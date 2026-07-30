https://sarabic.ae/20260730/ترامب-إيران-ستواجه-حربا-شاملة-ما-لم-تستجب-للمطالب-الأمريكية-1115639877.html

ترامب: إيران ستواجه حربا شاملة ما لم تستجب للمطالب الأمريكية

ترامب: إيران ستواجه حربا شاملة ما لم تستجب للمطالب الأمريكية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيستأنف حربا شاملة ضد إيران ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده. 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T18:32+0000

2026-07-30T18:32+0000

2026-07-30T18:32+0000

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وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام غربية، ردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في استئناف حرب شاملة مع إيران: "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد". من ناحية أخرى، شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون "مشكلة كبيرة" إذا توقف عن صداقتهم. وقال: "إنهم محظوظون جدا لأنني صديقهم، وإلا لكانوا في ورطة كبيرة"، دون الخوض في التفاصيل. ومع ذلك، امتنع الرئيس الأمريكي عن التعليق على احتمال زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه لا يرغب في الحديث عن هذا الموضوع. وفي الأسبوع الماضي، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% ​​على سلع من 60 شريكا تجاريا، من بينهم الاتحاد الأوروبي. وفي شهر نيسان/ أبريل 2026، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد رفض الحلفاء الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقال إنه لم يعد ينظر إلى أوروبا كشريك دفاعي موثوق به، بعد رفض الأوروبيين دعوته لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.

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