عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، العميد عبد الله آل شايع، أن التحولات الإقليمية المتسارعة والضغوط الدولية المتزايدة تفرض ضرورة وجود تماسك خليجي وعربي... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T15:40+0000

وقال العميد عبد الله آل شايع، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اتخذتا موقفا واضحا وصارما برفض مطالب إدارة ترامب بالانضمام إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية".وأشار إلى أن هذا الموقف ينطلق من قاعدة سياسية ثابتة مفادها لا تطبيع دون حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد آل شايع على أن هذا الموقف السعودي العماني لم يكن مجرد مناورة سياسية، بل هو تعبير عن رؤية استراتيجية عميقة تعتبر أن التطبيع ليس غاية بحد ذاته، بل خطوة يجب أن تأتي في سياق تسوية سياسية حقيقية تخدم الحقوق الفلسطينية، بعيدا عن سياق الضغوط الظرفية.وأضاف أن واشنطن تملك القدرة على التوصل إلى تفاهمات أو اتفاق مع طهران بشأن الملف النووي بمعزل عن مسار التطبيع الخليجي، موضحا أن المسار النووي بين واشنطن وطهران تحكمه حسابات أمنية واستراتيجية مستقلة، رغم أن تجاهل الهواجس الخليجية يظل عاملا مؤثرا في استقرار واستدامة أي اتفاق من هذا النوع.وتابع آل شايع أن الموقف الحازم الذي أبدته الرياض ومسقط تجاه ملف التطبيع لم يؤدّ إلى توتر مع الإدارة الأمريكية، بل أسهم في إعادة العلاقة إلى إطارها الطبيعي كشراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لا على "الإملاءات"، لافتًا إلى أن واشنطن تدرك تماما أن السعودية دولة محورية لا يمكن نجاح أي ترتيبات إقليمية دون مشاركتها، كما تثمن الدور التوازني الذي تلعبه عُمان كعنصر استقرار في المنطقة.وشدد على أن الموقف "السعودي - العماني" المشترك قد عزز التوازن داخل البيت الخليجي، وأرسل رسالة واضحة مفادها أن القرارات المصيرية في المنطقة لا تُتخذ تحت الضغط، بل وفقا للرؤى المشتركة والمصالح القومية.وفي وقت سابق، حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران.وفي منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها، السبت، حول جهود إنهاء الحرب مع إيران.وقال: "أوضحت أنه بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة حل هذه المعضلة المعقدة، يجب على جميع هذه الدول، كحد أدنى وبشكل متزامن، الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية".وأدت الاتفاقيات الإبراهيمية التي تمّ توقيعها برعاية ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

