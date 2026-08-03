https://sarabic.ae/20260803/بيان-مصري-قطري-تركي-يدعو-الجميع-للالتزام-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1115744159.html

بيان مصري قطري تركي يدعو الجميع للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

بيان مصري قطري تركي يدعو الجميع للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعربت مصر وقطر وتركيا، بصفتها الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في قطاع غزة، محذرة من تداعيات استمرارها على... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T20:30+0000

2026-08-03T20:30+0000

2026-08-03T20:30+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار تركيا اليوم

قطر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069563912_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c10dfbe240db238e403c9e6c8ee017b.jpg

وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين في القاهرة، أن استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وشدد الوسطاء على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه.وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح، معتبرًا أن استمرار التصعيد يهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام.ولفت الوسطاء إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف التوصل إلى توافق بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية بأنه "اتفاق تاريخي"، مؤكدين أهمية الحفاظ على الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية

https://sarabic.ae/20260803/نزع-سلاح-حماس-ما-الموقف-الإسرائيلي-المتوقع-من-اتفاق-غزة-الأخير؟-1115736577.html

https://sarabic.ae/20260803/نتنياهو-يجب-تجريد-حماس-من-سلاحها-قبل-الانتقال-إلى-مرحلة-الإعمار-1115742445.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

مصر

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم