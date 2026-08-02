https://sarabic.ae/20260802/عراقجي-المفاوضات-بين-إيران-وعمان-بشأن-مضيق-هرمز-في-مراحلها-النهائية-1115711064.html

عراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية

عراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز في مراحلها النهائية. 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T17:17+0000

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وقال عراقجي خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "المفاوضات (مع سلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز) في طريقها إلى الانتهاء ووصلت إلى مراحلها النهائية".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

https://sarabic.ae/20260802/سنتكوم-تحويل-مسار-35-سفينة-وتعطيل-سفينتين-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115709356.html

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