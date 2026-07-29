https://sarabic.ae/20260729/إعلام-نتنياهو-يتجنب-الضغط-على-ترامب-بشأن-إيران-1115610717.html

إعلام: نتنياهو يتجنب الضغط على ترامب بشأن إيران

إعلام: نتنياهو يتجنب الضغط على ترامب بشأن إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجنب توجيه مطالب مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، ويتبنى... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T23:43+0000

2026-07-29T23:43+0000

2026-07-29T23:45+0000

بنيامين نتنياهو

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

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ووفقًا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين: "في محاولته التأثير على نهج إدارة ترامب تجاه الحرب مع إيران، لا يذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حد المطالبة باتخاذ إجراءات محددة، بل يكتفي بتقديم المشورة والمعلومات".وأضافت أن هذا النهج يُعد اعترافًا ضمنيًا بأن إسرائيل، ونتنياهو على وجه الخصوص، باتا مضطرين إلى توخي الحذر في التعامل مع ترمب. فبعدما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي ومساعدوه يقدمون للرئيس الأمريكي توصيات محددة بشأن إيران، أصبح نتنياهو الآن أكثر تحفظًا.وأشارت إلى أنه خلال لقائه مع ترامب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 28 يوليو/تموز، لم يدعُ إلى اتخاذ خطوات بعينها، بل استعرض بالتفصيل جميع السيناريوهات المحتملة، بحسب مصدر إسرائيلي رفيع.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "الإسرائيليون يدركون أن ترامب هو من يدير كل شيء، ولذلك يتصرفون بحذر حتى لا يبدوا وكأنهم يفرضون مطالب... لقد أصيب البيت الأبيض بخيبة أمل من نتنياهو خلال تطورات الصراع الإيراني".وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، يوم الأربعاء 29 يوليو/تموز، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن نتنياهو ناقش مع ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.وأضاف المسؤول أن تشديد الضغوط، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري، يُعد أحد ثلاثة خيارات ناقشها الزعيمان ويدرسها ترامب، فيما يتمثل الخياران الآخران في التوصل إلى اتفاق مع إيران، أو استئناف الضربات العسكرية وتكثيفها.كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب استقبل نتنياهو في البيت الأبيض بقدر أقل من الحفاوة المعتادة، وأن نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بدا أضعف بكثير على خلفية استمرار الصراع مع إيران.وجاء اجتماع ترامب ونتنياهو، الثلاثاء في ظل استمرار التوتر مع إيران، بعد أشهر من التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين طهران وتل أبيب، وسط مساعٍ أمريكية لمنع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

https://sarabic.ae/20260728/نتنياهو-يتحدث-عما-دار-في-لقائه-مع-ترامب-1115581572.html

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