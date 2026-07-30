https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-الشيخ-عيسى-في-البحرين-بمسيرات-ضمن-عملية-الصاعقة-1115640261.html
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بمسيرات ضمن عملية "الصاعقة"
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بمسيرات ضمن عملية "الصاعقة"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة". 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T18:49+0000
2026-07-30T18:49+0000
2026-07-30T18:49+0000
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وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى.وأوضح البيان أن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة" جاءت ردًا على مقتل العميد الطيار مجيد كاظمي، قائد طائرة "سوخوي 24" التابعة للقوة الجوية في الجيش الإيراني.وأشار البيان إلى أن قاعدة الشيخ عيسى تعد من أبرز القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، إذ تستضيف طائرات استطلاع، كما تستخدم مركزًا لصيانة المروحيات وقطع الطائرات المسيّرة.وأكد الجيش الإيراني أن الضربات المتكررة التي نفذتها قواته ألحقت أضرارًا جسيمة بقدرات القتال والإسناد القتالي للقوات الموجودة داخل القاعدة، وفقًا لما ورد في البيان.ومنذ 8 حتى 23 تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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https://sarabic.ae/20260730/عراقجي-يدين-موافقة-بلغاريا-على-نشر-طائرات-أمريكية-لدعم-العمليات-ضد-إيران-1115630117.html
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أخبار إيران, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بمسيرات ضمن عملية "الصاعقة"
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".
وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية
في قاعدة الشيخ عيسى.
وأوضح البيان أن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة" جاءت ردًا على مقتل العميد الطيار مجيد كاظمي، قائد طائرة "سوخوي 24" التابعة للقوة الجوية في الجيش الإيراني.
وأضاف الجيش الإيراني أن الهجمات التي نفذت، خلال الأيام الماضية، بما في ذلك هجمات الليلة الماضية على القواعد الأمريكية في المنطقة، ألحقت خسائر كبيرة بالمعدات ومراكز تمركز القوات الأمريكية، رغم وجود منظومات دفاعية وإجراءات حماية داخل تلك القواعد.
وأشار البيان إلى أن قاعدة الشيخ عيسى تعد من أبرز القواعد الأمريكية في منطقة الخليج
، إذ تستضيف طائرات استطلاع، كما تستخدم مركزًا لصيانة المروحيات وقطع الطائرات المسيّرة.
وأكد الجيش الإيراني أن الضربات المتكررة التي نفذتها قواته ألحقت أضرارًا جسيمة بقدرات القتال والإسناد القتالي للقوات الموجودة داخل القاعدة، وفقًا لما ورد في البيان.
ومنذ 8 حتى 23 تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران
. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.