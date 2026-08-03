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"مجلس السلام" في غزة: الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر سيحدث بعد نزع سلاح "حماس"
"مجلس السلام" في غزة: الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر سيحدث بعد نزع سلاح "حماس"
سبوتنيك عربي
أكد مجلس السلام في غزة، اليوم الاثنين، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان مجلس السلام أنه "خلافا للتقارير غير الدقيقة، فإن الانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر (في قطاع غزة) لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بالكامل، وفقًا لما تعهدت به حركة حماس أمام الوسطاء. ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق" .وأشار إلى أن "الهدف واضح ولا خلاف عليه، ويتمثل في النزع الكامل للأسلحة في قطاع غزة والانتقال من حكم السلاح إلى إدارة مدنية . تحقيق هذا الهدف سيكون عملية متدرجة، وسيجرى تحديد آلياتها في المرحلة المقبلة من العمل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".إعلام إسرائيلي: مجلس السلام قد يبدأ تنفيذ مشاريع للبنى التحتية في غزة الشهر الجاريعراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
"مجلس السلام" في غزة: الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر سيحدث بعد نزع سلاح "حماس"
أكد مجلس السلام في غزة، اليوم الاثنين، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس.
وجاء في بيان مجلس السلام أنه "خلافا للتقارير غير الدقيقة، فإن الانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر (في قطاع غزة) لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بالكامل، وفقًا لما تعهدت به حركة حماس أمام الوسطاء. ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق" .
وأضاف البيان أنه "في إطار عملية نزع السلاح في قطاع غزة، وتمكين الانتقال إلى إدارة مدنية، وتهيئة مستقبل أكثر أمنًا لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، عُقد في وقت سابق اليوم الاثنين اجتماع بين الممثل السامي نيكولاي ملادينوف، برفقة فريق مجلس السلام، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه".
وأشار إلى أن "الهدف واضح ولا خلاف عليه، ويتمثل في النزع الكامل للأسلحة في قطاع غزة والانتقال من حكم السلاح إلى إدارة مدنية . تحقيق هذا الهدف سيكون عملية متدرجة، وسيجرى تحديد آلياتها في المرحلة المقبلة من العمل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي"
يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية
من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".