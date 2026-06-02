عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، العميد عبد الله آل شايع، أن التحولات الإقليمية المتسارعة والضغوط الدولية المتزايدة تفرض ضرورة وجود تماسك خليجي وعربي... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
حصري
السعودية
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم العربي
العالم
وقال العميد عبد الله آل شايع، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اتخذتا موقفا واضحا وصارما برفض مطالب إدارة ترامب بالانضمام إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية".وأشار إلى أن هذا الموقف ينطلق من قاعدة سياسية ثابتة مفادها لا تطبيع دون حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد آل شايع على أن هذا الموقف السعودي العماني لم يكن مجرد مناورة سياسية، بل هو تعبير عن رؤية استراتيجية عميقة تعتبر أن التطبيع ليس غاية بحد ذاته، بل خطوة يجب أن تأتي في سياق تسوية سياسية حقيقية تخدم الحقوق الفلسطينية، بعيدا عن سياق الضغوط الظرفية.وأضاف أن واشنطن تملك القدرة على التوصل إلى تفاهمات أو اتفاق مع طهران بشأن الملف النووي بمعزل عن مسار التطبيع الخليجي، موضحا أن المسار النووي بين واشنطن وطهران تحكمه حسابات أمنية واستراتيجية مستقلة، رغم أن تجاهل الهواجس الخليجية يظل عاملا مؤثرا في استقرار واستدامة أي اتفاق من هذا النوع.وتابع آل شايع أن الموقف الحازم الذي أبدته الرياض ومسقط تجاه ملف التطبيع لم يؤدّ إلى توتر مع الإدارة الأمريكية، بل أسهم في إعادة العلاقة إلى إطارها الطبيعي كشراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لا على "الإملاءات"، لافتًا إلى أن واشنطن تدرك تماما أن السعودية دولة محورية لا يمكن نجاح أي ترتيبات إقليمية دون مشاركتها، كما تثمن الدور التوازني الذي تلعبه عُمان كعنصر استقرار في المنطقة.وشدد على أن الموقف "السعودي - العماني" المشترك قد عزز التوازن داخل البيت الخليجي، وأرسل رسالة واضحة مفادها أن القرارات المصيرية في المنطقة لا تُتخذ تحت الضغط، بل وفقا للرؤى المشتركة والمصالح القومية.وفي وقت سابق، حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران.وفي منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها، السبت، حول جهود إنهاء الحرب مع إيران.وقال: "أوضحت أنه بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة حل هذه المعضلة المعقدة، يجب على جميع هذه الدول، كحد أدنى وبشكل متزامن، الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية".وأدت الاتفاقيات الإبراهيمية التي تمّ توقيعها برعاية ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، العميد عبد الله آل شايع، أن التحولات الإقليمية المتسارعة والضغوط الدولية المتزايدة تفرض ضرورة وجود تماسك خليجي وعربي يحفظ وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية، ويمنع تفكك المواقف في لحظة سياسية حساسة تتطلب أعلى درجات التنسيق.
وقال العميد عبد الله آل شايع، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اتخذتا موقفا واضحا وصارما برفض مطالب إدارة ترامب بالانضمام إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية".
وأشار إلى أن هذا الموقف ينطلق من قاعدة سياسية ثابتة مفادها لا تطبيع دون حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد آل شايع على أن هذا الموقف السعودي العماني لم يكن مجرد مناورة سياسية، بل هو تعبير عن رؤية استراتيجية عميقة تعتبر أن التطبيع ليس غاية بحد ذاته، بل خطوة يجب أن تأتي في سياق تسوية سياسية حقيقية تخدم الحقوق الفلسطينية، بعيدا عن سياق الضغوط الظرفية.
وأضاف أن واشنطن تملك القدرة على التوصل إلى تفاهمات أو اتفاق مع طهران بشأن الملف النووي بمعزل عن مسار التطبيع الخليجي، موضحا أن المسار النووي بين واشنطن وطهران تحكمه حسابات أمنية واستراتيجية مستقلة، رغم أن تجاهل الهواجس الخليجية يظل عاملا مؤثرا في استقرار واستدامة أي اتفاق من هذا النوع.
وتابع آل شايع أن الموقف الحازم الذي أبدته الرياض ومسقط تجاه ملف التطبيع لم يؤدّ إلى توتر مع الإدارة الأمريكية، بل أسهم في إعادة العلاقة إلى إطارها الطبيعي كشراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لا على "الإملاءات"، لافتًا إلى أن واشنطن تدرك تماما أن السعودية دولة محورية لا يمكن نجاح أي ترتيبات إقليمية دون مشاركتها، كما تثمن الدور التوازني الذي تلعبه عُمان كعنصر استقرار في المنطقة.

وفيما يخص وحدة مجلس التعاون الخليجي، أضاف آل شايع أن الضغوط الخارجية قد تخلق تباينات في "الأدوات والأساليب"، لكنها لن تنتج انقساما استراتيجيا بين دول المجلس، مؤكدًا أن العواصم الخليجية تتفق على ثوابت رئيسية تشمل دعم القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع المجاني، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وعدم السماح بفرض ترتيبات خارجية على حساب مصالحها العليا.

وشدد على أن الموقف "السعودي - العماني" المشترك قد عزز التوازن داخل البيت الخليجي، وأرسل رسالة واضحة مفادها أن القرارات المصيرية في المنطقة لا تُتخذ تحت الضغط، بل وفقا للرؤى المشتركة والمصالح القومية.
وفي وقت سابق، حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران.
وفي منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها، السبت، حول جهود إنهاء الحرب مع إيران.
وقال: "أوضحت أنه بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة حل هذه المعضلة المعقدة، يجب على جميع هذه الدول، كحد أدنى وبشكل متزامن، الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية".
وأدت الاتفاقيات الإبراهيمية التي تمّ توقيعها برعاية ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
