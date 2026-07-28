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نتنياهو يتحدث عما دار في لقائه مع ترامب
نتنياهو يتحدث عما دار في لقائه مع ترامب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من بين أفضل المحادثات التي جمعتهما، مشيدًا بما وصفه... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T20:50+0000
2026-07-28T20:50+0000
نتياهو
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال نتنياهو، في تصريحات عقب اللقاء، إن "المباحثات اتسمت بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل، وبفهم مشترك للهدف الأساسي المتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".ولم تُنشر حتى الآن أي تسجيلات مصورة للاجتماع، فيما اقتصر ما تم تداوله على صور ثابتة من اللقاء.ويأتي اجتماع ترامب ونتنياهو في ظل استمرار التوتر مع إيران، بعد أشهر من التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين طهران وتل أبيب، وسط مساعٍ أمريكية لمنع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260727/ترامب-يبحث-مع-نتنياهو-الملف-الإيراني-وتوسيع-اتفاقيات-أبراهام-في-البيت-الأبيض-1115557696.html
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نتياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نتياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نتنياهو يتحدث عما دار في لقائه مع ترامب

20:50 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Kobi Gideonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Kobi Gideon
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من بين أفضل المحادثات التي جمعتهما، مشيدًا بما وصفه بأجواء الشراكة والتفاهم التي سادت الاجتماع.
وقال نتنياهو، في تصريحات عقب اللقاء، إن "المباحثات اتسمت بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل، وبفهم مشترك للهدف الأساسي المتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

من جانبه، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ترامب ونتنياهو جددا خلال الاجتماع التزامهما بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، واصفاً اللقاء بأنه إيجابي للغاية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ترامب يبحث مع نتنياهو الملف الإيراني وتوسيع اتفاقيات "أبراهام" في البيت الأبيض
أمس, 23:00 GMT
ولم تُنشر حتى الآن أي تسجيلات مصورة للاجتماع، فيما اقتصر ما تم تداوله على صور ثابتة من اللقاء.
ويأتي اجتماع ترامب ونتنياهو في ظل استمرار التوتر مع إيران، بعد أشهر من التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين طهران وتل أبيب، وسط مساعٍ أمريكية لمنع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
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