة أساسية في اقتصادها الذي مني بخسائر فادحة خلال الأربعة أعوام المنصرمة بسبب جائحة كورونا من جهة والحرب على غزة من جهة أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала