https://sarabic.ae/20260727/ترامب-يبحث-مع-نتنياهو-الملف-الإيراني-وتوسيع-اتفاقيات-أبراهام-في-البيت-الأبيض-1115557696.html

ترامب يبحث مع نتنياهو الملف الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام في البيت الأبيض

ترامب يبحث مع نتنياهو الملف الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام في البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لبحث تطورات الصراع مع إيران، إلى جانب مناقشة... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T23:00+0000

2026-07-27T23:00+0000

2026-07-27T23:18+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_93e17857270bbdfefbccb84dfb568696.jpg

وأكد البيت الأبيض أيضًا أن ترامب سيستقبل في اليوم نفسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في لقاء منفصل يتناول تطورات الحرب في أوكرانيا وعددًا من الملفات الدولية.ومن المنتظر أن يناقش الجانبان توسيع اتفاقيات أبراهام، التي أُطلقت عام 2020 برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، في إطار جهود واشنطن لضم دول جديدة إلى الاتفاقيات.كما يتضمن جدول الأعمال بحث التقدم في تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي بشأن لبنان، إضافة إلى التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.ويكتسب اللقاء أهمية خاصة، إذ يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التنسيق مع حلفائها بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها إيران ولبنان ومستقبل مسار التطبيع في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران