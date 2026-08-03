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بيان مصري قطري تركي يدعو الجميع للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
بيان مصري قطري تركي يدعو الجميع للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعربت مصر وقطر وتركيا، بصفتها الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في قطاع غزة، محذرة من تداعيات استمرارها على... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T20:30+0000
2026-08-03T20:30+0000
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وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين في القاهرة، أن استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وشدد الوسطاء على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه.وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح، معتبرًا أن استمرار التصعيد يهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام.ولفت الوسطاء إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف التوصل إلى توافق بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية بأنه "اتفاق تاريخي"، مؤكدين أهمية الحفاظ على الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض ومسقط أفشلتا ضغوط واشنطن للتطبيع المجاني.. وموقفنا ليس مناورة سياسية
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https://sarabic.ae/20260803/نتنياهو-يجب-تجريد-حماس-من-سلاحها-قبل-الانتقال-إلى-مرحلة-الإعمار-1115742445.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم

بيان مصري قطري تركي يدعو الجميع للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

20:30 GMT 03.08.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021
آثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعربت مصر وقطر وتركيا، بصفتها الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في قطاع غزة، محذرة من تداعيات استمرارها على مسار التهدئة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين في القاهرة، أن استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد الوسطاء على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه.
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وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح، معتبرًا أن استمرار التصعيد يهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام.
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19:24 GMT
ولفت الوسطاء إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف التوصل إلى توافق بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية بأنه "اتفاق تاريخي"، مؤكدين أهمية الحفاظ على الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد مجلس السلام في غزة، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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