لأول مرة منذ عامين... بيت لحم تضيء شجرة الميلاد

لأول مرة منذ عامين... بيت لحم تضيء شجرة الميلاد

أضيئت شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية إيذانا بانطلاق أعياد الميلاد، بحضور عدد من رجال الدين والدبلوماسيين والسياح

وانطلقت مراسم إضاءة الشجرة بدخول الموكب الرسمي، ومن ثم الإعلان عن انطلاق الفعاليات، ويأمل الفلسطينيون أن يؤدي حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد الأول منذ عامين، إلى تنشيط السياحة وزيادة أعداد السياح الخارجيين.وقالت نائبة رئيس بلدية بيت لحم لوسي ثلجية لوكالة "سبوتنيك": "أجواء تبعث التفاؤل الفرح بين الفلسطينيين، وترسم بسمة غائبة على وجوه العائلات، كما تعيد الحياة إلى مدينة بيت لحم التي تعاني كما باقي المدن الفلسطينية من الظروف الصعبة، ولا تزال هذه الظروف تؤثر على الواقع".وأضافت: "هذه الخطوة مهمة لتعزيز السياحة الخارجية التي ما زالت ضئيلة جدا، ومن خلال إضاءة الشجرة نوجه رسالة إلى العالم للقدوم إلى بيت لحم والاحتفال بعيد الميلاد، فهذه المدينة آمنة وتنتظر الزوار".وقدمت مجموعة الكشافة الفلسطينية بعض من المعزوفات الوطنية، وتلاها دقيقة صمت من أجل قتلى فلسطين، وذلك للتعبير عن الصمود في وجه القتل والدمار، رغم التحديات التي ما تزال فلسطين تواجهها، وبالرغم من تلك الظروف الصعبة التي حضرت في مراسم إضاءة الشجرة، فإنَّ الحضور عبروا عن الأمل والفرح لعل المستقبل يكون أجمل.ويقول المواطن فراس سليم لـ "سبوتنيك": "جئنا إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد وإضاءة الشجرة، وهنا نلتقي بأبناء شعبنا لنحتفل من أجل الأمل، وقد شعرت بالفرح وأنا أشاهد ضحكات الأطفال وفرحهم، وإن شاء الله تكون بداية سلام للشعب الفلسطيني".ويضيف المواطن يوسف زيدان :" لقد قدمت من منطقة بعيدة، وجئت مع عائلتي لحضور هذه اللحظات الجميلة، ونحتفل بالعيد مع إضاءة الشجرة بحضور عدد كبير من الناس، هو شعور رائع بالتفاؤل والأمل، وإن شاء الله يعم السلام على الأرض".وتخلل فعاليات إضاءة الشجرة رسائل تهنئة وتضامن من شخصيات ومؤسسات دولية، أكدت دعمها لمدينة بيت خلال موسم الأعياد، واعتزازها بالمكانة التي تحملها أمام العالم.وقال رئيس بلدية بيت لحم ماهر قنواتي: إن :مدينة الميلاد التي انطلقت منها رسالة السلام قبل أكثر من ألفي عام، ما تزال تحمل رسالتها الأصلية رغم الجراح، مشددا على أن إضاءة الشجرة هذا العام تمثل الأمل والمحبة".وأضاف خلال كلمته في الاحتفال: إن "بيت لحم ما زالت تقف شامخة رغم الألم، وتجدد نورها للعالم برسالة الميلاد القائمة على العدل والحرية والكرامة الإنسانية، وأشار إلى الرسالة التي تلقّاها مؤخرا من قداسة البابا لاوون الرابع عشر، والتي عبّر فيها عن محبته وصلاته لأبناء بيت لحم ودعمه لقضيتهم، مؤكداً أن كلمات قداسته تمنح الشعب الفلسطيني بارقة أمل رغم ما يعيشه من معاناة، خصوصاً في غزة".وبينت لوسي ثلجية نائبة رئيس بلدية بيت لحم، أنَّ شعار هذا العام هو:" قومي استنيري يا بيت لحم، لأن نور السلام قد أشرق من جديد، وهو دعوة للمدينة، ولأطفال غزة، وإلى كل من عانى وتألم، وليعلم الجميع أن الفلسطينيين يتمسكون بالبقاء فوق أرضهم كغصن الزيتون".وأكدت لوسي ثلجية لوكالة "سبوتنيك": "تعزيز صمودنا في هذه الأرض يمنحنا الأمل بالمستقبل، وأنَّ القادم أفضل، ومن بيت لحم نقول النور والرجاء والصمود في الأرض، ونحن باقون كغصن الزيتون".وقال رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين: "نضيء شجرتنا هذا العام وقلوبنا مع أهلنا في غزة وشهدائنا الذين ارتقوا أطفالا ونساء وشيوخا، نضيئها فيما تتعرض القدس والضفة الغربية لاعتداءات مستمرة في محاولة لطمس هويتها، ومع ذلك تبقى بيت لحم شامخة لتقول: لا حرب تطفئ نورنا، ولا حصار يغير إرادتنا، ولا احتلال يستطيع أن يسقط حقنا".وأضاف في كلمة خلال الاحتفال: "إضاءة الشجرة في بيت لحم ليست مجرد احتفال، بل إعلان عن وحدة شعبنا، وعن التقاء الكنائس والمؤسسات وكافة مكونات مجتمعنا في رسالة واحدة، هنا تمتزج أصوات الكنائس مع أصوات المساجد وتتعانق الصلوات من أجل هدف واحد يسعى نحو الحرية والاستقلال".وبعد عامين من إلغاء جميع الاحتفالات العامة بعيد الميلاد بسبب الحرب، حيث لم تتح للفلسطنيين فرصة للاحتفال والفرح، تجدد بيت لحم الأمل في مستقبل أفضل لهم، وتضيء شجرتها للمرة الأولى منذ عامين.

