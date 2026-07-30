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ترامب: إيران ستواجه حربا شاملة ما لم تستجب للمطالب الأمريكية
ترامب: إيران ستواجه حربا شاملة ما لم تستجب للمطالب الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيستأنف حربا شاملة ضد إيران ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T18:32+0000
2026-07-30T18:32+0000
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وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام غربية، ردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في استئناف حرب شاملة مع إيران: "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد". من ناحية أخرى، شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون "مشكلة كبيرة" إذا توقف عن صداقتهم. وقال: "إنهم محظوظون جدا لأنني صديقهم، وإلا لكانوا في ورطة كبيرة"، دون الخوض في التفاصيل. ومع ذلك، امتنع الرئيس الأمريكي عن التعليق على احتمال زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه لا يرغب في الحديث عن هذا الموضوع. وفي الأسبوع الماضي، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% ​​على سلع من 60 شريكا تجاريا، من بينهم الاتحاد الأوروبي. وفي شهر نيسان/ أبريل 2026، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد رفض الحلفاء الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقال إنه لم يعد ينظر إلى أوروبا كشريك دفاعي موثوق به، بعد رفض الأوروبيين دعوته لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260729/إعلام-نتنياهو-يتجنب-الضغط-على-ترامب-بشأن-إيران-1115610717.html
https://sarabic.ae/20260730/القيادة-الوسطى-الأمريكية-لم-تتضرر-أي-من-طائراتنا-في-الهجمات-الإيرانية-الأخيرة-1115636691.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران

ترامب: إيران ستواجه حربا شاملة ما لم تستجب للمطالب الأمريكية

18:32 GMT 30.07.2026
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيستأنف حربا شاملة ضد إيران ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام غربية، ردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في استئناف حرب شاملة مع إيران: "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد".
من ناحية أخرى، شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون "مشكلة كبيرة" إذا توقف عن صداقتهم.
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وقال: "إنهم محظوظون جدا لأنني صديقهم، وإلا لكانوا في ورطة كبيرة"، دون الخوض في التفاصيل.
ومع ذلك، امتنع الرئيس الأمريكي عن التعليق على احتمال زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه لا يرغب في الحديث عن هذا الموضوع.
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وفي الأسبوع الماضي، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% ​​على سلع من 60 شريكا تجاريا، من بينهم الاتحاد الأوروبي.
وفي شهر نيسان/ أبريل 2026، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد رفض الحلفاء الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقال إنه لم يعد ينظر إلى أوروبا كشريك دفاعي موثوق به، بعد رفض الأوروبيين دعوته لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.
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