https://sarabic.ae/20260730/القيادة-الوسطى-الأمريكية-لم-تتضرر-أي-من-طائراتنا-في-الهجمات-الإيرانية-الأخيرة-1115636691.html

القيادة الوسطى الأمريكية: لم تتضرر أي من طائراتنا في الهجمات الإيرانية الأخيرة

القيادة الوسطى الأمريكية: لم تتضرر أي من طائراتنا في الهجمات الإيرانية الأخيرة

سبوتنيك عربي

نفت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية ونسبتها إلى الحرس الثوري الإيراني،... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T16:30+0000

2026-07-30T16:30+0000

2026-07-30T16:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

الحرس الثوري الإيراني

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113054328_0:0:1519:855_1920x0_80_0_0_aeae97d4e81cfaf392ec3a06cf495841.jpg

وقالت في بيان، إن الحرس الثوري الإيراني يزعم أن الممرات البحرية المفتوحة في مضيق هرمز تمثل خطرا على السفن التجارية، مؤكدةً أن التهديدات الحقيقية للملاحة التجارية، بحسب البيان، تأتي من التصريحات العدائية ومحاولات الهجوم التي ينفذها الحرس الثوري ضد السفن وطواقمها المدنية. وأضاف البيان أن المزاعم الإيرانية بشأن تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" خلال هجوم على قاعدة جوية أمريكية غير صحيحة، مشيرًا إلى أن أي طائرة أمريكية لم تتعرض للتدمير أو لأضرار خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة، وأن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها طهران تم اعتراضها أو لم تصل إلى أهدافها. كما نفت القيادة الوسطى الأمريكية في بيانها صحة التقارير الإيرانية التي تحدثت عن نجاح ناقلة النفط التجارية "نورا" في اختراق الحصار الأمريكي، مؤكدةً أن السفينة لم تتمكن من تجاوز الإجراءات البحرية الأمريكية، وأن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية، إلى جانب مئات الطائرات وآلاف العسكريين، تواصل عمليات المراقبة وفرض ما وصفته بالحصار الكامل.يأتي بيان (سنتكوم) بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تدمير 3 مقاتلات أميركية من طراز "إف-35" في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن وإلحاق أضرار جسيمة بـ3 مقاتلات أخرى.ومنذ 8 حتى 23 تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260730/إعلام-تصاعد-الخلاف-بين-فانس-ونتنياهو-بشأن-التعامل-مع-إيران-إلى-صراع-شخصي-1115626417.html

https://sarabic.ae/20260730/تصويت-برأيك-هل-حققت-الضربات-الأمريكية-الأخيرة-أهدافها-بفرض-الردع-أمام-إيران؟-1115618975.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن