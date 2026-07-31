https://sarabic.ae/20260731/بقائي-الهجوم-الأمريكي-على-منازل-سكنية-في-جزيرة-قشم-يذكر-بأعمال-داعش-الإرهابية-1115646408.html
بقائي: الهجوم الأمريكي على منازل سكنية في جزيرة "قشم" يذكر بأعمال "داعش" الإرهابية
بقائي: الهجوم الأمريكي على منازل سكنية في جزيرة "قشم" يذكر بأعمال "داعش" الإرهابية
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الهجوم الأمريكي على منازل سكنية في جزيرة "قشم" جنوبي إيران، بأنها تُذكّر بأعمال تنظيم "داعش" الإرهابي... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونشر بقائي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، بشأن الهجوم الأمريكي على جزيرة "قشم"، والذي أسفر عن مقتل والديّ أسرة مكونة من 5 أفراد وطفلهما البالغ من العمر عامين وإصابة طفلين آخرين من الأسرة ذاتها.وقال بقائي إن "الهجوم الإجرامي الذي وقع الليلة الماضية، على منازل مواطنينا الشرفاء في جزيرة "قشم"، والذي أسفر عن تدمير عدد من المنازل، واستشهاد سائق التكسي الكادح قيصر جعفري، وزوجته زهراء جعفري، وطفلهما البريء، سينا، البالغ من العمر عامين، يُفطر قلب كل إنسان واعٍ".وأضاف: "هذه الجرائم، التي تُذكّر بأعمال "داعش" الإرهابية وتُرتكب تحت شعار "السلام بالقوة" بهدف معاقبة شعبٍ يُصرّ على حقوقه وكرامته واستقلاله، لن تحقق للمجرمين أي اقتدار أو مصداقية".وخاطب بقائي الجانب الأمريكي، قائلًا: "مع كل انفجار ومع كل جريمة، ومع كل حظر ومع كل تهديد، ومع كل عملية قتل أطفال، تُزيدون الإيرانيين عزمًا وتماسكًا في الدفاع عن وطنهم".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإيراني، أمس الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260730/ترامب-إيران-ستواجه-حربا-شاملة-ما-لم-تستجب-للمطالب-الأمريكية-1115639877.html
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أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
بقائي: الهجوم الأمريكي على منازل سكنية في جزيرة "قشم" يذكر بأعمال "داعش" الإرهابية
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الهجوم الأمريكي على منازل سكنية في جزيرة "قشم" جنوبي إيران، بأنها تُذكّر بأعمال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).
ونشر بقائي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، بشأن الهجوم الأمريكي على جزيرة "قشم"، والذي أسفر عن مقتل والديّ أسرة مكونة من 5 أفراد وطفلهما البالغ من العمر عامين وإصابة طفلين آخرين من الأسرة ذاتها.
وقال بقائي إن "الهجوم الإجرامي الذي وقع الليلة الماضية، على منازل مواطنينا الشرفاء في جزيرة "قشم"، والذي أسفر عن تدمير عدد من المنازل، واستشهاد سائق التكسي الكادح قيصر جعفري، وزوجته زهراء جعفري، وطفلهما البريء، سينا، البالغ من العمر عامين، يُفطر قلب كل إنسان واعٍ".
وأضاف: "هذه الجرائم، التي تُذكّر بأعمال "داعش" الإرهابية وتُرتكب تحت شعار "السلام بالقوة" بهدف معاقبة شعبٍ يُصرّ على حقوقه وكرامته واستقلاله، لن تحقق للمجرمين أي اقتدار أو مصداقية".
وخاطب بقائي الجانب الأمريكي
، قائلًا: "مع كل انفجار ومع كل جريمة، ومع كل حظر ومع كل تهديد، ومع كل عملية قتل أطفال، تُزيدون الإيرانيين عزمًا وتماسكًا في الدفاع عن وطنهم".
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإيراني، أمس الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".
وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية
في قاعدة الشيخ عيسى.
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران
. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.