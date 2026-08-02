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عراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية
عراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز في مراحلها النهائية. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T17:17+0000
2026-08-02T17:17+0000
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وقال عراقجي خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "المفاوضات (مع سلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز) في طريقها إلى الانتهاء ووصلت إلى مراحلها النهائية".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260802/سنتكوم-تحويل-مسار-35-سفينة-وتعطيل-سفينتين-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115709356.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

عراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية

17:17 GMT 02.08.2026
© REUTERS Thaier Al-Sudaniوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© REUTERS Thaier Al-Sudani
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز في مراحلها النهائية.
وقال عراقجي خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "المفاوضات (مع سلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز) في طريقها إلى الانتهاء ووصلت إلى مراحلها النهائية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
"سنتكوم": تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران
16:10 GMT
وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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