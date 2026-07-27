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https://sarabic.ae/20260727/ترامب-يبحث-مع-نتنياهو-الملف-الإيراني-وتوسيع-اتفاقيات-أبراهام-في-البيت-الأبيض-1115557696.html
ترامب يبحث مع نتنياهو الملف الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام في البيت الأبيض
ترامب يبحث مع نتنياهو الملف الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لبحث تطورات الصراع مع إيران، إلى جانب مناقشة... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T23:00+0000
2026-07-27T23:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
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وأكد البيت الأبيض أيضًا أن ترامب سيستقبل في اليوم نفسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في لقاء منفصل يتناول تطورات الحرب في أوكرانيا وعددًا من الملفات الدولية.ومن المنتظر أن يناقش الجانبان توسيع اتفاقيات أبراهام، التي أُطلقت عام 2020 برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، في إطار جهود واشنطن لضم دول جديدة إلى الاتفاقيات.كما يتضمن جدول الأعمال بحث التقدم في تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي بشأن لبنان، إضافة إلى التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.ويكتسب اللقاء أهمية خاصة، إذ يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التنسيق مع حلفائها بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها إيران ولبنان ومستقبل مسار التطبيع في الشرق الأوسط.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران

ترامب يبحث مع نتنياهو الملف الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام في البيت الأبيض

23:00 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 23:18 GMT 27.07.2026)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لبحث تطورات الصراع مع إيران، إلى جانب مناقشة توسيع اتفاقيات أبراهام، ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي الخاص بلبنان، بحسب ما أكده البيت الأبيض.
وأكد البيت الأبيض أيضًا أن ترامب سيستقبل في اليوم نفسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في لقاء منفصل يتناول تطورات الحرب في أوكرانيا وعددًا من الملفات الدولية.
ويأتي اجتماع ترامب ونتنياهو في ظل استمرار التوتر مع إيران، بعد أشهر من التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين طهران وتل أبيب، وسط مساعٍ أمريكية لمنع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
ومن المنتظر أن يناقش الجانبان توسيع اتفاقيات أبراهام، التي أُطلقت عام 2020 برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، في إطار جهود واشنطن لضم دول جديدة إلى الاتفاقيات.
كما يتضمن جدول الأعمال بحث التقدم في تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي بشأن لبنان، إضافة إلى التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.
قدرات إيران الصاروخية... من "شاهد" إلى القوة فرط الصوتية
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad

لقطة توثق لحظة إطلاق صاروخ أرض-بحر من طراز "صاعقة" من قبل الحرس الثوري خلال مناورة في الجزء الشرقي من مضيق هرمز.

لقطة توثق لحظة إطلاق صاروخ أرض-بحر من طراز &quot;صاعقة&quot; من قبل الحرس الثوري خلال مناورة في الجزء الشرقي من مضيق هرمز. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad

لقطة توثق لحظة إطلاق صاروخ أرض-بحر من طراز "صاعقة" من قبل الحرس الثوري خلال مناورة في الجزء الشرقي من مضيق هرمز.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

صواريخ إيرانية تعبر فوق سماء وسط إسرائيل، خلال ساعات الليل.

صواريخ إيرانية تعبر فوق سماء وسط إسرائيل، خلال ساعات الليل. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

صواريخ إيرانية تعبر فوق سماء وسط إسرائيل، خلال ساعات الليل.

© AP Photo / Vahid Salemi

الحرس الثوري الإيراني يعرض منظومات صواريخ "سجيل" خلال عرض عسكري سنوي.

الحرس الثوري الإيراني يعرض منظومات صواريخ &quot;سجيل&quot; خلال عرض عسكري سنوي. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Vahid Salemi

الحرس الثوري الإيراني يعرض منظومات صواريخ "سجيل" خلال عرض عسكري سنوي.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

إيرانيون يشاركون في مسيرة إحياء للذكرى 37 للثورة الإسلامية، وبجانبهم تظهر صواريخ "عماد الباليستية أرض-أرض بعيدة المدى"، التي عرضتها القوات الإيرانية، في طهران.

 إيرانيون يشاركون في مسيرة إحياء للذكرى 37 للثورة الإسلامية، وبجانبهم تظهر صواريخ &quot;عماد الباليستية أرض-أرض بعيدة المدى&quot;، التي عرضتها القوات الإيرانية، في طهران. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

إيرانيون يشاركون في مسيرة إحياء للذكرى 37 للثورة الإسلامية، وبجانبهم تظهر صواريخ "عماد الباليستية أرض-أرض بعيدة المدى"، التي عرضتها القوات الإيرانية، في طهران.

© AP Photo / Vahid Salemi

طائرة "مهاجر-10" المسيرة، محلية الصنع، في معرض بمجمع عسكري تابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

طائرة &quot;مهاجر-10&quot; المسيرة، محلية الصنع، في معرض بمجمع عسكري تابع لوزارة الدفاع الإيرانية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

طائرة "مهاجر-10" المسيرة، محلية الصنع، في معرض بمجمع عسكري تابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

© AP Photo / Iranian Defense Ministry/Vahid Reza Alaei

صورة توثق إطلاق صاروخ "فاتح-110" أرض-أرض قصير المدى، المُجهز بنظام توجيه عالي الدقة.

صورة توثق إطلاق صاروخ &quot;فاتح-110&quot; أرض-أرض قصير المدى، المُجهز بنظام توجيه عالي الدقة. - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Iranian Defense Ministry/Vahid Reza Alaei

صورة توثق إطلاق صاروخ "فاتح-110" أرض-أرض قصير المدى، المُجهز بنظام توجيه عالي الدقة.

© AP Photo / Tasnim News Agency/Hossein Zohrevand

نساء ينظرن إلى صاروخ "فتاح" خلال حفل أقيم في طهران.

نساء ينظرن إلى صاروخ &quot;فتاح&quot; خلال حفل أقيم في طهران. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Tasnim News Agency/Hossein Zohrevand

نساء ينظرن إلى صاروخ "فتاح" خلال حفل أقيم في طهران.

© AP Photo / Iranian Defense Ministry

لحظة إطلاق صاروخ "خرمشهر-4" في إيران.

لحظة إطلاق صاروخ &quot;خرمشهر-4&quot; في إيران. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Iranian Defense Ministry

لحظة إطلاق صاروخ "خرمشهر-4" في إيران.

© AP Photo / Vahid Salemi

طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد-136 بي" خلال عرض عسكري سنوي للقوات المسلحة الإيرانية.

 طائرات مسيرة إيرانية من طراز &quot;شاهد-136 بي&quot; خلال عرض عسكري سنوي للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Vahid Salemi

طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد-136 بي" خلال عرض عسكري سنوي للقوات المسلحة الإيرانية.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / پهپاد آرش (cropped image)

صورة لطائرة "أراش 2" الهجومية الإيرانية بعيدة المدى أحادية الاتجاه، في السماء تحمل رأسا حربيا يزن 150 كيلوغراما.

صورة لطائرة &quot;أراش 2&quot; الهجومية الإيرانية بعيدة المدى أحادية الاتجاه، في السماء تحمل رأسا حربيا يزن 150 كيلوغراما. - سبوتنيك عربي
10/12
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / پهپاد آرش (cropped image)

صورة لطائرة "أراش 2" الهجومية الإيرانية بعيدة المدى أحادية الاتجاه، في السماء تحمل رأسا حربيا يزن 150 كيلوغراما.

CC BY 4.0 / Fars Media Corporation / Kheibar Shekan (cropped image)

صاروخ باليستي إيراني متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب، معروض على آلية عسكرية، وسط حشد من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

 صاروخ باليستي إيراني متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب، معروض على آلية عسكرية، وسط حشد من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري. - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Fars Media Corporation / Kheibar Shekan (cropped image)

صاروخ باليستي إيراني متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب، معروض على آلية عسكرية، وسط حشد من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

© AP Photo / Baz Ratner

صاروخ عنقودي تم إطلاقه من إيران، يعبر سماء تل أبيب، خلال الليل.

صاروخ عنقودي تم إطلاقه من إيران، يعبر سماء تل أبيب، خلال الليل. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Baz Ratner

صاروخ عنقودي تم إطلاقه من إيران، يعبر سماء تل أبيب، خلال الليل.

1/12
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad

لقطة توثق لحظة إطلاق صاروخ أرض-بحر من طراز "صاعقة" من قبل الحرس الثوري خلال مناورة في الجزء الشرقي من مضيق هرمز.

2/12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

صواريخ إيرانية تعبر فوق سماء وسط إسرائيل، خلال ساعات الليل.

3/12
© AP Photo / Vahid Salemi

الحرس الثوري الإيراني يعرض منظومات صواريخ "سجيل" خلال عرض عسكري سنوي.

4/12
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

إيرانيون يشاركون في مسيرة إحياء للذكرى 37 للثورة الإسلامية، وبجانبهم تظهر صواريخ "عماد الباليستية أرض-أرض بعيدة المدى"، التي عرضتها القوات الإيرانية، في طهران.

5/12
© AP Photo / Vahid Salemi

طائرة "مهاجر-10" المسيرة، محلية الصنع، في معرض بمجمع عسكري تابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

6/12
© AP Photo / Iranian Defense Ministry/Vahid Reza Alaei

صورة توثق إطلاق صاروخ "فاتح-110" أرض-أرض قصير المدى، المُجهز بنظام توجيه عالي الدقة.

7/12
© AP Photo / Tasnim News Agency/Hossein Zohrevand

نساء ينظرن إلى صاروخ "فتاح" خلال حفل أقيم في طهران.

8/12
© AP Photo / Iranian Defense Ministry

لحظة إطلاق صاروخ "خرمشهر-4" في إيران.

9/12
© AP Photo / Vahid Salemi

طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد-136 بي" خلال عرض عسكري سنوي للقوات المسلحة الإيرانية.

10/12
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / پهپاد آرش (cropped image)

صورة لطائرة "أراش 2" الهجومية الإيرانية بعيدة المدى أحادية الاتجاه، في السماء تحمل رأسا حربيا يزن 150 كيلوغراما.

11/12
CC BY 4.0 / Fars Media Corporation / Kheibar Shekan (cropped image)

صاروخ باليستي إيراني متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب، معروض على آلية عسكرية، وسط حشد من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

12/12
© AP Photo / Baz Ratner

صاروخ عنقودي تم إطلاقه من إيران، يعبر سماء تل أبيب، خلال الليل.

ويكتسب اللقاء أهمية خاصة، إذ يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التنسيق مع حلفائها بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها إيران ولبنان ومستقبل مسار التطبيع في الشرق الأوسط.
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