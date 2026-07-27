ترامب يبحث مع نتنياهو الملف الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام في البيت الأبيض

وأكد البيت الأبيض أيضًا أن ترامب سيستقبل في اليوم نفسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في لقاء منفصل يتناول تطورات الحرب في أوكرانيا وعددًا من الملفات الدولية.ومن المنتظر أن يناقش الجانبان توسيع اتفاقيات أبراهام، التي أُطلقت عام 2020 برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، في إطار جهود واشنطن لضم دول جديدة إلى الاتفاقيات.كما يتضمن جدول الأعمال بحث التقدم في تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي بشأن لبنان، إضافة إلى التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.ويكتسب اللقاء أهمية خاصة، إذ يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التنسيق مع حلفائها بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها إيران ولبنان ومستقبل مسار التطبيع في الشرق الأوسط.
يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لبحث تطورات الصراع مع إيران، إلى جانب مناقشة توسيع اتفاقيات أبراهام، ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي الخاص بلبنان، بحسب ما أكده البيت الأبيض.
وأكد البيت الأبيض أيضًا أن ترامب سيستقبل في اليوم نفسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في لقاء منفصل يتناول تطورات الحرب في أوكرانيا وعددًا من الملفات الدولية.
ويأتي اجتماع ترامب ونتنياهو في ظل استمرار التوتر مع إيران، بعد أشهر من التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين طهران وتل أبيب، وسط مساعٍ أمريكية لمنع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
ومن المنتظر أن يناقش الجانبان توسيع اتفاقيات أبراهام، التي أُطلقت عام 2020 برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، في إطار جهود واشنطن لضم دول جديدة إلى الاتفاقيات.
كما يتضمن جدول الأعمال بحث التقدم في تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي بشأن لبنان، إضافة إلى التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.
صاروخ عنقودي تم إطلاقه من إيران، يعبر سماء تل أبيب، خلال الليل.
ويكتسب اللقاء أهمية خاصة، إذ يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التنسيق مع حلفائها بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها إيران ولبنان ومستقبل مسار التطبيع في الشرق الأوسط.